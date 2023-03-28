魅族邀请郎朗重塑Flyme铃声，魅族20屏幕采用“周冬雨”排列引争议

【天极网手机频道】距离魅族3月30日的魅族领克无界生态发布会还有几天时间，魅族官方正式宣布，邀请郎朗为Flyme重新制作铃声，并以表演嘉宾和魅族20系列无界体验官的身份出席发布会，同时放出一段经由郎朗重新演绎的Flyme铃声视频。

此次魅族20系列发布会可谓声势浩大，不仅联合多领域、多市场品牌为魅族20系列助阵，还邀请音乐殿堂级人物为Flyme重塑铃声，也让不少网友感叹魅族被吉利收购之后花钱都变得阔绰了。

与此同时，随着发布会的临近，有关魅族20系列的详细参数也遭曝光，其中魅族20搭载的屏幕更是遭到网友口诛笔伐，成为不少营销号的高潮点。最近几天，有博主爆料称，魅族20系列将搭载采用“周冬雨”排列的OLED屏幕，一石激起千层浪，相关话题开始不断在网络上发酵，也引来不少粉丝与黑粉的声讨。

首先，要了解网友们为什么会对采用“周冬雨”排列屏幕的魅族20如此不满，就要先清楚什么是“周冬雨”排列。目前主流旗舰手机基本都采用OLED屏幕，其中三星的OLED屏幕更是被不少网友奉为圭臬，认为高端旗舰必须要使用三星OLED屏幕。相比LCD屏幕，OLED屏幕拥有功耗更低，响应速度更快，对比度更高，以及息屏显示和柔性折叠屏等特性。OLED屏幕看似是目前手机屏幕的最优解，但其本身也存在不少问题。

以标准的LCD屏幕为例，其拥有3个紧密相连的红绿蓝也就是RGB子像素排列而成。反观OLED，由于有机材料老化以及不同子像素发光寿命不同，尤其是蓝色子像素寿命特别短，如果按照RGB标准排列，使用一段时间后极其容易出现烧屏现象。为了解决这一问题，最简单的方式就是增加蓝色子像素面积，而这一过程就带来各种各样的排列方式，“周冬雨”排列就是京东方的一种解决方案。

作为OLED屏幕的领头羊，三星率先研发出PenTile子像素排列方式，但这一排列会在显示垂直方向的黑白边界时出现彩边现象。同时因为子像素变大，9个像素的画面，PenTile排列只有18个子像素，标准RGB则拥有27个子像素，如此一来屏幕PPI也降低，画面显示效果大打折扣，这也是为何OLED屏幕需要采用2K分辨率来获得更高画面效果的原因。

后来三星在PenTile子像素排列的基础上带来「钻石排列」，将四个像素划为一组，呈菱形排列，同时将蓝色与红色子像素的面积增大，保证使用寿命。这种排列方式形似钻石，因此被称为「钻石排列」，不过这一排列仍未完全解决画面显示效果不佳以及彩边的问题，但由于分辨率的提高使得人眼极难分辨。

而京东方的“周冬雨”排列则由于无法使用三星的钻石排列专利，京东方自研的一种排列方式。前面提到过，OLED不同的排列方式会影响画面的显示效果，如果将LCD屏幕1080P分辨率下的PPI定义为1，那么采用钻石排列的PPI则为0.81，“周冬雨”排列只有0.71。尤其是这次魅族20屏幕分辨率并不是2K，其显示效果更加大打折扣，因此才会引起用户诟病。

随着舆论发酵，不少业内人士也证实了这一说法，不过据称这次魅族20所采用的“周冬雨”排列相较此前版本，在工艺上有着不小的进步，画面显示效果提升巨大。虽然目前对于这一说法并未得到官方认证，但从消费者的角度来看，用户购买手机后想要获得一块观感优秀的屏幕无可厚非，尤其是魅族20系列采用一块早已被吐槽过的“周冬雨”排列屏幕实属不该。

但从技术角度出发，任何一项技术初期必然存在许多问题，可这不该成为技术的原罪，虽然此前“周冬雨”排列屏幕确实存在缺陷，但经过技术迭代升级后，如果实际显示效果并不落后于其他排列的屏幕，同时成本更低，那么最终受益的还是消费者。根据目前的信息，魅族20将成为走量机型，性价比就显得尤为重要，如果价格够低，这样一块经过升级的屏幕，消费者并非无法接受。但这一切，都要等到3月30日的魅族发布会才能揭晓。