【天极网手机频道】近段时间，随着iQOO Neo 9s Pro+的预热,，官方以“同档唯一超旗舰级超声波指纹”的口号，使得超声波指纹这一指纹解锁的方式在机圈引起了广泛的热议。众所周知，除去苹果的Face ID和华为部分机型采用的3D人脸解锁，其余手机厂商的旗舰的手机都是沿用着2D人脸解锁和生物指纹识别解锁，在指纹识别范畴，当下主流的手机中主要分为侧面指纹和屏下指纹，屏下识别又分为光学指纹和超声波指纹解锁，那么这么多种类的指纹识别的工作原理是什么呢？为什么如今多家大厂旗舰仍没有采用超声波指纹呢？

(图片来源：iQOO官方预热图片)

侧面指纹

侧边指纹主要通过电容式方案实现，在指纹识别区域存在很多微型感应元件，当人手指按下的过程中，由于指纹的表面凹凸变化的物理性质，使得凸起处的感应元件的电荷发生变化，电子元件从而通过记录电荷的变化获取指纹的纹理数据，从而得到指纹的数据，再对机主进行一个身份识别。

但就目前的现状，许多手机为了手机的美观程度。提升全面屏手机的一体性，侧面指纹正在面临逐渐淘汰的过程，侧面指纹基本只用于中低端产品线路。

光学指纹

光学指纹识别利用摄像头和光源来捕捉指纹图像。通常，手机屏幕下方会放置一个特殊的光学传感器或者摄像头。当用户把手指放在屏幕上时，光源照亮手指，并通过传感器捕捉到手指表面的纹路和特征。在工作过程中，手机屏幕会发出光来照亮手指，传感器或摄像头捕捉到反射的光线，生成指纹图像。这些图像会与事先注册在系统中的指纹模板进行比对，从而实现解锁或者认证操作。由于其工作原理，在暗光场景中，眼眼睛不可避免会受到“闪光弹”的袭击，十分膈应用户，带来糟糕的体验，并且除去暗光环境给用用户体验带来的大打折扣，当指纹上沾水、灰尘或者手机破皮等条件，都会影响手机的指纹解锁的识别精准度，从而对用户体验再次进行折扣;此外，在安全方面，由于光学指纹的解锁原理，从理论而言，可以通过高精度的图片或者手指模型而完成对手机指纹模块的加密破解。

短焦指纹和超薄屏下指纹

从光学指纹的基础上再进行细分，可分为短焦指纹和超薄屏下指纹，二者都是光学指纹的类别，二者的区别在于其识别模组的体积占比，而短焦指纹由于体积受限，为了避免不必要的手机厚度，只能避开电池和屏幕，放置在较为靠下的位置，这样就会使得用户平时解锁过程中，大拇指的位置需要往下够，才能按到指纹识别模块,而且如今手机尺寸动辄6.8寸，因此也就成了不少用户口中的的诟病;超薄光学指纹由于模组较小巧的体积，所以组件可以放置在屏幕和电池中间，因此识别区域可以放在符合直觉的位置，从而一定程度缓解小拇指的压力，给用户带来更舒适的解锁方式。

像诸如华为Pura 70系列就是采用的短焦指纹，而iQOO12 Pro则是采用的超薄屏下指纹。

超声波指纹和广域超声波指纹

此次iQOO宣传的重点，就是超声波指纹的带来体验的全方面升级，他的工作原理利用超声波发送器发出高频声波，通过检测反射回来的声波来捕捉手指表面的细微细节，包括纹理和毛孔。通过这种方式，可以生成指纹的三维指纹模型，从而达到更高水准的安全级别和精准级别。

优点的话，超声波指纹具备更快的识别速度和湿手解锁功能。

但缺点就是，如果贴膜可能会很大程度影响指纹识别到的准确度，从而带来糟心的体验，因此在挑选膜时候需要特别注意。

像比如三星的S24系列就是搭载的超声波指纹识别模块。

那么超声波指纹就是屏下指纹的最优解了吗？其实并不是的，类似超薄指纹是短焦指纹的进阶版选择项，在超声波指纹类别中，还有一项广域超声波指纹识别，相较于传统的超声波指纹，广域超声波指纹强在有着更快的解锁速度，以及超大范围的指纹识别区域，方便灵活应对各种生活场景，诸如iQOO 9 Pro就有着578平方毫米的解锁范围。

总结

最后，在生物识别方面，在两三千档位直接用上超声波指纹的确实没有几家，在指纹识别这一方面而言，甚至可以说是生维打击各大国内旗舰手机了，利好用户的事情只希望越多越好，早一点普及超声波指纹，让科技改善生活的方方面面，这才是科技公司应该做和努力做的事情。