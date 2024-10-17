　　ColorOS 15流畅体验，丝滑连贯，带来更加自在愉悦的使用感受

金秋十月，科技界的盛宴正酣，各大厂商纷纷亮出看家本领。10月17日，ODC2024 OPPO开发者大会在杭州如期举行。基于天玑9400的卓越性能，OPPO精心打造的ColorOS 15手机系统正式亮相。这款系统充分利用了天玑9400的强大AI算力，结合屏幕和相机视觉，为用户带来了前所未有的AI体验。

天极网了解到，ColorOS 15通过三层流畅体系，全方位保障了用户的流畅体验。它引入了流畅双引擎――极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构了安卓系统，树立了安卓流畅体验的新标杆。

在动画效果方面，ColorOS 15利用极光引擎，实现了系统级渲染与绘制架构的突破。它采用了行业首发的并行绘制架构，将传统安卓单线程串行架构改为多线程并行架构，从而解决了因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿问题。

天极网经过实测，无论是APP图标、卡片、文件夹还是组件，ColorOS 15都可以实现并行动画，且随时可打断，点击响应迅速，画面丝滑连贯。

值得一提的是，全新潮汐引擎则从芯片缓存智能分配架构到软件算法效率全栈加速，从根本上解决了安卓存算分离缓存资源供给不足、指令架构复杂算法效率低的性能难题。它为用户带来了芯片级性能解决方案，使得ColorOS 15在多应用快速切换时的开启速度得到了显著提升。

通过测试我们不难看出，ColorOS 15不仅速度快、响应及时，而且给用户带来了更加自在愉悦的使用体验。正如OPPO所言：“好的操作系统是符合每一个人而设计的，解决每个人生活中真正的痛点，处处实用、好用、爱用。”可以这么说，ColorOS 15为用户带来了前所未有的丝滑流畅体验和便捷操作，称得上是行业标杆。同时天极网了解到，即将于本月发布的OPPO Find X8系列与一加13将首发搭载ColorOS 15，值得期待。