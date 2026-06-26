【天极网手机频道】2026年6月26日――OPPO 今日宣布，其已与全球领先的支付技术公司 Verifone 签署了一项双边专利许可协议。根据该协议， OPPO 的蜂窝通信标准必要专利将许可予Verifone的POS支付设备，以提升用户体验。

Verifone是一家总部位于美国纽约的跨国公司，该公司提供用于电子支付交易和销售点增值服务的技术支持，向金融、零售、酒店、石油、政府和医疗保健行业销售商户运营、面向消费者和自助式支付系统。

2025年6月，OPPO向德国大众授权蜂窝通信标准必要专利许可，标志着OPPO自研的蜂窝标准必要专利的实力被行业广泛认可;此后OPPO又陆续向奥迪、某中国大型车企授权了蜂窝标准专利。本次向Verifone许可蜂窝通信标准必要专利，是OPPO公开声明的第四个对外许可协议，在POS机行业的第一双边专利许可协议，彰显了OPPO的蜂窝通信标准技术正加速在智能手机领域之外获得更广泛应用，标志着OPPO向商用物联网及金融硬件领域的战略性拓展。

截至2026年3月，OPPO 已在全球提交超过12.2万件专利申请，并拥有超过6.7万件已授权专利。OPPO将继续致力于 5G/6G、人工智能、充电、影像和视频等核心技术领域的研发，进一步巩固其作为全球创新和高价值知识产权领导者的地位。