最佳旗舰之选：OPPO Find X8系列销量口碑双丰收

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列作为OPPO最新一代旗舰力作，自发布以来便备受瞩目。这款系列手机不仅在设计美学、影像创新、性能续航以及系统表现等多个维度展现出了领先行业的旗舰体验，更在各大平台和官网的用户评价中收获了极高的口碑。



OPPO商城截图



OPPO商城截图



京东商城截图

OPPO Find X8系列共推出了Find X8、Find X8 Pro以及Find X8 Pro卫星通信版三款机型，每款机型都拥有独特的配置和设计。Find X8采用了6.59英寸的京东方1.5K四边等宽直屏，覆盖2.5D玻璃盖板，边框极窄，带来了沉浸式的视觉体验。同时，Find X8还提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方，展现出OPPO对影像实力的自信。而Find X8 Pro和卫星通信版则采用了6.78英寸的京东方全等深四微曲OLED屏，同样拥有极高的屏占比和沉浸感，并提供了星野黑、漫步云端、晴空航线三种配色，其中晴空航线和漫步云端版本的后盖采用了沙丘纹理设计，更显灵动。

在性能上，Find X8系列搭载了OPPO潮汐引擎x天玑9400的最强性能能效组合，天玑9400采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身。无论是日常使用还是游戏等高性能高功耗需求场景下，Find X8系列都能表现出色。此外，全系还集成了OPPO天工散热系统，进一步提升了游戏体验。

续航方面，OPPO冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来了5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

作为氛围感抓拍神器，OPPO Find X8系列在影像方面同样表现出色。全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，实现了颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键”，在任意界面实现相机启动。此外，Find X8系列还支持全焦段4K 60fps杜比视界HDR视频录制，加上OPPO超级防抖以及传感器变焦能力，实现了前所未有的平顺、稳定和真实。

除了以上亮点外，OPPO Find X8系列还搭载了全新的ColorOS 15系统。全新的一键问屏拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、购物、办公、学习等各种服务体验。此外，Find X8系列还带来了全面升级的OPPO互传功能，支持与iPhone之间进行文件分享，是首款支持与iPhone一碰互传的手机。

目前，OPPO Find X8系列正在火热开售中，售价4199元起。无论你是追求极致性能的旗舰用户，还是对影像高要求的时尚博主，又或者是注重续航和便捷生活的实用主义者，OPPO Find X8系列都能满足你的需求。