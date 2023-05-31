搭载大底潜望长焦，Reno10 系列凭实力轻薄！

【天极网手机频道】现如今，一款好的手机，不仅需要超高颜值的外观设计，更要兼具轻薄与实力，才能打动消费者。近期，OPPO Reno10 系列凭借着194g的轻薄机身，内置4700mAh大电池、大底潜望长焦以及配备100W超级闪充等配置，再次引发市场关注，成为近期购机首选。

据了解，本次的OPPO Reno10系列主打轻薄与影像，同时在其他配置方面的不输同单位产品。以OPPO Reno10 Pro+为例，在8.28mm厚度与194g重量的轻薄机身下，内置了一块等效4700mAh的长寿大电池，配合长寿版 100W 超级闪充，整机的续航水平领先同档位水平。

与此同时，OPPO Reno10 Pro+除了5000万像素索尼旗舰大底主摄与800万像素的超广角镜头外，还内置了一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头，配合Find系列的超光影图像引擎，能够轻轻松松就帮助用户拍摄下光影协调的人像大片。

总体来说，OPPO Reno10 系列能够在如此轻薄的机身下，还能兼顾长焦影像与超长续航，在同档位产品中比较少见，确实称得上是“凭实力轻薄”!