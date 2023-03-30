向世界展示最前沿的产品，vivo X Fold2首次亮相2023博鳌亚洲论坛

3月29日，2023年博鳌亚洲论坛火热进行中，作为本届论坛的官方指定手机，全新折叠屏旗舰vivo X Fold2正式亮相，完成高光首秀。

在博鳌现场，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山将vivo X Fold2正式赠与博鳌亚洲论坛秘书长李保东，这标志着vivo与博鳌论坛的战略合作进一步深化，强强联盟的高端属性进一步夯实。一方面，vivo选择博鳌作为X Fold2的首秀地，将以最先进的产品服务更好的支持论坛，融入论坛、服务论坛;另一方面，vivo也将再次通过博鳌论坛的舞台，向世界展现中国科技企业的创新力、领导力、影响力。

此前有关vivo X Fold2的外围消息就持续不断，而本次真机首秀，外观印象令人惊喜。从赠机照片和海报来看，赠与的vivo X Fold2为vivo经典的“华夏红”色，设计风格延续了X Fold系列天圆地方的意境表达，优雅大气充满东方意蕴。相较于上一代明显不同的是，背面采用了明显的左右拼接设计，辨识度和高级感提升明显。据vivo产品副总裁黄韬称，此次的设计思路为“天圆地方・两仪万象”，商务范儿拉满，可以说蓝厂的美学造诣从没有令人失望过。

由于没有侧面角度，暂不知这款新机的手感和重量如何，但结合vivo官方信息和媒体猜测来看，全新的X Fold2主打“全能也轻薄”，在减薄减重方向上，或许有较大进步。如果真的能够在极致堆料的基础上实现轻薄手感，那“vivo迄今为止最强大折叠屏”的名号可谓实至名归，业界最强也不为过。

vivo与博鳌亚洲论坛的战略合作始于2022年，合作期间vivo推出首款折叠屏旗舰X Fold，成为了去年博鳌论坛的官方指定手机，获得了业内外人士和参会者的高度评价。半年后，升级版的vivo X Fold+在博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会上再度亮相，并与vivo X90系列共同接棒，作为官方指定手机出征卡塔尔世界杯，为vivo品牌的高端化营销持续助力。博鳌与世界杯，成为了vivo高端突围、影响世界的标志性名片。

虽然vivo入局折叠屏市场的时间较晚，但却凭借深厚的技术研发底蕴和扎实的供应链体系做到了后发先至。与此同时，通过软硬件协作的精心打磨，vivo X Fold系列的商务格调与商务体验，始终处于领先水平。上一代vivo X Fold+不仅带来了原子笔记、分屏多窗、炒股神器等高效生产力工具，更有芯片级隐私保护和实体静音键加持。在保持上述优势的基础上，不知此次升级换代将带来哪些新的独家商务黑科技。

从媒体爆料的配置参数来看，即将发布的vivo X Fold2搭载了满血版的旗舰芯片骁龙8Gen2 + 12GB + 512GB和后置蔡司影像模组，安兔兔测试跑分成绩接近132万，不仅在众多折叠屏产品中拔得头筹，甚至能吊打绝大多数直板旗舰。“全能+轻薄”的产品定位、不妥协的卓越性能、蔡司加持的影像能力，让vivo X Fold2有望保持折叠旗舰天花板地位，持续领跑高端折叠屏市场。

据悉，本次将与vivo X Fold2共同在博鳌亚洲论坛亮相的还有其他两款旗舰新品：vivo首款小屏竖向折叠旗舰vivo X Flip和第二代旗舰平板vivo Pad2。vivo X Flip将主打轻薄时尚，而vivo Pad2将在性能方面实现较上一代的全面升级，采用比上一代产品更大尺寸的全面屏，以及配有超大电池和闪充。三款旗舰新品都将计划于4月正式发布。