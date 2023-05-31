²¹¹â¼Ó¸Ð¹âË«ÂÖÇý¶¯ vivo S17ÏµÁÐÒ¹¾°ÈËÏñ×ß³öÁËÐÂÈüµÀ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
5ÔÂ31ÈÕ£¬vivo¾ÙÐÐ¡°±¼¸°É½º£¡±Ö÷Ìâ·¢²¼»á£¬ÕýÊ½·¢²¼vivo S17ÏµÁÐÐÂÆ·£¬½ñÈÕÈ«Æ½Ì¨¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬½«ÓÚ6ÔÂ8ÈÕ¿ªÊÛ¡£ÑÓÐøSÒÔÍùÔÚÍâ¹ÛÉÏµÄÌ½Ë÷ÓëÍ»ÆÆ£¬vivoÊ×´´Á£×ÓË®Ä«¹¤ÒÕ£¬ÔÚS17ÏµÁÐ´øÀ´È«ÐÂÅäÉ«É½º£Çà£¬½«¹âÓ°²ãµþµÄÁ÷¶¯É½º£ÔÚÊÖ»úÉÏ³ÊÏÖ³öÀ´£¬ÑÝÒï´Ó³±Á÷ÖÐÉú³¤³öÀ´µÄ¶«·½ÃÀÑ§;ÔÚÈËÏñÓÃ¹âÉÏ¸ü½øÒ»²½£¬È«ÏµºóÖÃÈ«ÐÂÖÇ»ÛÈá¹â»·£¬Ö§³ÖÖÇÄÜÀäÅ¯É«ÎÂµ÷½ÚºÍÊÖ¶¯ÎÞ¼¶É«ÎÂµ÷½Ú£¬ÓëvivoÆù½ñ×îÇ¿³¬¸ÐÖª¹âÆ×´«¸ÐÆ÷×éºÏ£¬´øÀ´Æù½ñS×îÇ¿Ò¹¾°ÈËÏñ;Í¬Ê±£¬Åä±¸1.5K³¬ÊÓÍøÄ¤»¤ÑÛÆÁ¡¢¸ßÐÔÄÜÐ¾Æ¬¡¢80WÔ¶º½ÉÁ³ä£¬È«·½Î»¡¢È«µ½Î»¡£
ÐÐÒµÊ×´´Á£×ÓË®Ä« ÄÉÈë¹âÓ°²ãµþµÄÁ÷¶¯É½º£
Ôú¸ùÓÚÄêÇáÈËµÄvivo S£¬Ã¿Ò»´ú¶¼×·ÇóÄêÇá¡¢³±Á÷¡¢ÓëÖÚ²»Í¬µÄÉè¼Æ£¬½«Ê±ÉÐµÄÅäÉ«¡¢ÇáÓ¯µÄÊÖ¸ÐÈÚÈëÆäÖÐ¡£vivo S17ÏµÁÐÉ½º£Çà£¬×ÔÁ÷ÌåÊÓ¾õÖÐÀ´£¬ÓÖ´øÓÐÒ»Ë¿ÌìÈ»µÄ¶«·½ÃÀ¸Ð£¬ÓÌÈçÁ÷¶¯É½º£¹âÓ°²ãµþ¡¢ËÁÒâÉú³¤£¬Ò²´«µÝ¡°¼ûÉ½¼ûº£ ±¼¸°ÈÈ°®¡±µÄÃÀºÃ×£¸£¡£
Îª³ÊÏÖÕâÖÖ×Ô´øÉú³¤¸ÐµÄÉ½º£ÎÆÀí£¬vivoÒýÈëÁËÒ»ÏîÈ«ÐÂµÄ¼¼Êõ¡ª¡ªÁ£×ÓË®Ä«¹¤ÒÕ£¬Í¨¹ýÎÞÐÎµÄ´ÅÁ¦¿ØÖÆ´ÅÐÔÁ£×ÓÐÎ³ÉÉ½º£ÎÆÀí¡£vivoÔÚ2020Äê¾Í½«ÕâÏî¼¼ÊõÄÉÈëÔ¤ÑÐÏîÄ¿£¬×¨ÃÅ³ÉÁ¢ ÁË30 ¶àÈË×¨¼ÒÍÅ¶Ó£¬ÀúÊ± 1 ÄêÖ÷µ¼ÑÐ·¢£¬ÓÖºÄ×ÊÇ§ÍòÎªÐÐÒµ¿ª±ÙÈ«ÐÂµÄÉú²úÁ÷³Ì¡£
ÔÚÉè¼Æ¹ý³ÌÖÐ£¬vivo¿Ë·þÁËÖØÖØÌôÕ½£¬µ÷ÖÆ400¶àÌ×ÔÁÏÅä·½£¬³¢ÊÔ1400¶àÌ×Éè¼Æ·½°¸£¬ÔÚÃ¿Ò»²¿ÊÖ»ú±³°åÉÏ·ÅÈë1500Íò¿Å´ÅÁ££¬µ÷ÊÔ³öÏ¸Äå²ãµþµÄÁ÷¶¯¹âÓ°¡£ÔÙ¾3µÀ¸ßÎÂºæ¿¾£¬¾«È·¿ØÖÆÃ¿µÀ¹¤Ðò¼ä¸ôÔÚ30sÖ®ÄÚÍê³É£¬½«Ð§¹û¶¨ÐÍ£¬³ÊÏÖ¡°´Ó³±Á÷ÖÐÉú³¤³öÀ´µÄ¶«·½ÃÀÑ§¡±¡£
Éè¼ÆÊ¦Ò²½«Á£×ÓË®Ä«¹¤ÒÕÓëÓñÖÊ²£Á§¹¤ÒÕ½áºÏ£¬ÒÔ°×ÓñÆ·Ïà×÷Îªµ×É«£¬±íÃæ¸²¸ÇÓÉ 14 ²ã¶ÆÄ¤ÔöÁÁµÄÓñÖÊ²£Á§£¬´òÔìÇåÁÁËÆ±ùÖÊ¸Ð¡¢ÎÂÈóÍ¨Í¸É«Ôó¡£½«·±ÐÇÁ£×ÓÏ¸ÄåµØ¹´ÀÕ³É»·ÐÎÇúÏß£¬²¢ÔÚ´ÅÁ£Ë®Ä«µÄÕý·´Á½ÃæÉè¼ÆË«²ã±ÕºÏ´Å³¡ÔöÇ¿Á¢Ìå¹âÓ°£¬´òÔì³öÏ¸ÄåµÄ±ùÓñÎÆÀí£¬³É¾ÍÊ¢ÏÄÊ±½Úvivo S17 ProÕâÒ»Ä¨ÇßË¬µÄ¡°±ù°×Óñ¡±¡£
Ò¹¾°ÈËÏñÐÂÈüµÀ ºóÖÃÈ«ÐÂÖÇ»ÛÈá¹â»·¡°ÖªÀäÅ¯¡±
³¤¾ÃÒÔÀ´£¬SÒÔ¡°ÅÄÈË×îºÃµÄÊÖ»ú¡±ÎªÅ¬Á¦Ä¿±ê¡£´ÓÇ°ÖÃÈá¹âµ½Ë«ÃæÈá¹â£¬SÏµÁÐ¸Ð¹âÓë²¹¹âË«ÂÖÇý¶¯£¬ÔÚÅÄÈËÕâ¼þÊÂÉÏ£¬ÕÒµ½ÁËÊôÓÚ S µÄÐÂÈüµÀ¡£vivo S17ÏµÁÐºóÖÃÈ«ÐÂÖÇ»ÛÈá¹â»·£¬Ö§³ÖÖÇÄÜÀäÅ¯É«ÎÂµ÷½ÚºÍÊÖ¶¯ÎÞ¼¶É«ÎÂµ÷½Ú£¬¿ªÆôÈá¹âÈËÏñ3.0£¬Ò¹¾°ÈËÏñ¸üÍ¸ÁÁÇåÎú¡¢É«²ÊÓë»·¾³¸üÈÚºÏ¡£
ÕâÊÇvivoÆù½ñ×îÇ¿´óµÄÈá¹â»·£¬ÓµÓÐÆÕÍ¨ÉÁ¹âµÆ9±¶µÄ·¢¹âÃæ»ý£¬ÄÜÊµÏÖ360¡ã¾ùÔÈ²¼¹â£¬Í¬Ê±ÁÁ¶ÈÌáÉý36%¡£ÈÃÃæÈÝ±»ÇáÈá¶ø¾ùÔÈµØÕÕÁÁ£¬¸æ±ðÄ£ºýºÚÁ³/Ãæ²¿È¾É«µÈÎÊÌâ;ÖÇÄÜÀäÅ¯É«ÎÂµ÷½Ú£¬±ÜÃâÉ«ÎÂ²»Ò»ÖÂµ¼ÖÂÆ«É«£¬ÈÃÈËÏñÍêÃÀÈÚÈë»·¾³·ÕÎ§¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬vivo S17 ProÅä±¸vivoÆù½ñ×îÇ¿³¬¸ÐÖª¹âÆ×´«¸ÐÆ÷£¬ÓµÓÐÐÐÒµ×î¶àµÄ13¸öÍ¨µÀ£¬É«ÎÂ¼ì²âµÄ×¼È·ÐÔ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ¾ùÌáÉý10%ÒÔÉÏ£¬ÆØ¹âºÍ°×Æ½ºâ³ÉÆ¬ÂÊ´ï92.7%£¬È«ÐÐÒµÁìÏÈ¡£´îÅäË÷ÄáIMX766´«¸ÐÆ÷¡¢È«ÏµOIS¹âÑ§·À¶¶¡¢³¬¸ÐÈËÏñËã·¨µÈ£¬Ò¹¾°ÈËÏñÌåÑéÏòÆì½¢¿´Æë¡£
vivo S17 Pro»¹Ê×´ÎÔö¼ÓXÏµÁÐÆì½¢Í¬¿î³¤½¹ÈËÏñ¾µÍ·£¬ÌØ±ðÑ¡ÓÃ2x½¹¶Î+IMX663´«¸ÐÆ÷µÄ»Æ½ð×éºÏ¡£0.5-2Ã×ÅÄÉã¾àÀë£¬½øÒ»²½ÅÄÌØÐ´£¬ÍËÒ»²½ÅÄ°ëÉí¡£ÈËÏñÏ¸½ÚÉÏÌåÏÖµÃÁÜÀì¾¡ÖÂ£¬ÇåÎú¶ÈÏà±ÈÖ÷Éã²ÃÇÐÌáÉý10-20%¡£Í¸ÊÓ¹ØÏµÒ²¸ü·ûºÏÕæÊµÊÓ¾õ£¬»û±ä¸üÉÙ£¬¼ÓÖ®ÒÔÇ³¾°ÉîÐé»¯¸ü¾Û½¹ÈËÏñÖÊ¸Ð¡£
Ç°ÖÃÈá¹âÈËÏñÍ¬²½Éý¼¶¡£vivo S17È«ÏµÇ°ÖÃvivo×î¸ß5000WÏñËØAF¹ã½Ç¾µÍ·ÒÔ¼°vivo×î´óf/2.0¹âÈ¦£¬½ø¹âÁ¿ÌáÉý50%¡£¼´±ã·Å´ó2±¶Ò²ÓÐ1200Íò·á¸»Ï¸½Ú£¬90¶È¹ã½Ç¼È±ÜÃâ¹ã½Ç¹ý´óµ¼ÖÂ»û±ä£¬ÓÖ±ÜÃâ¹ã½Ç¹ýÐ¡µ¼ÖÂÁ³´ó¡£
Ç°ÖÃË«Èá¹âµÆÊÊÅä¹ã½Ç¾µÍ·£¬²¹¹â½Ç¶ÈÌáÉýÖÁ90¡ã£¬¸üºÃµØÕÕÁÁ»ÃæµÄ±ß±ß½Ç½Ç¡£ÏÔÉ«Ö¸ÊýÌáÉýÖÁ90£¬´ïµ½ÃÀÊõ¹ÝÕÕÃ÷µÄÏÔÉ«ÒªÇó¡£ÈËÏñÅÄÉã£¬Ï¸½ÚÇåÎú¡¢É«²Ê×ÔÈ»£¬ÔÙ´ÎË¢ÐÂvivoÇ°ÖÃÈËÏñµÄÌì»¨°å¡£
1.5K³¬ÊÓÍøÄ¤»¤ÑÛÆÁ ´´ÏÂSÏµÁÐÆÁÄ»ÐÂáÛ·å
¶ÔÇá±¡Éè¼Æ±£ÓÐ³õÐÄ£¬Ò²²»¶ÔÌåÑéÍ×Ð¡£vivo S17ÏµÁÐÅä±¸6.78Ó¢´ç1.5K³¬ÊÓÍøÄ¤»¤ÑÛÆÁ¡£2800¡Á1260³¬¸ß·ÖÞkÂÊÈÃSµÚÒ»´Î´ïµ½³¬ÊÓÍøÄ¤¼¶ÆÁÄ»£¬ÏñËØÃÜ¶È¸ß´ï452 PPI;1300nit·åÖµÁÁ¶È£¬8000000:1³¬¸ß¶Ô±È¶È;100% P3É«ÓòµçÓ°¼¶¹ãÉ«Óò±ê×¼ºÍ×î¸ß120HzË¢ÐÂÂÊ¡£ÇåÎú¶È¡¢ÁÁ¶È¡¢ÏÔÉ«£¬¶¼Ë¢ÐÂÁËSÏµÁÐµÄ¼ÇÂ¼¡£
vivo S17 ÏµÁÐÒ²¹Ø×¢ÓÃ»§ÓÃÑÛ½¡¿µ£¬¶àÖØÓ²¼þ¡¢Èí¼þ»¤ÑÛÄ£Ê½Ïà½áºÏ£¬È«·½Î»±£»¤ÓÃ»§ÊÓÁ¦¡£Ó²¼þ¼¶µÍÀ¶¹â£¬ÓÐº¦À¶¹â½µµÍÖÁ6.5%;2160Hz¸ßÆµµ÷¹â£¬¼õÇáÆÁÄ»ÉÁË¸;¿¹Æ£ÀÍÁÁ¶ÈÇúÏß£¬ËæÓÃÑÛÊ±³¤µ÷½Ú£¬»º½âÑÛ²¿¼¡ÈâÆ£ÀÍµÈ¡£
Í¬Ê±£¬vivo S17 Pro´îÔØ¿Ú±®ÉñUÌìçá8200£¬²¢¶ÔÕâ¿ÅÐ¾Æ¬½øÒ»²½Éî¶Èµ÷ÓÅ£¬¼æ¹Ë¸ßÐÔÄÜÓëµÍ¹¦ºÄ¡£ÁíÍâ£¬4600mAh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬µç³ØÊÙÃü´ïµ½ÐÐÒµ±ê×¼ 2 ±¶£¬1600 ´Î³ä·ÅÑ»·½¡¿µ¶ÈÈÔ²»µÍÓÚ 80%£¬³Ö¾ÃÄÍÓÃ;80W Ô¶º½ÉÁ³ä£¬30·ÖÖÓ³äÂú70%£¬ÀûÓÃËéÆ¬Ê±¼ä¾ÍÄÜ¿ìËÙ»ØÑª¡£
ÄêÇáÈËµÄÏÄÈÕºÃÀñ ÓëÄã±¼¸°É½º£ ÕÕÁÁÈÈ°®
¶ÔÄêÇáÈËÀ´Ëµ£¬ÏÄÌìÊÇ¸öÌØÊâµÄ¼¾½Ú¡£ÓÐÈË¿ªÊ¼²½ÈëÈËÉúµÄÏÂÒ»¸ö½×¶Î¡¢Ò²ÓÐÈËÕý¿ªÆôÒ»¸öÈ«ÐÂµÄ¼ÙÆÚ¡£ÔÚÕâ¸öÌØÊâµÄÊ±¿Ì£¬ vivo S17ÏµÁÐÒ²ÊÇvivoËÍ¸øÄêÇáÈËµÄÒ»·ÝÏÄÈÕºÃÀñ£¬Ï£ÍûÄÜÓëÄãÒ»Æð¡¸±¼¸°É½º£ ÕÕÁÁÈÈ°®¡¹¡£
vivo S17 ProÓÐÉ½º£Çà¡¢±ù°×Óñ¡¢ÐþºÚÈýÖÖÅäÉ«£¬8GB+256GB£¬3099Ôª;12GB+256GB£¬3299Ôª;12GB+512GB°æ±¾£¬3499Ôª¡£vivo S17ÓÐÉ½º£Çà¡¢»¨º£¡¢ÐþºÚÈýÖÖÅäÉ«£¬ÆäÖÐvivo S17 8GB+256GB£¬2499Ôª;12GB+256GB£¬2799Ôª; 12GB+512GB°æ±¾(vivo S17t)£¬2999Ôª¡£
ÒÔÉÏËùÓÐ°æ±¾½«ÓÚ·¢²¼»áÖ®ºóÔÚ¸÷´óÆ½Ì¨¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬²¢ÓÚ6ÔÂ8ÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ¡£Ê×ÏúÈÕÆð£¬¹ºÂò S17 ÏµÁÐ¿ÉÏí 6 ÆÚÃâÏ¢¡¢ÒÔ¾É»»ÐÂ²¹Ìù¡¢ËéÆÁ±¦Âò 1 ÄêËÍ 1 Äê£¬¸üÓÐ»ú»áÓ®»áÔ±È¨Òæ´óÀñ°üºÍ S17 Ö÷ÌâÀñºÐ¡£ÏÖÔÚµÇÂ¼¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨ËÑË÷ vivo S17£¬²ÎÓëÐÂÆ·Ô¤¶¨£¬ÓÐ»ú»á»ñµÃ¼ÛÖµ 99 ÔªµÄÏÞ¶¨ÀñºÐ£¬¶àÖØ¸£ÀûµÈÄã¿ªÆô¡£Í¬Ê± vivo 618 ¡°³¬Öµ¹º ¾ÍÏÖÔÚ¡±Ö÷Ìâ»î¶¯»ðÈÈ½øÐÐÖÐ£¬ÖÁ¸ß¿ÉÏí 24 ÆÚÃâÏ¢£¬¸üÓÐ»ú»á»ñµÃ×î¸ß¼ÛÖµÍòÔªµÄ³¬´ó¸£Àû!
Óëvivo S17ÏµÁÐÒ»Í¬·¢²¼µÄ»¹ÓÐÈ«ÐÂµÄvivo TWS Air Pro£¬ÕâÊÇvivo Ê×¿î°ëÈë¶úÖ÷¶¯½µÔë¶ú»ú£¬Ò²ÊÇvivo S17ÏµÁÐ¾ø¼ÑµÄ³öÐÐ´îµµ¡£
È«ÐÂµÄ 14.2 mm ¾ÞÄÜÉùÑ§µ¥ÔªÕñÄ¤ºñ¶ÈÔö¼Ó 50%£¬Ç»ÌåÍ¸ÆøÐÔÌáÉý 7 ±¶£¬¶¯Á¦¸ü¼ÓÇ¿¾¢¡£¿ª·ÅÊ½½µÔë¹¦ÄÜ£¬ÄÜ×î¸ßÒÖÖÆ 70% »·¾³ÔëÒô¡£Í¬Ê±£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ 5.3 ¡¢30Ð¡Ê±Ðøº½ºÍTWS 3 Í¬¿î 3D È«¾°ÒôÆµ¡£¹²ÓÐÁ½¿îÑÕÉ«£¬¼Û¸ñ299Ôª£¬¼´ÈÕÆðÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Ê×ÏúÆÚ¼ä¿ÉÏí 30 ÔªÓÅ»Ý£¬²¢ÇÒÔùËÍ¾«ÃÀ±£»¤Ì×¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â