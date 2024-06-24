TechInsights：Q1手机市场出货量同比增长8%，OPPO领跑亚太智能手机市场

【天极网手机频道】据知名研究机构TechInsights的最新报告显示，2024年第一季度亚太地区智能手机市场出货量同比增长8%，尽管环比下滑了7%，但整体表现仍优于去年同期。在这大环境下，国产手机厂商凭借技术创新和市场营销策略倒是取得了不错的成绩。



数据来源于TechInsights

其中OPPO(包括一加)虽与去年同期相比仍有8%小幅下滑，但依旧以15%的市场份额夺得出货量冠军，成为亚太智能手机市场的领头羊。开年一款影像旗舰OPPO Find X7系列OPPO Find X7系列凭借双潜望长焦镜头，四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力，配合全新一代超光影图像引擎，以细腻的中间调表现再次定义计算摄影发展的风向标，在首销当日就创造了开年红，市场反响佐证了其产品实力。

紧跟在后的是小米和vivo，两家以相近的市场份额14%位列第二和第三，而苹果和三星分别以13%和11%的市场份额排在第四和第五位，苹果的出货量同比减少了14%，而三星则下降了5%，也反映出国产手机厂商在亚太市场的强劲复苏势头以及在智能手机市场中的竞争力和影响力日益增强。

除此之外，在更早一些的时候，BCI公布了2024年第一季度的手机市场份额数据。数据显示，国内手机市场激活量排名中，vivo(含iQOO)、荣耀、华为和苹果等厂商占据了市场的主导地位，其中vivo以16.9%的份额领跑，而苹果则同比大跌20%，同样是显示出国产手机品牌的强劲增长势头。



数据来源于BCI

在整体市场趋势方面，2024年第一季度的手机市场激活量基本与去年持平，但苹果的表现却不尽如人意。与去年同期相比，苹果的市场份额大跌20%，这一跌幅相当显著。与此同时，国产手机厂商则抓住了这一机遇，瓜分了苹果失去的市场份额。



数据来源于BCI

iPhone的出货量同比减少了14%，其中很大的原因是它在高端市场面临来自国内各家手机厂商激进定价的挤压，加之iPhone 15 相较于前代版本并没有显著的升级，像A17 Pro的性能和功耗表现不及预期，潜望长焦更是安卓旗舰上早已普及的特性。相比安卓阵营的竞争对手们在影像、大功率快充、AI、通信、折叠、系统等领域的技术创新，苹果在手机产品上的升级过于保守，甚至被质疑是挤牙膏，显得创新乏力、诚意不足，因此消费者出现暂时或是没有换机的意愿。

随着这几项智能手机市场销量数据出炉，市场格局呈现出新的变化。国产手机厂商崛起，科技巨头苹果则面临市场份额下滑的挑战。这一数据不仅仅是数字的变动，更反映了消费者对于智能手机品牌选择的深刻转变。国产手机厂商凭借对用户的深入理解和不断创新的产品，逐渐赢得了消费者的青睐，不仅在硬件配置上下足功夫，更在软件优化、用户体验等方面持续创新，满足了消费者对于智能手机日益多样化的需求。尽管苹果拥有强大的品牌影响力和技术优势，但在快速变化的市场环境中，似乎未能及时适应用户的需求变化，再加上苹果的高价策略也使得部分消费者转向性价比更高的国产手机。