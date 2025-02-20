大屏体验更进一步，OPPO Find N5轻办公体验简单且高效

【天极网手机频道】OPPO于2月20日正式带来了全球最薄折叠屏旗舰Find N5，这款手机全面进阶面面俱到。尤其是在跨屏互联、分屏体验等轻办公层面，它带来了同类竞品所没有的全新体验。天极网了解到，OPPO Find N5搭载的全新ColorOS 15系统，不仅能与安卓系统、苹果、Windows生态相连接，通过文件随心开功能，能够快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式。

值得一提的是，它还打破电脑与手机系统之间的壁垒，优化手机与电脑之间连接的体验，不仅支持同账号免密登录Mac，还可以通过 O+ 互联进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，还支持跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容。同时配备超仿真的Mac键盘与触控板，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。

OPPO Find N5针对折叠屏在使用文档应用中出现的问题进行交互适配，实现分屏浏览的交互体验，原文、批文可以对照改，还支持双文档分屏模式，横向比对超高效。而且OPPO Find N5会通过AI对用户分屏需求进行预测和分析，在多任务场景下自动弹出智能分屏推荐功能。

OPPO Find N5在办公方面还带来了全新的AI全景虚拟屏，通过全新的“全局控制器”，系统支持多种窗口模式的选择，包括窗口的形态和位置切换，在打开一个应用之后双指从顶部边缘下滑即可开启另外一个应用进入分屏模式，最多可支持三分屏。点击最上方的“・・・”可调整分屏形态，全屏、分屏、浮窗、放大窗口、替换应用和关闭，用户能够根据自己的需求来定制最适合自己的分屏操作方式。

除了好用的AI办公体验之外，OPPO Find N5在轻薄设计、性能、影像、续航等方面全面提升，带来了超出同类竞品的体验。目前，OPPO Find N5已经正式发布并开启预约，如果用户近期有购买需求，可以前往官方商城或者线下门店进一步了解。