OPPO Find N5 首销破近两年全行业所有品牌大折叠纪录 ！

【天极网手机频道】OPPO Find N5 今日开售，在京东、天猫、抖音多个平台，打破两年内全行业所有品牌大折叠首销日的销售纪录，销量、销售额均已超过华为 Mate X6。自2月20日发布以来，OPPO Find N5凭借突破性的产品表现力，迅速引爆市场热情，发布当日的预售量已达上一代全生命周期的 4 倍。

为什么OPPO Find N5能够取得如此出彩的成绩呢？首先最亮眼的莫过于Find N5带来了8mm超薄机身，在大部分的消费人群眼里，折叠屏最大的问题就是折叠屏机身过于臃肿导致的折叠屏手机手感较差。OPPO通过多种创新技术、材料和机身内部设计，将折叠屏手机带到了8mm时代，Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，合上时机身实现薄至8.93mm，轻薄机身下还搭载了5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力，完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。

在当下快节奏的时代里，人们对手机性能的需求也在不断提高。从去年各家厂商所发布的全新旗舰手机就能看出骁龙 8至尊版移动平台性能上的表现不容小觑。骁龙 8至尊版凭借其先进的制程工艺和强劲的计算能力，赋予Find N5极为强大的处理能力，能够在多任务处理和重度应用中展现出色的流畅度和稳定性，运行中等负载的游戏也不在话下，其他品牌的折叠屏能做到的，OPPO Find N5同样能够实现，并且做得更好。这款OPPO折叠屏旗舰，这次恰好还迎在这样的风口上，它作为市面上唯一搭载了骁龙8至尊版的旗舰折叠屏，得益于强劲的性能支持，赋予了Find N5无与伦比的底气，消费者也更加愿意早早体验和享受骁龙8至尊版在折叠屏的表现。

在机身内外的硬件层面都有着不错提升的OPPO Find N5，使其在折叠屏赛道上取得了断层式领先，除去硬件，这次OPPO Find N5一起升级优化的还有软件层面的体验。早在发布会上预热已久的桌面平台“O+互联”对于很多有着远程办公或者多生态设备的用户有着巨大的吸引力。无论用户使用的是Windows还是Mac平台，通过安装OPPO独家推出的“O+互联”，无需登录账号，即可通过Find N5远程访问和控制主机中的文件。为了更好地满足用户的操作习惯，Find N5还配备了超仿真的Mac键盘和触控板，提供了更加直观的操控体验。此外，借助“O+互联”，用户可以在日常办公过程中轻松访问手机端数据，打破了不同设备间的生态壁垒，实现了更为边界的多设备间互动。

作为折叠旗舰的里程碑产品，OPPO Find N5以8.93mm全球最薄机身，引领折叠旗舰迈入8毫米时代。配合ColorOS 15全新的OPPO办公助手™ 体系，Find N5更带来远控电脑、AI意图搜索、AI全景虚拟屏，以及满血版DeepSeek等前所未有的高效大屏体验。