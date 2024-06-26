端侧AI重构体验，荣耀在MWC上海发布AI离焦护眼和AI换脸检测技术

【天极网手机频道】6月26日，在上海世界移动通信大会(以下简称“MWC上海”)上，荣耀终端有限公司CEO赵明发表《AI共生时代，智能终端终将以人为中心赋能》主题演讲，首次向外界展示了两大突破性端侧AI创新：AI离焦护眼技术和AI换脸检测技术，对智能终端厂商如何用AI赋能个人给出最新思路。同时，赵明宣布荣耀Magic V3是集强大和轻薄于一身的里程碑意义产品，将再次挑战折叠轻薄新高度。

“通过端侧AI使能硬件而普惠大众，是终端厂商责无旁贷的使命，”赵明说，“荣耀将持续探索端侧AI使能终端的可能性，在AI时代更好地赋能帮助消费者，使个体更加强大。”

相比云侧AI，端侧AI对于赋能个体具有天然优势。智能终端贴近用户，可对用户位置和生理指标等进行实时的感知;同时端侧AI拥有强大且24小时永远在线的算力，可以处理复杂的信息;在个人隐私保护上，端侧AI也比云侧AI更具优势，能带来个人化、人性化、隐私保护的智慧体验。

研究显示，到2050年，全球近视人群将达到50亿，而亚洲人群的近视比例最高。本次MWC上海，荣耀首次发布AI离焦护眼技术，将端侧AI与屏幕相结合，彻底打破了“长时间看手机伤害眼睛”的既有定律。

依靠强大的端侧AI能力，荣耀突破硬件原有功能边界，使手机屏幕拥有了全新的使用价值――荣耀AI离焦护眼技术，可根据用户用眼环境和习惯，让手机屏幕变身为用户量身定制的“离焦镜”。实验室数据显示，用户在使用具备AI离焦护眼技术的屏幕阅读25分钟后，短暂性近视指标平均降低13度，最高降低75度，首次实现屏幕护眼技术从“预防”到“缓解”的跨越。

此外，荣耀还发布了业内首个端侧AI反诈检测技术――AI换脸检测。通过端侧AI能力，该技术可自主识别用户视频通话中的画面要素，如果检测到视频内容存在AI换脸，将向用户发出风险提醒。

为了探索面向未来的端云结合新体验，荣耀宣布与复旦大学成立联合实验室，在大模型自然语言理解、多模态信息理解、Agent智能体等技术方向上进行长期深入合作，协同构建适合终端业务场景的行业领先大模型。此外，荣耀与新一代认知智能大模型领军者智谱AI也将推进更深入的技术合作，结合荣耀的市场、场景优势和智谱AI的技术实力，共同推动智能终端领域大模型的技术升级和应用创新。

荣耀以端侧AI重构硬件、体验与服务，帮助用户更好地融入AI世界，实现了端侧AI对个人的赋能与增强。同时，荣耀的AI实践也为智能终端行业在AI共生时代找到了全新的价值走向，让其不再只是“入口”，而是成为连接人与AI世界的“介质”，为智能终端行业在AI时代探索新的发展动能。