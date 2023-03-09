魅族新LOGO不“蓝”了，魅族20系列月底见，能成功打个翻身仗吗

【天极网手机频道】3月8日，星纪魅族召开媒体沟通会，会上魅族宣布魅族20系列新机定档3月30日，与此同时，还发布了魅族品牌焕新的全新 Logo 形象。

新logo由M和Z两个字母组成，颜色为红黑混搭，仅从外观设计来看，变化还挺大的。我认为，魅族换新logo在一定程度上也意味着魅族将进入新的时代，星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜也表示，新标志的诞生是对魅族品牌过去的致敬，也是对未来的展望。

魅族官方将此命名为热爱红和无界黑，最前面这个“M”又像“N”的字符被形容为奇点，品牌理念也替换成了“将以极致的热爱，突破边界，探索无界的时空”。总之，都在暗示魅族真的要脱胎换骨，要走与过去不一样的路。

在很多老粉丝眼中，魅族的标志就是魅族蓝，小而美的定位更是深入人心。现在的新logo似乎多了些高级感，同时又有些炫酷，不过整体风格与领克汽车的定位还是比较接近的。不过，从魅友的反馈来看，大家对这新logo是似乎不怎么满意，毕竟旧魅族的LOGO风格是相对清新的，现在突然变得炫酷起来一时还难以接受。

当然，不管网友怎么看，魅族一定是想摒弃过去，重新开始的。众所周知，魅族科技被吉利宣布收购，魅族科技将作为独立品牌继续运营。在2022魅族大会上，魅族为了赋予魅族19更多意义，决定新产品命名为魅族20，再加上2023年正是魅族成立20周年，魅族20系列对魅族及粉丝都更具意义。

根据目前的爆料，魅族20 Pro将搭载一块2K+120帧的OLED柔性直屏，采用三星E6基材，峰值亮度高达1800尼特，另支持魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整。另外，魅族20 Pro配备了5000mAh超耐久电池，支持50W Super Wireless mCharge无线超充;魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，提供8+256以及12+512两种存储规格，支持UWB超带宽功能，

外观方面，从放出的预热海报来看，魅族20 Pro采用直板设计，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，镜头模组为竖排设计，符合先前曝光的魅族20官方手机壳。此外，魅族20系列还搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，拥有13根电竞级高能天线。

眼下的智能手机市场已是一片红海，再加上用户换机周期延长，手机消费需求降低，整个局势不容乐观。坦白来说，就连头部手机厂商也都在想尽办法维持销量和市场份额。虽然魅族一直以来都是比较小众的品牌，如果即将发布的魅族20系列产品能力过关，加之与吉利汽车的交互出色，应该能吃到一些蛋糕。

那么，你看好即将发布的魅族20系列吗？