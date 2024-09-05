全新vivo TWS 3i真无线耳机发布：续航音质双在线

【天极网手机频道】9月5日，vivo TWS 3i耳机正式发布，售价99元起，首销还有优惠。作为一款真无线耳机，vivo TWS 3i总续航达到了45h，长续航版本更是拥有50h，堪称vivo最长续航耳机。与此同时，vivo TWS 3i支持蓝牙5.3稳定畅连，用户可自由进行多设备双连接;AI通话降噪搭配上10mm高解析声音单元和DeepX 3.0立体声效，让用户尽享沉浸音质;IP54级防尘防水能够适应更多环境，让用户无论是在健身房还是户外跑步，都不会因汗水和雨水侵扰而担忧。

50h再次刷新续航记录，轻松告别电量焦虑

为用户带来持久畅快的聆听体验，vivo TWS 3i 所搭载的无线连接技术和电源管理技术，再次刷新了续航和充电记录。vivo TWS 3i采用超低功耗无线芯片，在搭配充电盒的前提下，长续航版总续航可达50小时，标准版总续航也可达45小时;耳机单次充电，长续航版可聆听影音11小时，耳机单次通话6.5小时，标准版最长聆听时间可达10 小时，通话6小时。即便是重度使用者也能尽情享受，消除低电量焦虑，无惧长期外出。不仅如此，vivo TWS 3i采用专为真无线耳机设计的快充，当耳机电量告急时，只需要放入充电盒 10 分钟，即可再畅听 3 小时音乐，轻松告别电量焦虑，让耳机迅速来电。

支持蓝牙5.3稳定畅连，听音始终快人一步

长时间的续航需要搭配稳定快速的连接，才能更好地为用户带来“不掉线”的聆听体验。vivo TWS 3i采用最新天线设计，并支持主流无线音频连接蓝牙5.3协议，蓝牙无线信号强度和覆盖面积都得到大幅提升。强悍的抗干扰能力可以保证连接过程中的持续稳定，无论是听音乐还是通话，都不再被掉线所烦扰。除此之外，vivo TWS 3i还支持同时连接两台电子设备(手机、平板、手表、PC等)，并实现自由切换，想听哪里就听哪里。在通话、听音乐之余，vivo TWS 3i更是游戏爱好者不可多得的完美搭档，vivo声学团队深度优化手机端到耳机端音频处理，在TWS 3i上将全链路延迟降至最低 55ms，耳机端延迟更是低至25ms，充分保障游戏过程中更快更稳的连接体验，听声即刻辨位，制胜决赛圈。

在便捷交互方面，vivo TWS 3i 与 vivo / iQOO 手机在一起，可支持遥控拍照、来电播报、召唤语音助手、智慧升级、信息播报、查找耳机等多种妙不可言的无线体验。同时，vivo TWS 3i还搭载了「球球主题」和「柴柴主题」的萌宠动物系列主题弹窗，开盖瞬间会在弹窗界面做出萌宠可爱动作，让用户享受轻松愉悦的连接体验，每一次连接都是一次可爱暴击。

高解析声音单元搭配AI降噪，全方位打造沉浸体验

为了让用户在嘈杂环境中仍能清晰收声和从容发声，vivo TWS 3i采用智能网络通话算法，通过 AI 深度计算模拟人耳听觉系统，保留人声、过滤噪声。无论是在公交地铁上还是户外骑行中，vivo TWS 3i 都能在嘈杂环境中从容应对各类噪音，实现发言者发声清晰，倾听者听声清晰。此外，vivo TWS 3i 还采用穿堂风导管设计和降风噪腔体设计，有效减少风噪产生，麦克风抗风噪能力提升12%，为通话保驾护航。

让声音更清晰，让细节更还原，高解析声音单元也是提升耳机音质水平的关键。vivo TWS 3i采用了一颗10mm高解析度声音单元，振膜采用高分子聚合物复合材质，更强的刚性特征带来更丰富细腻的高频声音表现;与此同时，vivo TWS 3i还搭配有金耳朵声学团队为高解析度声音单元量身打造声效系统，带来强劲低频输出。不仅如此，vivo声学算法团队通过对不同声场的声音脉冲响应分析、混响及声场分布分析，在vivo TWS 3i上准确还原剧场、音乐厅、录音棚、演唱会四种主流空间模式，用户通过耳机便能体验剧场的台词共鸣、音乐厅的动人音律、专业录音棚的纯粹声效和演唱会的燃动时刻，随时随地，尽享声临其境。

除此之外，vivo TWS 3i搭载的听书模式【悠扬听书】通过对人声频段的精细调校，让用户畅享有声听书的无限乐趣;DeepX 3.0立体声效包含超重低音、清澈人声和清亮高音在内的三种不同的声音风格，满足用户多样的的音乐偏好。

经典美学设计，用卓越品质守护用耳健康

除了对续航、连接和音质的把握，vivo TWS 3i同样注重设计中细节的打磨，追求舒适健康的佩戴体验。vivo TWS 3i从入耳角度、直径、长度、硬度方面对耳塞进行精调，为用户提供舒适体验的同时兼顾了其稳定的形态;考量耳道内环境特点，vivo TWS 3i精选优质耳塞材质，避免耳机对耳道造成伤害，守护用耳健康。

此外，耳机还具有IP54 防尘防水功能。vivo TWS 3i分析了每一种可能入水路径，选取防尘防水最佳解决方案，提供细致到 0.01mm 级的可靠防护，并通过了抗跌测试、抗压测试、耐久测试、湿热测试、密封测试五大保障。为耳朵打造洁净环境的同时，让耳机得到 360° 的可靠保护，延长使用寿命。

此次vivo TWS 3i带来经典皓白配色，机身边角弧度平滑圆润，握持更贴手。耳机机身开盖处的新月曲线设计，带来流动的视觉美感，再搭配上圆润边角线条，让耳机尽显灵动飘逸。

9月10日，vivo TWS 3i皓白色标准版将正式开售，价格99元。长续航版也将于9月14日正式开售，价格169元，9月30日前购买仅售129元。欢迎前往商品详情页了解更多细节。