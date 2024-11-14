OPPO Find X7拿下京东OPPO手机单品榜榜首位置

【天极网手机频道】双十一刚刚结束，不知道各位小伙伴都换了什么新手机呢？今年的双十一开启得比以往都要早，在十月中旬就早早开始，最近呢，各家手机厂商都晒出了自己的双十一战报，天极网通过京东平台查询到了OPPO品牌手机单品在京东的销量排行榜，在这个双十一，凭借的强悍的产品力和优惠的折扣表现，OPPO Find X7系列均位列其中，OPPO销量最高的手机单品是上一代的旗舰OPPO Find X7，而OPPO Find X7Ultra则位列第六名，抛开折扣力度，相信这款产品一定具备十足的产品力了，今天小编为大家盘点一下关于OPPO Find X7系列。

在双十一的折扣力度下，三千出头即可将这款高性能的影像旗舰OPPO Find X7拿下。所谓高性能，OPPO Find X7的性能表现仍然在第一梯队，OPPO Find X7采用天玑9300处理器，采用8大核CPU、台积电4nm制程工艺，主频高达3.25Ghz，安兔兔跑分高达231万。不仅性能强悍，而且功耗还低，使得用户用机过程中发热量更低，征服原神、王者荣耀和崩坏星穹铁道都不在话下，所谓影像旗舰，OPPO Find X7哪怕与新一代旗舰OPPO Find X8相比，主摄方面的硬件参数占据上风，有着更好的主摄传感器，OPPO Find X7主摄采用的LYT808，但在OPPO Find X7上缩水成LYT-700，传感器尺寸从1/1.4英寸缩水到1/1.56英寸，所谓“底大一级压死人”，这就是意味着在主摄方面的表现，OPPO Find X7有着更好些的成像表现。

除了主摄缩水，OPPO Find X8的最高充电功率也是降低了20W，OPPO Find X7支持100W有线充电，OPPO Find X8则最高只支持80W有线快充，当然，OPPO Find X8毕竟是OPPO新一代旗舰手机，电池容量相较于OPPO Find X7提高了630mAh，所以将有着前所未有的续航表现，关于OPPO Find X8的评测天极网出过相关内容，有兴趣的小伙伴可以在往期内容中翻阅。

除了硬件方面有着仍然不错的配置，OPPO Find X7同样支持于上个月发布的ColorOS 15。Color OS15通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构安卓，带来安卓流畅体验新标杆，在流畅度方面实现了“机圈德芙，纵享丝滑”的系统体验。

ColorOS 15的支持意味着将带来许多新的功能，比如最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI。比如在日常生活中的各种容易遇到的问题一键生成旅游攻略、一键问屏生成食谱、一键问屏“圈选提问”等功能。

此外，在相机AI功能方面，ColorOS 15也全面升级，在系统相册中，带来四个AI图像功能AI消除、AI超级像素、AI消除和AI去反光。

此外，在外观设计方面，OPPO Find X7有着自己的设计语言，相较于新一代旗舰OPPO Find X8系列，在OPPO Find X7中更具有传承意义的外观设计，摄像头模组与后盖凹半圆素皮材质的相得益彰，“微笑曲线”设计和“H”字母都是OPPO Find X7上独具魅力的设计，相信一定有很多人还是更喜欢上一代的设计风格。

OPPO Find X7凭借自身过硬的软硬件实力和双十一优惠的双重支持下，在京东双十一的OPPO品牌销量单品榜上位列第一，通过销售数据分析，哪怕是旧一代旗舰又如何？只要自身产品力和价格足够优惠，消费者自己会选择心中的答案。