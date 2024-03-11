Reno11 系列持续热销，助OPPO斩获核心价位段销量冠军

【天极网手机频道】近日，据权威市场调研机构统计数据显示，OPPO Reno11 系列在发布后持续热销，帮助 OPPO在 2024 年 W9 取得2500元至3500元核心价位段的市场销量第一。同时，OPPO在700元-1500元、1000元-1500元、2500元-3500元以及3000元-3500元的多个价位段均位居销量第一。

Reno11 系列以出色的产品竞争力，自发布起持续刷新该系列市场表现纪录。Reno11 Pro 开售 30 分钟，全渠道销量已达前代同期的 200%;Reno11 全网全款预定量同样创系列新高，达到 Reno10 的 280%。

Reno11 系列中全新的单反级人像模式让人像照片的氛围感再上新高度，可模拟光学镜头的虚化质感，用户无需承担专业大光圈相机镜头的昂贵价格，即可实现比肩专业镜头的背景光斑柔化效果。Reno11 系列全系配备单反级全焦段三摄，包含 3200 万单反级人像摄像头、5000 万单反级广角主摄与 112 度单反级超广角摄像头，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户以影像记录精彩生活。

Reno11 系列率先搭载超流畅的 ColorOS 14，内建的超算平台全面升级，提供稳定流畅体验。ColorOS 14 超算平台带来全新内存无损压缩技术，以高效存储压缩算法与存储加速技术节省存储空间用量，用户可自由选择需要压缩的大型应用，或使用文件去重功能为手机减负。在 512GB 版本的 Reno11 系列中，内存无损压缩技术至高可节省 45GB 存储空间，足以额外存储数万张高清照片或数千首无损音乐。

Reno11 系列携全新幸运宝石设计，融入尖端处理技艺，带来潮流风格的再度进化。冰川纹宝石圆盘于百级无尘车间打造，以远超传统珠宝的工艺处理，呈现富于变幻的优雅光泽。708颗饰钉源自经典腕表设计元素，随处绽放夺目光彩。