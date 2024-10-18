能文能武的一款“游戏机”，iQOO Z9 Turbo+双十一“购”优惠！

【天极网手机频道】iQOO推出的全新“游戏机”iQOO Z9 Turbo+不仅搭载了天玑9300+处理器+自研电竞芯片Q1的“双芯”组合，还配备了6400mAh超薄蓝海电池，既满足了用户对高性能智能手机的期待，更在设计和技术上展现了iQOO对年轻人实际需求的洞察。



iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo+之所以能够在双十一大促期间受到消费者的热捧，与其卓越的性能密不可分。天玑9300+处理器采用了先进的工艺制程和强大的核心架构，使得手机在性能和功耗方面均表现出色;再配合自研电竞芯片Q1，能够优化游戏帧率、降低延迟，为玩家带来更加流畅、稳定的游戏体验;同时，Q1芯片还支持超分超帧技术，不仅能够将低分辨率的游戏画面实时提升至高分辨率，让游戏画面更加细腻清晰，还减轻了处理器的负担，从而降低了手机的发热量。

对于一款性能手机来说，屏幕视觉效果和续航都非常重要。iQOO Z9 Turbo+正面无屏幕支架的设计不仅减少了黑边宽度还提升了屏占比正面无屏幕支架的设计，配合6.78英寸的144Hz华星C8发光材料屏幕，支持2000Hz的瞬时触控采样率，确保用户在滑动屏幕或玩游戏时能够享受到流畅无阻的视觉体验，同时大大提升了游戏的跟手度，无论是滑动屏幕还是进行快速操作都能得到即时的响应，让游戏体验更加顺畅;3840Hz的高频PWM调光，有效减少了屏幕闪烁对眼睛的伤害，10亿色显示的色彩表现更加丰富细腻;局部峰值亮度可达4500nit，确保了在不同光线环境下都能呈现出清晰的画面。



iQOO Z9 Turbo+

设计上，背面方圆舷窗摄像头模组再加上外圈星轨刻度的设计显得更加精致;提供曜夜黑、星光白以及月影钛三款配色，其中低调而富有质感的月影钛配色作为iQOO 首款钛色，细腻哑面光影效果完美契合了当下消费者对手机个性化的追求;机身采用直边中框设计，搭配圆润的边角处理，既保证了握持的舒适度又提升了整体的视觉美感，内置了6400mAh的大电池，但厚度仅有7.98mm，重量控制在196g，即使在高强度使用的情况下，既不累手，手机也能够保持较长时间的续航。此外，iQOO Z9 Turbo+还支持80W的快充技术，消费者可以在短时间内将手机充满电，进一步提升了手机的实用性。

影像方面，iQOO Z9 Turbo+后置采用了5000万像素索尼主摄(OIS)+800万像素超广角镜头的组合，还支持多种拍照模式和滤镜效果，为消费者提供了更加丰富的拍照体验。



iQOO Z9 Turbo+

双十一购物节作为一年一度的电商盛宴，为消费者带来了诸多优惠和福利。而iQOO Z9 Turbo+作为此次双十一期间的热门智能手机之选，凭借其卓越的性能和极具竞争力的价格，成功吸引了大量消费者的关注，是此次双十一期间的“购”值之选。如果近期需要换购的用户，不妨前去官网了解更多关于iQOO Z9 Turbo+的详细信息以及购机优惠政策。