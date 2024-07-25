麦芒 30正式开售，集好屏幕、长续航、AI智慧于一身，暑期换机新选择！

【天极网手机频道】7月25日，“超续航、巨抗造、真臻彩”麦芒史上最强手机――麦芒30 正式开售。作为麦芒系列首款AI手机，不仅首次搭载星辰大模型，还具备6.78英寸3D双曲OLED大屏、五星耐摔、超长续航等亮点，可谓给用户带来了前所未有的智慧体验。

麦芒30 共有“冰晶蓝”、“雪域白”、“曜金黑”三种配色，8+256GB版售价1999元，12+256GB版2199元。在我看来，麦芒30无疑是当下同档价位的最强全能手机。

星辰大模型加持，丰富AI能力

随着AI大模型的火热出圈，AI也成为了智能手机行业新的关键词。作为麦芒系列首款AI手机，麦芒30基于星辰大模型，首次接入“星辰智汇”，可实现文案撰写、语音转写、图像生成等功能。在多人会议、大学专业课等场景中，语音转写功能快速整理会议记录、课堂笔记，大大提升工作和学习效率;在图文设计遇到灵枯竭时，就可借助图像生成功能，只需输入简单的文字描述就能生成独具创意的插图、标志和海报等设计元素，让设计更加美观。如果你是文案创作者，还可通过文案润色、多语种翻译、诗词创作等多重功能来获取源源不断的创意灵感。

同时，麦芒30还首次搭载便捷“X键”，通过单击按键便可开启常用APP九宫格，无论是购物付款、乘车扫码还是信息查询均可轻松搞定，省去了一大堆繁琐的步骤。还可通过长按、双击等操作，自定义开启的功能，例如快速打开相机、启动语音助手等，搭配AI功能，还能实现AI一键直达，打造个性化的操作体验。

麦芒30的AI能力不止于此，还带来了AI智慧相机、AI识屏、智慧小艺等功能。智慧小艺拥有强大的自然语言理解能力，例如只需说出“请帮我充话费”，便能快速跳转至相关页面，对长辈来说真的非常实用。又比如AI识屏功能，双指长按屏幕即可快速AI选词，不仅可以图中提取文字，还能一键打码保护隐私，方便且实用。

轻薄耐摔机身，更加抗造

为了避免手机剐蹭、摔坏，大多数人会给手机套上手机壳，但过厚的手机壳既会影响手感，也不利于手机散热。麦芒30搭载轻薄耐摔机身，就像佩戴了一个“隐身手机壳”，在实现轻薄机身的同时，还做到了360°无死角的耐摔抗跌保护，麦芒30轻至189g，薄至7.98mm，3D双曲面屏的流线型机身上手更加轻盈舒适。无论是两面、四边、四角这些易摔点，均能承受意外跌落与日常磕碰，再也不用担心日常使用中的“小意外”啦。

值得一提的是，凭借出色的耐用性和可靠性，麦芒30通过了1.8米耐摔高度测试，远超国标1.5米测试标准，荣获首个双五星耐摔等级评测――中国质量认证中心五星评价以及瑞士SGS认证，户外工作者使用起来也安全感满满。

臻彩双曲屏，好看又护眼

屏幕作为手机与用户交互的第一窗口，其重要性不言而喻。麦芒30 搭载6.78英寸的1.5K臻彩双曲屏，拥有2700*1224的超视网膜级分辨率，实现了1.5K臻彩高清显示，并支持100% P3广色域全覆盖，无论是日常浏览网页，还是追剧玩游戏，都能提供清晰细腻的沉浸视觉体验。

为缓解用眼疲劳，该块屏幕还支持AI仿生自适应调光、2160Hz高频PWM技术，能根据环境光线的变化自动调节屏幕亮度，暗光环境下屏幕亮度最低至1.8nit，室外强光环境下则可提升至1200nit，时刻为你提供更舒适、更护眼的屏幕体验。这还不够，麦芒30还支持湿手触控功能，在雨天、泳池，又或是户外运动手心出汗等场景下，湿手操控依然灵敏自如。可以说，麦芒30 的显示效果和护眼体验上均超越了同级，简直是手机重度用户的福音。

超长续航，时刻在线

在我们越来越离不开智能手机的今天，手机的续航能力逐渐成为许多人关注的焦点。麦芒30在轻量化的机身下，搭载了一块6100mAh高密度海量大电池，续航能力实现了“由时到天”的巨大提升。据悉，在充满电的状态下，麦芒30可实现最多超过一天的通话或者在线视频，或实现最多超过2天的音乐播放，还可以保证最多超过3天的听书时长，单纯待机的话更是能做到27天不关机。

为进一步解决用户的电量焦虑，麦芒30 最大支持40W超级快充Turbo，只需充电10分钟就能看5个小时的电影，充电30分钟就能满足一天的用电需求，早上起床趁着洗漱、吃早餐的时间给手机插上电，出门的时候就已经满血复活，通勤路上就可以放心大胆的刷视频、看新闻。续航强劲之余，麦芒30还拥有AI节电技术、智能充电管理等多重智能充电技术，无论是在夏季高温还是冬季低温环境下，都具备稳定、可靠的续航表现。

全新登场行的麦芒30，在AI智慧体验、耐用性、续航能力以及屏幕表现等方面均实现了进阶性的升级。丰富的AI功能让工作和生活更加高效便捷;可靠耐造的机身、超长的续航能力无惧任何使用场景;还有优异的屏幕素质实现色彩与护眼兼顾……简言之，麦芒30的综合能力全面贴合了当下年轻群体的用机需求。

如果你正在寻找一款综合体验几乎无短板的手机，麦芒30值得考虑!