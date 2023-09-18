即将于9月22日正式开售，OPPO A2 Pro兼具四年耐用电池与大内存

【天极网手机频道】OPPO A2 Pro于上周正式亮相，作为OPPO A系列的最新产品，OPPO A2 Pro不仅拥有质感机身设计、流畅运行体验、大内存组合、四年耐用电池，还在轻薄的机身下内置了一块5000mAh大电池，67W超级闪充优势，打破用户对入门级手机续航短和充电慢的刻板印象，为用户带来好看又好用的优质体验。目前，OPPO A2 Pro已正式开启预售起售价仅1799元，首销时间为9月22日上午10点，喜欢的朋友可多关注。

OPPO A2 Pro机身正面采用的是一块6.7英寸的旗舰级护眼双曲屏，120Hz高刷，10.7亿色显示，全局激发最高亮度可达800尼特，局部峰值最高亮度可达950nit，即便是阳光充沛的室外也能看清屏幕。同时，这块屏幕支持行业领先的2160Hz高频PWM调光，能有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险。配色上OPPO A2 Pro带来了深沉的浩瀚黑、素雅的暮云紫以及恬荡的大漠棕，其中浩瀚黑、暮云紫采用的是板材材质;大漠棕采用的是素皮材质。

机身背部是熟悉的经典影像设计语言，“苍穹之镜”设计基于多种工艺应用使其兼具精致度与耐磨性，整体视觉十分均衡与和谐。3D双曲面机身实现了更流畅贴合的圆角设计，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验。此外，新机还拥有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持。

性能方面，OPPO A2 Pro搭载基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。

不仅如此，OPPO A2 Pro还提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

OPPO A2 Pro前置一颗800万像素镜头，后置的6400万主摄支持4合1超感光大像素，可以轻松拍出细节丰富的质感大片，旗舰级的色彩与影调也下放到A系列当中，无论是照片的光影平衡度、色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都接近人眼所看到的。

OPPO A2 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh高耐久电池组合，为用户提供坚实的电量保障，再结合67W超级闪充消除电量焦虑。充电10分钟即可充进36%的电量，46分钟即可完成充电，完全能够满足大部分用户日常使用的续航需求。另外，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上。售价上，OPPO A2 Pro的8GB+128GB版本预售价1799元，12GB+256GB版本的预售价1999元，12GB+256GB版本的预售价2399元，首销时间为9月22日上午10点，喜欢的朋友可多关注。