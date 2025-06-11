618大促遇上国补，OPPO这几款机型性价比直接拉满

【天极网手机频道】不少人都计划趁着这个机会选购新手机。众多品牌中，OPPO 凭借丰富的产品线和出色的产品性能，吸引了众多消费者的目光。今年618更是叠加国补优惠，OPPO手机的性价比优势进一步凸显。

OPPO Find X8 Ultra

如果你是追求极致体验的数码发烧友，OPPO Find X8 Ultra 绝对能满足你的 “高要求”。从外观上，OPPO Find X8 Ultra打破曲面屏传统，首次采用6.82英寸2K OLED直屏，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，4320Hz 高频 PWM 调光有效降低频闪对眼睛的伤害;四边等窄黑边缩至1.4mm，屏占比达94.3%，视觉沉浸感极强;直屏设计不仅减少误触，更提升了游戏和视频的操控精准度;机身厚度仅8.78mm，重量控制在226g，搭配航空级铝合金中框与AG磨砂玻璃后盖，质感与手感兼具;圆形相机 Deco 采用独特的哑光灰配色，搭配 2.5D 玻璃背板，不仅看起来 “低调奢华”，镜头模组的凸起高度较前代还降低了 15%，单手握持时不再顶手指，让日常使用更加舒适;同时还具备IP68/IP69防水防尘和SGS五星抗摔认证，让耐用性再上新台阶。

影像方面，OPPO Find X8 Ultra首发搭载LUMO凝光影像系统，通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦配置了两颗专业镜头，一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄，覆盖了从超广角到长焦的全焦段，并且支持物理长焦微距;超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。

性能上，OPPO Find X8 Ultra搭载的是采用第二代 3nm 制程工艺的骁龙 8至尊版处理器，搭配LPDDR5X内存和UFS 4.0存储，性能铁三角组合确保流畅体验。双电芯硅负极技术让6100mAh超大电池轻松塞进轻薄机身，无线充电速度也提升至50W。仿生马达振动量大幅提升，游戏反馈更拟真;机身新增实体按键，游戏反馈更拟真;AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。

目前OPPO Find X8 Ultra正在热销中，提供星野黑、月光白和程曦微光三种配色，12GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)版本售价7999元，如果你是一名影像爱好者，或是需要一款全能型的选手，那么这款OPPO Find X8 Ultra不容错过。

OPPO Reno14 Pro

对于爱拍照、追求潮流时尚感的年轻人来说，“人鱼姬”配色采用行业首创的双层图案化镀膜工艺，在玻璃背板上匠心雕琢出鱼尾轻盈摆动的灵动纹理。当光线照射在手机背壳上，随着角度的变化，背板会呈现出层次丰富、变幻莫测的光泽效果，这样唯美的设计不仅满足了年轻用户对个性化外观的强烈追求，更让手机成为随身携带的时尚潮流单品。同时，全系标配质感金属中框和一体式冷雕玻璃，并且支持 IP66/IP68/IP69 满级防水，好看又耐用。

针对年轻人的社交影像需求，OPPO Reno14 系列全系标配 5000 万像素潜望长焦摄像头，带来全新的高清长焦实况照片功能。在暗光环境拍摄时，Reno14 系列搭载同档位首个超亮智能闪光灯，并带来全新的闪光实况照片功能。相较于传统闪光灯补光，Reno14 系列的超亮智能闪光灯亮度更高，可实现远近场景的光焦同变，叠加胶片风格后，能轻松创作 CCD 氛围感动态大片。 OPPO Reno14 系列还支持 4K 视频转实况照片功能，搭配OPPO Pro XDR 显示与小红书 HDR 实况分享功能，以及微信朋友圈 Live 图分享功能，畅享 Live 时代社交新体验;作为 OPPO 史上首台为直播而生的手机，Reno14 Pro 进一步强化视频创作能力，在画质、降噪、防抖、色彩、续航、网络六大维度全方位满足直播需求。



性能和配置上，OPPO Reno14 Pro 搭载新一代天玑旗舰芯天玑 8450，采用全大核架构与 4nm 先进制程工艺，配合 OPPO 独有的潮汐引擎调校，重度游戏或多任务场景下也能保持流畅运行。再加上新一代天工散热系统，双层石墨 + 5400mm² 超大 VC 三层散热材料组合，结合纳米流体强化传热技术，长时间玩游戏也不用担心手机发烫，帧率始终稳稳的;续航也不含糊，6200mAh 的大电池，支持 80W 超级闪充，还额外支持 50W 无线闪充，让你随时随地快速 “回血”。

ColorOS 15 操作系统深度整合 DeepSeek 大模型，提供全新的小布记忆功能，快速识别并记录屏幕中的各种信息，让信息管理更高效。“AI 灵感成片” 功能更是强大，能自动优化照片构图与色彩，让你秒变摄影大师。

OPPO Reno14 Pro 提供人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种配色，在国补的加持下，2999元的起步价格相当亲民。

OPPO K12s

要是你预算有限，但又想在 618 换一部实用的手机，OPPO K12s 绝对是性价比之选。它的配置在入门级别手机中堪称“卷王”。

OPPO K12s 拥有7000mAh超大电池，这个容量在同价位竞品中脱颖而出，甚至媲美部分旗舰机型。而且采用五年超长寿命电池设计，长期使用也能保持高健康度，续航焦虑那是不存在的，配合80W 超级闪充可以快速回血，“25W 安全快充+智能充电管家”组合夜间充电时自动切换涓流模式，避免过充损伤电池。

性能上，OPPO K12s配备新一代4纳米芯片和超大内存，基于先进的4nm制程工艺，性能较前代有显著提升，足以应对日常各类应用的流畅运行。面对发热这一游戏过程中的常见问题，OPPO K12s内置的5700mm² 超大越级 VC 均热板与 6000mm² 石墨散热片发挥了重要作用。即使长时间游戏，机身温度也能始终维持在合理范围，不会因过热而导致卡顿降频。

OPPO K12s的外观设计汲取了赛博配色灵感，提供棱镜黑、星芒白、玫瑰紫配色，满足不同用户的审美需求。微弧四曲面后盖与中框过渡设计，机身厚度仅8.45mm，重量为208g，虽搭载大电池，不会给用户带来过重负担。金属镜头环以及具备IP65防尘防水的抗摔金刚石架构，对手滑党十分友好。

屏幕采用 6.67 英寸 OLED 直屏，像素密度达到 394PPI，支持 120Hz 高刷新率，观影、滑动浏览都无比顺畅。屏幕具备 1200nit 峰值亮度，在户外强光下也能看清屏幕内容。还支持硬件级低蓝光护眼技术，长时间使用手机也不用担心伤眼。

OPPO K12s后置5000万像素超清主摄搭配200万像素摄像头的组合，能够满足用户日常拍摄需求。5000 万像素主摄像头采用 OV50D40 传感器，拥有 1/2.88” 感光面积，f/1.85 大光圈，支持自动对焦。配合超流畅ColorOS 15 系统，拥有领先的AI影像体验，支持AI高清像素、AI消除、AI去拖影和AI去反光等 AI 影像功能，可以一键拯救废片。

618大促期间，OPPO K12s官方至高立减100元，到手价1099元起;叠加国补至高优惠324.85 元，到手价934.15元起。这样一款功能全面、价格实惠的手机，在618的优惠加持下，性价比极高，非常值得入手。

在 618 年中大促加上国补的双重福利下，OPPO 这几款手机无论是从性能、拍照，还是价格方面来看，都极具竞争力。不管你是追求极致体验的旗舰爱好者，还是喜欢拍照记录生活的时尚达人，亦或是预算有限但想换实用手机的朋友，都能找到适合自己的那一款，如果有打算换新的朋友不妨去官网了解更多详情和优惠活动。