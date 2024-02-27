真我12 Pro+发布仅1599元起：6400万超光影潜望长焦+大师奢表设计

【天极网手机频道】2月27日，真我 realme举行真我12 Pro系列发布会，正式推出真我12 Pro+和真我12 Pro两款新品。真我12 Pro系列贯彻数字系列“中端颠覆者”定位，以大师奢表设计、同档首款6400万超光影潜望长焦，打造新一代中端质价比之王。真我12 Pro+首销价仅1599元起，开启中国手机潜望普及新元年。

真我realme副总裁徐起表示：过去五年，真我完成了从others迈进全球前十的第一步。下一个五年，真我会继续秉持迎难而上的勇气，全力冲击全球前五，不断用具有惊喜感的产品推动行业发展，让更多年轻人享受超越期待的科技体验。

其中，数字系列在真我中端战略布局中发挥着巨大的作用，目前全球累计销量已经突破6000万台，成为席卷全球多个市场的爆款产品。站在新的起点，真我赋予数字系列更高的标准和期待，提出全新定位“中端颠覆者”。

目前，中国手机市场有超过50%的中端机用户，受限于预算等各种因素，往往没有办法享受到更好的体验和配置。未来，真我会不惜一切代价投入，以别人做不到的产品定义，打造前所未有的中端体验，将质价比进行到底!真我12 Pro系列，则是2024年真我的首款质价比之作。

颠覆中端设计：大师奢表设计，质感碾压同档

真我携手国际知名奢表设计大师Ollivier Savéo，以大师设计颠覆中端。继劳力士、罗杰杜比、伯爵等品牌奢表作品之后，Ollivier Savéo首次跨界手机工业设计，复刻奢表精密之美，打造全新大师奢表设计。

真我12 Pro系列从百年历史的腕表中提取设计灵感元素，深度解构奢表的设计和工艺，以通感美学的方式在手机上重现了奢表的精密之美。三角坑纹镜头环，完美复刻腕表表圈经典设计，并以新工艺演绎太阳光锥纹表盘，打造了极具立体的金属质感。3D 菱锻表带纹理，灵感取自1930年代末面世的经典蚝式表带，让真我12 Pro系列机身形成完美对称。

真我12 Pro系列提供深海潜航、天际领航两款配色。机身材质使用了旗舰同款高阶科技纳米皮，触摸手感更亲肤，耐污防水能力更强，50万次耐磨品质，久用不留痕。

在屏幕方面，真我12 Pro系列采用全新COP-Ultra封装工艺，下边框仅有2.32mm，成就真我数字系列最窄下巴，正面质感全面看齐旗舰。同时，全系产品升级支持旗舰 Pro-XDR 显示技术，充分还原HDR照片的动态范围和明暗细节，让画面更有立体感。真我12 Pro系列将支持湿手触控技术，湿手状态也能更精准的操控屏幕，在关键时刻不拖慢节奏。

真我12 Pro系列屏幕支持2160Hz 超高频PWM调光与高亮度DC调光，并通过了德国莱茵TÜV双重认证，支持20000级调光精度和Al 背光调节，全面呵护用眼健康。

颠覆中端影像：4K档同款超光影潜望，开启潜望普及新元年

真我12 Pro+同档首发6400万超光影潜望长焦，全面颠覆中端影像规则，开启潜望普及新元年。从首发2亿4倍无损变焦，再到3倍光学潜望变焦，真我数字系列持续引领中端影像颠覆。

6400万超光影潜望长焦支持3倍光学变焦，6倍无损变焦，至高支持120倍超远距变焦，相比数码裁切变焦画质全面领先。1/2英寸传感器， F/2.6大光圈，配合OIS光学防抖，真我12 Pro+在感光能力全面领先，夜景细节丰富无惧放大。

真我12 Pro+全面发挥6400万超光影潜望长焦优势，同档首发「长焦揽月」功能，告别千篇一律的大月亮特写，可同时拍摄月亮和月色下的美景，轻松拍出月色大片。

为了打造旗舰影像能力，真我携手高通深度联调，首次将GT5 Pro同款超光影引擎算法带到高通7系平台，让真我12 Pro+成为同档首款支持全链路RAW域无损计算的手机，影像明暗宽容度更高，色彩过渡更加自然，画面清晰度直观提升。

利用超光影潜望长焦的独特优势，真我12 Pro系列打造了全新电影级人像。真我携手奥斯卡金像奖最佳摄影奖获得者克劳迪奥•米兰达深度联调，首发电影级人像功能，以影史佳作为灵感，全面打造更有故事感的影像体验。

在全新的电影级人像功能中，真我12 Pro+定制80mm黄金人像焦段，让人像在画面中更加突出，并通过全新的人像虚化算法，实现更精准更自然的虚化效果。为复刻大荧幕质感，真我12 Pro+模拟经典银幕画幅，以2.39:1比例营造电影级构图空间，让每一张都像是截取自电影。

另外，真我12 Pro系列还以影视经典为灵感，与克劳迪奥•米兰达联调三款定制电影大师滤镜，让用户也能随手拍出经典电影色调。

电影大师滤镜“少年奇旅”

电影大师滤镜“倒带人生”

电影大师滤镜“壮志凌云”

颠覆中端体验：挑战最轻薄潜望手机，旗舰体验不妥协

真我12 Pro+在搭载旗舰潜望长焦、5000mAh大电池的同时，依旧轻薄不让步，轻至196g，薄至8.75mm，挑战最轻薄的潜望手机。

为打造流畅性能体验，真我12 Pro+搭载能效比出色的第二代骁龙7s和UFS3.1闪存，配合3394mm2冰芯VC 散热系统，性能相比上代提升20%。得益于优秀的性能调度，实测王者荣耀90帧模式1小时满帧运行，提供稳定流畅的高帧游戏体验。

真我12 Pro系列同档首发AI手势操控，解锁全场景隔空交互，体验进一步向旗舰看齐。同时，真我12 Pro系列在屏下指纹、双扬声器、NFC、Wi-Fi6、声学振动马达二合一等细节体验上毫不妥协，提供全面的旗舰体验。

颠覆中端品质：180天只换不修、2年电池焕新

真我12 Pro+采用旗舰级品质标准，以超320项严苛测试，打造不妥协的“真我品质”。真我12 Pro+通过了IP65防尘防水测试，保障日常泼溅、下雨场景安心使用。

好品质才敢承诺超长保障，真我12 Pro系列首销用户可享受“180天只换不修”以及“2年电池焕新”服务，为用户打造了旗舰级的品质保障。

中端质价比之王，真我12 Pro+首销1599元起

真我12 Pro+带来全新大师奢表设计，搭载同档唯一超光影潜望长焦，在设计、影像、品质上全面颠覆中端。

真我12 Pro+共带来三个版本，8GB+256GB首销价1599元，12GB +256GB首销价1799元，12GB +512GB首销价1999元!

真我12 Pro配备Pro+同款大师设计，并搭载多项Pro+同款功能体验，首销价1499元起。

真我12 Pro+将于2月27日15:20开启预售，3月1日10:00全渠道正式开售，真我12 Pro将于2月27日15:20在京东独家开售，参与真我12 Pro系列首销的用户，可享6期免息分期、180天只换不修、2年电池焕新等多项超值福利。

2024年是真我品牌焕新之年，将坚持以“质价比”为核心产品理念，倾力打造性能王者GT系列、中端颠覆者数字系列两大王牌产品，持续颠覆手机市场，为用户带来“产品力超越同价，价格超越期待”的质价比之王。