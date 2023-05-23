618钜惠最高立省2000元，OPPO年中大促福利公布

【天极网手机频道】5月23日晚上8点，OPPO正式开启618年中大促，届时OPPO及一加活动产品将带来年中钜惠，全程保价。618狂欢期间，购新机即可享以旧换新补贴，至高立省2000元，并首次同享平台补贴政策，多项福利活动叠加，为消费者带来诚意满满的购机优惠。

618期间，购买旗舰影像新品Find X6系列，即可额外限量加赠价值￥499的超影像礼盒，内涵斜挎手机包、手机摄影支架、旅行护照夹。OPPO Find X6系列作为最强旗舰标准版，搭载“超光影三主摄”，其中长焦镜头更是IMX890加持的超光感潜望长焦，能够带来出色的暗光成像体验。

而购买OPPO Find N2系列至高可享24期分期免息，下单OPPO Find N2 Flip还将限时赠送「一搭入夏」夏日手机壳礼盒、EncoAir2i耳机。Find N2系列通过引领行业的硬件、软件和交互创新，率先将折叠屏手机进化为“日常主力机”。自发布以来，两款产品均获得了市场的广泛认可和好评，在折叠屏的高端市场中销量持续领先。2023年一季度，OPPO亦凭借Find N2和Find N2 Flip获得中国折叠屏手机市场份额和销量双冠军。

5月23日晚上8点起，OPPO即于各电商平台开启618年中大促，多款高端旗舰参与活动，用户可通过线上多平台购买并享受优惠福利。更多大促资讯可关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。