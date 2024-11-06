OPPO双十一换机潮！学生优惠购更实惠：实用机、拍照机、旗舰机为你推荐

【天极网手机频道】双十一来临，心仪已久的手机是否还在犹豫中？OPPO 三款热销机型――OPPO Reno12、OPPO A3 Pro、OPPO Find X7，为你带来超高性价比和卓越性能!让我们一起来看看它们各自的亮点，帮你做出明智的选择!

1599元起 OPPO A3 Pro官方至高优惠400元

首先是第一款，OPPO A3 Pro ，这是一款基础全能的手机，价位在1K-2K价位段有着出色的表现。OPPO A3 Pro共三款配色：天青色、远山蓝、云锦粉。整机重量182g，手机最薄7.53mm。在屏幕方面，配备 6.7 英寸 OLED 曲面屏，分辨率为 2412×1080，局部峰值亮度最高支持 950nits，最高支持 120Hz 刷新率。当然它最大的卖点是主打防水抗摔，OPPO首款支持IP69&IP68&IP66满级防水的手机、配备了“超抗摔金刚石架构”，能支持最高 1.8 米的极限跌落。

如果你需要一款日常使用性价比高的手机，OPPO A3 Pro是你的不二之选!OPPO将“耐用”的品质和OPPO手机绑定在一起，将品牌形象在群众心中逐渐提高。总之，OPPO A3 Pro这款手机十分适合从事户外工作的人群，如有此需求的用户，可以考虑这款手机，官方最高支持三期分期付款。

2199元起 OPPO Reno12 官方至高优惠500元

OPPO Reno12，这是一款时尚与性能兼备的轻薄手机。如果你在寻找一款既轻薄又不失强劲性能的手机，OPPO Reno12无疑是理想的选择。OPPO Reno12系列通过独特的小直屏设计和各种影像摄影功能，它手感轻盈功能丰富，为追求时尚潮流的用户提供了个性化的选择。其天玑8250星速版旗舰芯片和AI影像功能的搭载配合实况照片功能，提升了用户的摄影体验，满足了用户多样化的需求。

OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，带来超美小直屏体验，没有曲面屏带来的边缘发绿问题，贴膜也会相对方便很多，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求。在配色方面除了新增的“雾晨蓝”，还有千禧银、柔和桃、乌木黑一共四种配色。

在相机规格上，OPPO Reno12的摄像头传感器规格如下： 前置摄像头： Samsung S5KJN5 50MP,后置摄像头：主摄Sony LYT600 50M、超广角Sony IMX355 8M、长焦Samsung S5KJN5 50M.搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片。支持全焦段美颜，随手分享动人时刻。同时，OPPO Reno 12系列还支持目前很多旗舰机的潮流AI功能，如AI消除、AI抠图、AI闭眼修复、人脸超清新功能，助您一键拯救废片，让手机拍照更加智能化。

OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，颜值方面有着十分突出的表现，带来超美小直屏体验，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求。此外，这款手机在相机方面也表现突出，搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片，并且在相机功能上，带来了支持发布实况照片的首个安卓手机，十分适合喜欢拍照记录或者分享生活的用户。

3999元起 OPPO Find X7 学生赠品蓝牙耳机

想要体验科技的巅峰？OPPO Find X7 绝对是你值得拥有的旗舰机!OPPO Find X7是一款搭载天玑9300处理器、后置摄像头采用超光影三主摄的高性能手机。

OPPO Find X7采用的是天玑旗舰上一代旗舰处理器天玑9300，采用8大核CPU、台积电4nm制程工艺，主频高达3.25Ghz，安兔兔跑分高达231万。在相机方面，搭载超感光三主摄和升级的超光影算法，支持全链路Pro XDR影像、哈苏大师模式，轻松拍出好照片。主摄是5000万像素+索尼LYT808传感器，1/1.4英寸大底传感器，感光能力提升50%，拍摄夜景更加明亮清晰;超广角也是一颗5000万像素的镜头，19度大角度，视野广，适合拍摄风景、建筑及室内空间，弱光、逆光场景依旧清晰;长焦方面搭载6400万潜望式长焦，70mm等效焦距，3倍光学变焦，哈苏人像镜头焦段，拍摄人像清晰立体。

在屏幕方面，OPPO X7采用京东方X1旗舰发光材质的超通透钻石屏幕，1.5K超通透钻石屏，局部峰值亮度可达4500尼特，另有杜比视界和 Pro XDR 显示技术，可以还原出真实世界的动态范围，实现接近肉眼所见的效果。在充电和续航方面，Find X7 采用5000mAh超大电池容量，配合100W长寿版有线超级闪充，10分钟充入50%电量，约26分钟充至100%。

OPPO Find X7是一款均衡旗舰，无论是拍照、性能还是充电续航等各方面的表现，在当前价位段是十分值得入手的旗舰手机。

总结

以上是关于OPPO双十的手机推荐，相信无论是何种需求在OPPO官网都能找到适合你的一款手机，有适合实用党的OPPO A3 Pro、适合拍照党的OPPO Reno12、以及各方面都均衡的OPPO Find X7。如果你双十一恰好有购机打算，都可以趁此机会进入OPPO官网选中心仪的手机，有着最高500元的优惠，如果是学生党的话，还有多款手机有学生优惠活动。