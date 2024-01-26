神仙功能！OPPO Find X7系列“AIGC消除”

【天极网手机频道】前段时间OPPO Find X7系列正式发布，这款产品亮点很多，比如天玑9300芯片、骁龙8Gen3、全球首款双潜望镜头都是它的强大之处。但让我比较在意的是OPPO自主研发的安第斯大模型能给用户带来哪些便利。

在我深度体验了Find X7系列近十天后，我有一个感觉特别使用的功能想要和大家来分享一下。那就是AIGC消除!直接来实际操作，来到图库，选择一张照片，进入图片编辑模式后，选择“AIGC消除”，之后便可以进行智能圈选或者是手动涂抹，就可以随意消除画面中的路人或者是杂物。

这里我们还是来实际演示一下，我们打开图库中的一张图片。大家可以发现这张照片上有两位模特。这里如果你想要他们消失，那么就可以直接使用“AIGC消除”，再随意把其中一个人物圈住，随后等待几秒，就会神奇的发现，照片中只剩下一位模特了!如果你觉得消除人还不够厉害，我们还可以吧照片的伞给消除掉。

怎么样，是不是很神奇!其实OPPO Find X7系列 AIGC消除功能如此强大的背后，是OPPO定期投入百万级高质量图像、千万级真实生活场景所致。AIGC消除功能可以帮助我们快速抹掉图片中的路人、杂物等等，并且还会针对消除后的照片进行AI细节和纹理真实填补。相比于传统的P图软件来说，不仅方便省事，照片效果还更加优秀。最后再给大家一点温馨提示，OPPO Find X7系列现在已经在各大电商平台开启购买。

售价方面：ind X7售价为3999元起售，Find X7拥有四个版本，12GB+256GB版售价3999元，16GB+256GB版售价4299元，16GB+512GB版售价4599元。OPPO Find X7 Ultra则是5999元起售，12GB+256GB版售价5999元，16GB+256GB版售价6499元、16GB+512GB版售价6999元。