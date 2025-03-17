京东高端手机壳品鉴沙龙收官 30天无忧试用推动用户体验升级

【天极网手机频道】近日，由京东3C数码主办的“高端手机壳体验分享与品鉴沙龙”北京站成功举办。沙龙聚焦高端手机壳市场趋势、用户需求与技术创新，吸引了newcloth、Evutec、Benks、LLC等多家头部、新兴品牌及资深设计师、核心用户参与。沙龙通过品牌分享、趋势解读、用户需求探讨等环节，深入探讨了高端手机壳的未来发展方向。京东同时宣布全面升级服务保障体系，推出“30天无忧试用”“30天意外换新”等专属服务，进一步优化用户体验，推动行业向专业化、品质化升级。

京东高端手机壳体验分享与品鉴沙龙(北京站)合影

活动现场，newcloth创始人Alex分享了2025年在新材料应用领域的创新，包括探索使用镜面钛金属，PBO纤维、PEEK等超级材料，充分展现了newcloth将科技与艺术的融合;Benks副总经理林总则通过Kevlar®️纤维演绎科技与美学的融合，进一步丰富了高端手机壳的材质和设计多样性;LLC品牌专员小白分享了品牌首创的千鸟格、英伦格等专利编织工艺，并展示了2024年首发的国产PBO纤维“黄金甲”系列。

此外，京东3C数码、品牌和用户代表就手机壳的“高端配件产品要素”“使用场景”“材质偏好”和“选购体验”等进行了深入探讨。京东调研数据显示，材质工艺、细节做工与握持手感，是用户选购高端手机壳的三大核心要素。芳纶纤维、液态硅胶、真皮等材质因兼具功能性与美学价值备受青睐。超4成用户会在不同场合更换手机壳，其中，商务场景注重低调质感与防滑设计，户外场景关注抗摔性与轻量化，日常通勤则追求个性表达与多设备协同适配。

用户与品牌针对手机壳材质偏好等展开小组讨论

为持续提升用户体验，京东服务再次升级，针对手机配件品类推出“30天无忧试用”“30天意外换新”等专属服务，凡带有“破损包退换”保险标签的商品均支持消费者申请保障，进一步降低用户决策门槛，优化购物体验，全方位保障用户权益。京东零售3C数码事业群配件业务部相关负责人表示：“手机壳不仅是保护工具，更是用户生活态度的延伸。京东将持续搭建品牌、用户与行业的深度对话平台，以技术升级与体验创新引领市场发展。”

依托供应链优势与用户洞察能力，京东已联合超百家品牌打造高端配件矩阵。展望未来，京东将继续发挥线上线下全渠道的协同优势，与手机配件品牌深度合作。在线上，京东将借助“京东小魔方”“先人一步”等新品活动，为品牌提供强大流量支持和营销资源，助力新品快速打开市场。在线下，京东MALL的科技潮品厅、生活体验馆和品牌街区等特色区域，将为消费者打造沉浸式购物体验。通过数据赋能、资源整合及场景化服务，京东将进一步推动手机配件行业向专业化、品质化方向升级。