对话OPPO高管：系统体验差异的核心在于「底层浸透」与「用户意图理解」

【天极网手机频道】在刚刚结束的ODC24大会上，OPPO展示了其在操作系统领域的最新成果――ColorOS 15。这款全新的操作系统不仅带来了流畅性上的显著提升，更将AI技术深度融入系统底层，为用户带来了前所未有的使用体验。

大会结束之后，OPPO两位高管 ColorOS 设计总监 陈希与OPPO AI 中心产品总监 张峻接受了包括天极网在内的多家媒体访谈，和大家聊了聊系统流畅进化的核心、AI技术理念以及OPPO在AI领域的未来规划等问题，并深入解析ColorOS 15背后的创新理念与技术突破。

ColorOS 设计总监 陈希（左）与OPPO AI 中心产品总监（右）

ColorOS 15流畅性进化核心，自研双引擎

当媒体问及ColorOS 15流畅进化的核心，ColorOS 设计总监 陈希表示，ColorOS 15在流畅性方面进行了大量人因研究和技术突破。为了解决多感官在合成为感觉时产生的细微卡顿感，OPPO从底层到用户层全面重构，把这个能力延伸到芯片层，用资源供给去解决应用内的问题。

极光引擎作为系统级渲染与绘制架构，通过打造业内首个并行绘制框架，实现了多个动画的并行绘制响应，极大提升了用户的流畅感知。同时，它还引入了系统级柔性回弹微动效，使系统体验更符合真实世界的物理反馈。

而潮汐引擎则提供了芯片级性能解决方案。它深入芯片底层，彻底重构了芯片缓存的分配机制，根据识别的用机场景智能动态分配算力资源。这不仅带来了更好的性能供给和功耗控制，还通过全栈式算法加速器提供了更高效的并行化计算，实现了算法效率的大幅提升。在陈希看来，系统体验的分水岭关键点在底层浸透能力。

ColorOS 设计总监 陈希

AI体验差异化，关键在于贯穿全系统的AI能力

谈及AI手机操作系统(AIOS)，OPPO AI 中心产品总监 张峻认为AI手机操作系统的发展可以分为三个阶段：第一个阶段更偏向于应用AI化;第二个阶段则偏向提供系统级的AI;而第三个阶段，就是真正的系统AI化。

这三个阶段也代表了OPPO对AIOS对AI手机作用的思考。反过来，OS对于AI手机的硬件也会有相应的诉求，包括手机的感知能力、端侧化的计算能力，以及传感器布局和硬件平台等方面的升级。

当媒体问到OPPO如何保持差异化竞争优势，OPPO AI 中心产品总监 张峻指出，虽然各家发布的功能看似相似，但背后的技术路径和用户体验却大相径庭。OPPO在AI操作系统领域保持差异化的关键所在，是对用户体验的极致追求。

比如OPPO全新小布助手凭借先进的系统级AI能力，深入系统底层，串联自有应用和三方应用，自然地理解用户意图，并代替用户执行各种操作。OPPO全新的智慧框架，能让AI真正实现了“听得清、看得懂、说得好、做得快”的多模态直觉交互体验，语音唤醒和识别的准确率达到97%以上。

一键问屏功能还能让用户可以边看边说，它是结合视觉、听觉或输入的信息来进行理解，整合多个贯穿全系统的AI能力。OPPO希望助理能像一个真人一样，一直陪伴着用户，当用户需要的时候可以随时被唤醒。

OPPO AI 中心产品总监

未来进化方向以用户需求为导向

对于中低端机型的AI计算上的考量，张峻表示，目前大部分的AI能力还是云端的偏多，AI的计算基于云端，流量就与机型本身的硬件平台关系不大。

谈及未来规划，张峻表示，后续将继续迭代进化OPPO AI，打造让用户离不开OPPO的AI体验。OPPO在多模态、个性化以及端云协同等方面都有重点投入，将不断提升用户体验。同时，OPPO还将与行业的AI伙伴合作，共同推动AI技术的发展。

陈希强调，OPPO将始终秉承“以人为中心”的核心理念，基于对用户场景的理解和用户需求，提供自然、流畅的AI解决方案。未来，ColorOS将继续在流畅性、AI能力、设计以及易用性等方面进行全面升级，为用户带来更加出色的使用体验。

在天极网看来，ColorOS 15的发布标志着OPPO在操作系统领域迈出了坚实的一步。通过自研的流畅双引擎和深度融入的AI技术，OPPO不仅为用户带来了的流畅体验，更在AI操作系统领域树立了新的标杆，我们也期待在未来看到更多来自OPPO的创新成果。