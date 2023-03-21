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源于自然景观，Find X6系列全新质感配色来袭

2023-03-21 16:09:49 作者：罗民峰

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  【天极网手机频道】毫无疑问，手机配色颜值在选购手机的因素中占比越来越重要，目前的手机厂商也致力于在配色上巧用心思。先不说手机其他方面的表现是好是坏，外观的第一印象往往会左右我们的选择。

  每一代Find的外观设计都是OPPO将科技与技术相融合的结晶，Find X6系列也不例外。OPPO Find X6 Pro此次带来大漠银月、云墨黑以及飞泉绿三种全新配色，用细腻的材质触感以及色彩组成的意象，还原了自然界中有代表性的几种景观。

源于自然景观，Find X6系列全新质感配色来袭

  其中大漠银月配色整体以小羊皮纹理的棕色素皮融合银色金属，一眼望去就颇有一番西域风情。镜组的流动光影融合素皮的细腻内敛，当我们握持于手时就仿佛置身于月华笼罩的无垠沙漠，在唐诗中的点点句读领略沙漠美景的壮阔雄奇。

源于自然景观，Find X6系列全新质感配色来袭

  云墨黑配色则由低闪工艺带来金属质感的磨砂玻璃材质打造而成，外表坚固强韧、防污抗油。在云墨黑的点缀之下，OPPO Find X6 Pro如同富饶的矿藏被开掘的一瞬，黑得深邃，又散发着丝绸般的光泽。飞泉绿配色同样借助低闪工艺打造出磨砂玻璃般的金属质感，清澈透绿的观感让人顿感山林间的幽凉。

源于自然景观，Find X6系列全新质感配色来袭

  OPPO Find X6也通过几种外观配色重塑自然景观之美。除了与OPPO Find X6 Pro一脉形成的飞泉绿配色以外，OPPO Find X6还依托镜面玻璃材质打造出星空黑配色。星空黑配色下的OPPO Find X6使得光线能够以顺滑之势流淌在自然交汇的机身，抬眼望去，OPPO Find X6就如同无垠宇宙般黑得深邃，而当光线略过时，又犹如惊鸿一瞥中的光芒闪现。不仅如此，OPPO Find X6还拥有雪山金配色，它由低闪工艺带来金属质感的磨砂玻璃材质打磨而成，带来温润的手感与独特的视觉纹理。

  除了外观配色的独具一格以外，OPPO Find X6 Pro还拥有第二代骁龙 8移动平台、后置5000万像素三主摄、100w超级闪充和50w无线超级闪充等旗舰配置。目前，OPPO Find X6 Pro与OPPO Find X6标准版已经开启预售，喜欢的朋友不妨多多关注。

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