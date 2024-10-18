OPPO Find X8将首发AI一键问屏：更全能、更简单的系统级AI

【天极网手机频道】10月18日，@OPPO官方微博正式公布了Find X8系列的全新AI特性――“AI一键问屏”。这一创新性的功能，意味着OPPO在系统级AI领域再度进化，将为用户带来了前所未有的便捷与智能体验。

OPPO Find X8系列的“AI一键问屏”，以其极简的操作逻辑和强大的功能覆盖，重新定义了手机AI的使用方式。用户只需轻轻一按，即可唤醒AI助手，实现“听得清、看得懂、说得好、做得快”的全方位交互体验。无论是问答、修图，还是办公处理，Find X8系列都能凭借其卓越的理解能力和快速响应，为用户提供精准的服务和建议。

更令人惊喜的是，Find X8系列的“AI一键问屏”支持连续追问功能，能够深入理解用户的意图和需求，从而提供更加个性化和贴心的服务。用户只需通过语音指令，就能轻松完成修图、文字摘要等复杂任务，极大地降低了使用AI的门槛，让每个人都能享受到AI带来的便利。

OPPO首席产品官刘作虎对此表示：“我们致力于让AI技术更加贴近用户的生活，让每个人都能轻松驾驭。全新的‘AI一键问屏’，正是我们这一理念的完美体现。它无需复杂的设置，无需繁琐的安装，更无需付费，只需一键，就能实现各种功能，真正做到‘一键问屏，问啥都行’。”

在技术层面，Find X8系列的“AI一键问屏”得益于OPPO领先的AI技术支撑。全新的SenseNow智慧框架，让AI实现了多模态直觉交互体验，重构了交互范式;端云协同的大模型矩阵架构，则大幅提升了计算效率，为AI的高效运行提供了有力保障。此外，OPPO还推出了AI私密计算云，采用端云协同的硬件级TEE可信计算技术，确保用户数据的安全与隐私。

随着OPPO Find X8系列及旗舰生态新品发布会的日益临近，我们期待这款集科技与智能于一身的旗舰手机，能够为用户带来更多惊喜和体验升级。10月24日，我们一同期待。