看完最近两场手机新品发布会，突然觉得OPPO性价比很高

【天极网手机频道】北京时间9月10号的两场全球瞩目的手机新品发布会已经落下帷幕，苹果带着最新的iPhone 16系列以及各产品线新品亮相，iPhone16系全系起售价5999元起;华为则是带着全球首个三折屏旗舰惊艳全场，售价19999元起。整体看下来，除了昂贵的价格让大部分消费者望而却步之外真的没有别的问题，这么看来，突然觉得OPPO的旗舰产品性价比挺高的。

虽然OPPO Find X7 Ultra已经上市一段时间，但是胜在其影像实力非常出色。Find X7 Ultra配备超光感潜望长焦和特写潜望长焦组成双潜望长焦组合，并且还有首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄，配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

为了带来更好的直出拍照效果，OPPO Find X7 Ultra引入超光影图像引擎的先进计算，提升各焦段画面的清晰度、纯净度，以及光影和色彩表现;并且还支持新一代ProXDR显示，即使是黑白色彩下的Xpan也可以实现最高8倍的亮度提升。

此外，搭载骁龙8 Gen3处理器的OPPO Find X7 Ultra带来了行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。通过端侧AI大模型，AIGC消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，节省了大家以往后期耗费的大量时间，不再像传统抠图那样，用第三方应用扣完图之后那片区域就只剩空白，还要自己填补画面，这样的图片不管怎么看都能一眼看穿是做过后期处理的。

续航方面，Find X7内置了一块5000mAh的大电池，搭配100W超级闪充技术，更是让大家在忙碌的生活中能够快速为手机充电，随时随地保持最佳状态。

外观上，OPPO Find X7全系将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7系列有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色。

总的来说，Find X7 Ultra以其极具竞争力的价格成为了最具性价比的选择之一，目前活动到手价5499元起，对于那些追求高端旗舰手机但又希望在价格上有所优势的消费者来说，Find X7 Ultra无疑是一个理想的选择。

如果想要换折叠屏手机，那么OPPO Find N3也是不错的选择，目前活动到手价8999元起，毕竟这款机型是第一次为折叠屏引入次世代传感器技术，首次让轻薄折叠拥有旗舰影像的光影与画质，定义折叠影像的新高度;同时以行业最高级别的国密认证安全芯片实现一系列隐私保护芯片锁，带来安全性与安全体验的双重飞跃;独有的超视野全景虚拟屏以及打破系统与设备壁垒的文件管理方式，提高移动办公操作的效率;在薄至5.8mm，轻至239g的机身中集成了7.8英寸镜面钻石屏，以及首个突破100万次折叠测试的全新一代精工拟椎铰链等重磅科技，持续引领轻薄折叠设计。

如果近期想换购新旗舰，但预算有限的话，OPPO的影像旗舰和折叠旗舰都可以考虑，性价比很高，而且售后服务也很到位，总体来说是不错的选择。