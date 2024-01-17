华为 Mate X5 太牌面！不仅有国礼待遇，23年Q4大折叠份额过半！

【天极网手机频道】刚刚过去的2023年，是“一带一路”倡议提出10周年的时间节点，10月份举办的第三届“一带一路”高峰论坛，吸引了全世界的关注。而在这场重要论坛上，华为Mate X5折叠屏手机则被选为国礼之一，送给了来自各国的外宾。这不仅是对华为折叠屏手机品质的高度认可，同时也证明了华为Mate X5是中国科技创新实力的代表之作，预示着中国未来无穷的发展潜力。

华为Mate X5这款产品所蕴含的科技成果数不胜数，但是如果要说其中最稀缺的功能体验，则离不开超强的可靠性。华为Mate X5典藏版搭载的玄武钢化昆仑玻璃，是目前华为旗舰手机可靠性的巅峰，第二代昆仑玻璃结合独家的玄武钢化技术，让手机外屏抗刮擦能力提升300%，整机耐摔能力提高100%。

华为Mate X5的内屏也采用复合层叠结构，并引入了创新的非牛顿流体材料，使得内屏抗冲击性能提升数倍。玄武钢化昆仑玻璃+非牛顿流体材料的应用，还有IPX8级抗水能力，让华为Mate X5实现了内外皆可靠以及无处不在的安全感，真正做到不抗摔耐磨、超可靠的产品品质。

通信是一部智能手机的基础体验，以通信技术见长的华为，则在Mate X5上带来了灵犀通信技术，使得手机在弱网环境下也不会出现电话断连或无法发送消息的情况。不仅如此，即便在没有地面信号的森林、海洋等场景下，华为Mate X5还能通过双向北斗卫星消息与外界联系，全面且硬核的通讯能力，则是华为Mate X5稀缺性体验的重要一环。

华为Mate X5的XMAGE影像能力在行业独树一帜，5000万像素超感知主摄、1300万像素超广角以及拥有5倍光学变焦能力的1200万像素潜望式长焦镜头，足以让用户在拍摄作品时做到精准、细腻的色彩还原，同时还可以实现更具作品感的光影层次，让折叠屏手机也可以随时随地拍出自然真实的质感大片。

无论产品本身如何全能，华为依然在产品外观设计层面毫不妥协，华为Mate X5的四曲折叠机身，还有圆润柔和的四曲面边框设计，重新定义折叠屏手机的美学理念，手感圆润如玉，带来无与伦比的舒适手感。

不仅如此，华为Mate X5提供了以幻影紫为主打的多款配色，而镜头模组的“寰宇星门”设计，寓意着探索无穷无尽的宇宙，配合经典中轴对称设计语言，方圆同心，独具辨识度，传递方圆有度，兼容并蓄、持续探索的精神力量。无论男士还是女士，华为Mate X5均可以成为凸显身份和品位的穿搭饰品。

能够作为国礼的折叠屏手机，在软件系统层面也必须要有“人无我有”的独到之处，搭载HarmonyOS 4的华为Mate X5，不仅拥有上下/左右分屏、智慧多窗、多图同比、超级中转站等一系列创新功能。还有诸如内外屏隔空手势、分区截屏、图文跨屏拖拽、内外双屏随动表情等一系列智慧交互和趣味性玩法，带来更极致的大屏体验。

从可靠性、通讯、影像、外观质感到系统体验，华为Mate X5全方位体现了一款折叠屏旗舰的应有姿态。

近日，2023年Q4国内折叠屏手机市场最新数据出炉，华为拿下了51.23%的份额，仅仅是华为Mate X5这款机型，就在Q4大折叠手机市场销量占比52.37%，拿下了国内万元以上超高端市场的三成份额，牢牢站稳国内高端手机市场。

当其它折叠屏手机还在为了轻薄而妥协，为了“冲高”联名海外品牌的环境下，华为Mate X5早已在超高端市场站稳脚跟，并走出了折叠屏的未来道路。

可以预见的是，在华为已经提前占领折叠屏金字塔尖的前提下，未来很长一段时间内，大概只有华为才能超越华为，至于2024年还能见证华为带来哪些折叠屏产品和创新体验，大家不妨拭目以待。