魅族20正式发布，不够完美但诚意十足，真香！

【天极网手机频道】3月30日晚上，魅族召开魅族领克无界生态发布会，魅族20系列在经历超长预热之后总算与用户和粉丝见面，其中魅族20更是引起阵阵欢呼。

作为魅族被吉利收购之后首次发布的旗舰机型，魅族20系列在发布之前就已经被外界寄予厚望，除了这是魅族阔别近两年之后推出的全新旗舰之外，更多人也想看看资金更加充裕的魅族放开手去做能为消费者带来怎样的手机产品。

在魅族20系列发布之前，网络上诸多不利于魅族20的消息四起，也让许多曾经坚定选择魅族20的用户打了退堂鼓，其中最主要的原因是魅族20采用了“周冬雨”排列屏幕。这是京东方在OLED屏幕技术兴起初期，为规避三星钻石排列专利而研发出来的OLED像素排列方式。

受制于OLED屏幕自身的问题，OLED本身PPI就要低于LCD屏幕，这就导致OLED面板通常需要采用更高分辨率才会掩盖画面效果不佳的缺点。但“周冬雨”排列的屏幕由于排列技术落后，使得这种情况更严重，同时魅族20所搭载的这块屏幕甚至分辨率还不到2K。这也是网上对于魅族20不满的地方，在发布会之前，确实影响了不少粉丝。

在其他配置方面，魅族20一样搭载骁龙8 Gen 2芯片，拥有LPDDR5X内存和UFS4.0存储，全系12GB起步，最高可选512GB存储。同时魅族20配备4000mm² VC液冷，屏幕最高刷新率为144Hz，并且mEngine 4.0、第五代双・超线性扬声器和电竞级高增益天线的加入，也让魅族20整体实力不弱。

但更重要的是，魅族20采用旗舰质感的镜耀金属中框和魅族经典手感处理磨砂中框，同时搭配20层色彩堆叠玻璃后盖和无界星闪工艺，让整体颜值升级，也让握持手感和观感更上一层楼。魅族20采用一颗5000万像素GN5主摄，搭配新一代SMA光学防抖和全像素对焦技术，可以获得更好的拍照体验。

除此之外，魅族20还使用屏下超声波指纹解锁，解锁时间仅需0.075s，刷新了行业解锁速度。但在不少用户看来，纵使其他配置再高，“周冬雨”排列的屏幕仍是原罪，几乎用一块屏幕否定了整台机器的价值。直到发布会最后公布了具体售价，魅族20 12GB+128GB售价2999元，12GB+256GB售价3399元，12GB+512GB售价3799元。

价格一经公布，不少吐槽魅族20采用“周冬雨”排列屏幕的用户瞬间真香，发布会前调侃这是魅族最后一款产品的网友也改变了自己的看法，甚至在当晚预售中，魅族20全系早早售罄，官方后续又放出了更多货源。从用户的角度来看，一块观感一般的屏幕确实是一款产品的缺陷，但只要价格足够合适，对于那么缺陷也并非不能接受，毕竟3000元以内的金属中框和超声波指纹解锁，仅魅族20一款。

魅族20无疑是一款诚意十足的作品，但也有网友认为将骁龙8 Gen 2换成骁龙8+，稍微升级一下屏幕或许会更好。确实从网友的角度出发，一款手机做成水桶机更受用户欢迎，但魅族向来不是一个愿意妥协的品牌，带给用户极致的使用体验而降低对于屏幕的权重，或许是魅族认为正确的方案，起码从发布之后网友的评价来看，魅族20风评大有好转，证明这套配置多少还是击中了用户的心。

魅族刚刚经历过最低谷，魅族20系列作为重新崛起的第一款机型，必然会有所不完美。但魅族依然还是那个想把一切好东西都给到用户的魅族，比起魅族18S时略带悲壮的硬件配置，魅族20显然更加克制，也代表着一切重新扬帆起航的希望。