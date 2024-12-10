京东华为官方旗舰店年终盛典开启 全店商品至高优惠2000元

【天极网手机频道】想更快买到华为 Mate系列旗舰新品？想入手华为新品担心预算不够？不用担心，即日起到12月12日，京东华为官方旗舰店年终盛典暨华为京东小魔方新品日活动火热进行中。京东携手华为带来了华为Mate 70系列、华为Mate X6系列等旗舰新品，并为消费者带来了全店商品至高优惠2000元的实在福利。活动期间，消费者还可点击关注成为华为官方旗舰店会员，限量领取面值10元和20元的会员专属券，并参与购机抽Pura 70等好礼、邀请好友打榜赢华为Watch GT5等好礼、会员互动抽华为Freebuds 6i等好礼和积分抽奖等趣味活动。感兴趣的消费者可打开京东APP搜“华为官方旗舰店”，进入店铺下单自己心仪的产品，更快享受全新科技产品带来的极致生活体验。

产品方面，消费者现在可在京东预约购买华为Mate X6系列及华为Mate 70系列新品手机，到手更快，新品手机在AI能力、影像能力、使用体验等多个方面都有着卓越表现。想入手现货新品的消费者，可以直接在京东下单华为Pura 70 Ultra，直降1000元，到手低至7999元，还有华为 Pura 70 Pro价格也降至5899元，十分划算，现在下单即可更快收到现货。除此之外，还有颜值超高的华为nova 13 256GB版手机价格也降至2649元，先到先得别错过。

京东一直是备受消费者信赖的3C数码新品首发聚集地，始终以“先人一步”的上新速度满足广大消费者的3C数码换新需求。早在12月4日，便有消费者抽中了京东的“优先购买权”，并成功购入了华为 Mate 70新机。截至目前，已有超百位消费者在京东买到了自己心仪的华为 Mate 70系列新品，并在购物体验、到手速度、手机实用体验等多个方面给出好评。

针对本次的华为官方旗舰店年终盛典，京东更是携手华为带来了全店商品至高优惠2000元及购机可抽华为Pura 70的福利活动，进一步降低了消费者购买华为旗舰新品的价格门槛，让更多消费者能以省心划算的价格入手华为旗舰新品，同时还撬动更多潜在消费者群体关注华为品牌，最终实现品牌与消费者“双赢”的良好局面。

想了解有关华为新品更多信息的消费者，可打开京东APP搜“华为新品季”，多款新品旗舰手机均可预约抢购或直接入手现货。其中，购买华为 Mate 70系列手机和华为 Mate X6，晒单还能赢翠影星辉马克杯。此外，京东还有更多购机福利等你发现，感兴趣的消费者记得锁定京东。