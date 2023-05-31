vivo S17系列正式发布仅2499元起：超强感光带来全新人像体验

【天极网手机频道】5月31日，vivo举行线上发布会正式发布全新的S17系列，新机采用流动山海的设计风格，搭载年度口碑神U天玑8200处理器，以及搭载的长焦人像镜头。 本次vivo S17系列提供玄黑、冰白玉以及主打色山海青三款配色可选，目前已正式开启预售，起售价2499元，感兴趣的朋友可多关注。

作为主打配色，vivo采用大面积青色作为主基调，是一种清脆而不张扬，伶俐而不圆滑，清爽而不单调的青色属性。vivo打造出行业首创粒子水墨效果，由1500万颗磁粒构成的泼墨山水纹理，再通过2道粒子水墨工艺，在定格单层山脉线条之后将第二层山脉交错叠加上去，重新进行加工，让手机背板最终实现绵延不绝有层次的光影山峦效果。这种独特的设计展现出了东方美感，使光与影在其上交织，呈现出立体灵动的纹理层层蔓延。

vivo S17系列依旧延续S轻盈灵动的设计，全系3D微曲设计不仅与中框丝滑衔接打造出轻薄简约的侧面观感，整体过渡得更加自然，在保证性能的前提下带来7.46mm的机身厚度，并且保持188g的机身重量，让vivo S17系列不仅兼顾优雅的外观同时也有舒适度的手感。全新的灵动镜组设计水镜云窗在光影交错间更加通透和纯粹，再以精巧质感的金属线条勾勒出镜头空间，既保留了S系列的精致轻盈，也在简约的设计中藏着不简单的细节。

vivo S17系列采用了S系列迄今最出色的显示屏，6.78英寸的1.5K超视网膜护眼屏将显示品质值拉满，2800X1260的超高分辨率以及超视网膜PPI带来迄今最清晰的显示体验。vivo S17系列拥有2160Hz高频调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。更有10亿色臻彩显示、120Hz高刷新率以及300Hz触控采样率，为用户带来电竞级的视觉体验和触控响应。

vivo S17 Pro前置搭载的是一颗5000万AF自动对焦镜头，能够有效解决拍照模糊等问题，镜头自动对焦拍照更清晰，F/2.0大光圈也为极夜自拍提供了强大的硬件支持。搭配前置90°广角柔光灯带来如同自然光的补光效果，让人像肤质更细腻，五官立体且整体更通透有光泽感。vivo S17 Pro支持美颜和美妆功能，美颜包括了自然与经典两个效果。

后置影像方面，vivo S17 Pro是S系列首款搭载了长焦人像镜头的人像手机，采用了5000万像素索尼IMX766超感光人像镜头+1200万像素的专业长焦人像镜头+800万像素超广角镜头组成的三摄模组，并且全系采用OIS光学防抖系统，大幅提升感光和对焦性能。智慧柔光环则创新性的将柔光与闪光分开，两种光源互补，自动检测外界的光线强度，打造出“用柔光灯拍出环境氛围感。

值得一提的是，vivo S17 Pro新增的这颗长焦人像镜头特别选用了2X焦段+IMX663传感器的黄金组合，实现“可进可退”的拍摄体验，进一步拍人像特写，退一步拍人像半身。而且vivo S17 Pro长焦镜头结合AI细节增强，最大可拍等效200mm的超级月亮，用户可以通过在相机里的“更多”找到“超级月亮”模式，随手拍摄月亮都有大片感。超广角镜头1/4英寸传感器搭配f/2.2大光圈，在实现108°视场的同时最大限度地解决畸变问题。

性能上，vivo S17 Pro搭载年代口碑神U天玑8200处理器，采用4nm制程工艺。最高12GB+512GB超大存储规格，为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。续航方面，vivo S17 Pro在7.46mm的轻薄机身下依旧配备了一块4600mAh的大电池，搭配80W远航闪充。

价格方面，全新vivo S17售价为2499元起；设计、性能、影像全面升级的vivo S17 Pro售价为3099元起。发布会后，各大平台将开启预售，6月8日正式开售。