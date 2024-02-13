ÏûÏ¢³ÆÆ»¹ûiPhone16 Pro Max½«ÓµÓÐÀúÀ´×îÇ¿Ðøº½ÄÜÁ¦£¬ÈÔÅä±¸8GBÄÚ´æ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÔÚiPhone15ÏµÁÐ·¢²¼Ö®ºó£¬¹ØÓÚiPhone16ÏµÁÐµÄ´«ÑÔ¿ªÊ¼Ôö¶à¡£ÉÏÖÜ£¬NaverÓÃ»§ @yeux1122 ¸ø³öÁËÒ»Ð©Æ»¹û¹©Ó¦Á´µÄÐÅÏ¢£¬½øÒ»²½Ö¤ÊµÁË¹ØÓÚiPhone 16 ProµÄÒ»ÏµÁÐ´«ÎÅ£¬ÀýÈçÆäÆÁÄ»³ß´ç´Ó6.1Ó¢´çÔö¼Óµ½6.3Ó¢´ç¡£
Ëû²¹³äËµ£¬Óëµ±Ç°iPhone15 ProÐÍºÅÏà±È£¬¸Ã»ú³ß´çµÄÔö¼Ó¼¸ºõÄÑÒÔ²ì¾õ£¬Æä±ß¿òÈÔ±ÈÈýÐÇGalaxy S24¸ü¿í¡£
ÉÏÖÜ»¹ÓÐÏûÏ¢³Æ£¬iPhone16 Pro Max µç³ØÈÝÁ¿½«´ïµ½4,676mAh£¬±ÈÇ°´ú²úÆ·Ôö¼Ó5%£¬²¢ÇÒ¹¦ºÄ´ó·ù¸ÄÉÆ£¬ÏàÐÅÆ»¹û¿ÉÒÔÔÙÒ»´ÎÌáÉýÉè±¸µÄÕûÌåÐøº½Ê±¼ä¡£
ÆäËûÓÐ¹ØiPhone16 Pro µÄÏ¸½Ú»¹°üÀ¨£º¸Ã»ú½«¼ÌÐø²ÉÓÃ8GBÄÚ´æ£¬²¢ÇÒÆ»¹û½«²ÉÓÃÐÂÐÍîÑºÏ½ðÖÆÔì¹¤ÒÕ£¬´Ó¶ø½øÒ»²½½µµÍ³É±¾¡£
¹ùÃ÷åZÖ¸³ö£¬Æ»¹ûiPhone16 Pro »úÐÍ½«ÓÀ´ÖØ´óÓ°ÏñÉý¼¶£¬Ê×´Î´îÔØÁ½¿Å48MP´«¸ÐÆ÷£¬¶ø³¤½¹¾µÍ·ÈÔÎª12MP¡£´ËÍâ£¬¹ùÃ÷åZ»¹Í¸Â¶ iPhone16 Pro ½«ÑØÓÃ iPhone15 Pro Max µÄË«ÕÛËÄÀâ¾µ³¤½¹¾µÍ·£¬¶ø iPhone17 ÏµÁÐ»úÐÍµÄÇ°ÖÃÉãÏñÍ·½«µÃµ½Éý¼¶£¬²ÉÓÃ24MP ´«¸ÐÆ÷ºÍ6P¾µÍ·¡£
¹ùÃ÷åZÈ¥Äê»¹Ìáµ½£¬Æ»¹û¼Æ»®ÎªiPhone16È«Ïµ»»ÓÃ¶ÑµþÊ½ºóÖÃÉãÏñÍ·´«¸ÐÆ÷Éè¼Æ£¬Ïà¹Ø´«¸ÐÆ÷ÓÉË÷ÄáÖÆÔì£¬Ô¤¼ÆÎªË«²ã(Photodiode + Pixel)¾§ÌåÏñËØ¼Ü¹¹(2-Layer Transistor Pixel)¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Æ»¹û»¹×¼±¸ÔÚiPhone16 Pro ÏµÁÐ»úÐÍÉÏÒýÈëÈ«ÐÂµÄÅÄÕÕ°´Å¥¡£Õâ¸ö´úºÅÎªNovaµÄÅÄÉã°´Å¥½«²ÉÓÃµçÈÝÊ½°´Å¥ºÍÁ¦´«¸ÐÆ÷¹¦ÄÜ£¬Âí¿Ë・¹Å¶ûÂüÒÑÈ·ÈÏËü½«×¨ÃÅÓÃÓÚÅÄÉãÊÓÆµ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â