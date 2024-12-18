手机市场中的颜值人像当担，vivo S20 Pro持续热销仅3399元起

【天极网手机频道】vivo S20 Pro于上周正式开售，新机一经上市便备受消费者追捧，在线上线下持续热销。其中具有中国设计时尚韵味的凤羽金、紫气东来关注颇高，而新机的人像表现与续航体验更是为它囊获了更多新粉丝。vivo S20系列不仅展现了中国东方美学的独特魅力与人像摄影的卓越实力，同时更加轻薄便携。其以7.19毫米的超薄机身和6500毫安时的超大容量电池，为手机市场增添了一款兼具颜值设计的旗舰新品。

天极网了解到，vivo S20 Pro这一次在人像上继续进化，配备了前后共5000万像素的旗舰级柔光四摄系统，集成了五个黄金人像焦段，成为了年轻人的音乐节必备神器。此外，它还搭载了蓝晶×天玑9300+旗舰芯片、京东方Q10悦目护眼屏以及支持公里级无网通信的先进技术，全面向旗舰标准看齐。

在人像摄影方面，vivo S20 Pro配备了前置5000万像素防畸变柔光自拍镜头以及后置5000万像素索尼超级潜望长焦、5000万像素索尼超防抖仿生主摄和5000万像素超视野广角镜头，以强大的旗舰级人像能力满足了年轻人在音乐节等场景下的拍摄需求。同时，该系列手机还引入了全新的柔光影棚功能，用户可以根据场景自适应选择伦勃朗光和蝴蝶光两种经典人像补光模式，即使在暗光环境下也能拍出清晰自然的人像。

设计上，vivo S20系列中的“凤羽金”配色巧妙融入了凤凰元素，以金色为基底，通过精细的闪光线条织绣出金丝凤羽纹理，营造出一种独特而富有文化底蕴的金色美感。而“紫气东来”配色则运用现代设计手法重新诠释了中国传统紫色，通过创新的幻变流云工艺，使得每一片紫色都呈现出既相似又各具特色的视觉效果。

vivo S20系列在保持轻薄设计的同时，也注重了手机的全面防护。全系采用了金刚盾双抗玻璃，抗摔性能相比上一代玻璃材料提升了150%，并获得了SGS整机抗跌耐摔认证。此外，该系列手机还具备防水功能，并支持油手和湿手触控，进一步提升了日常使用的可靠性。

为了带来更好的续航体验，vivo S20采用了第三代硅负极电池技术和堆叠工艺升级，使得7.19毫米的机身能够容纳6500毫安时的大容量电池。此外，该系列手机还支持旗舰同款半固态电池技术，在极寒状态下也能保持出色的续航能力。

除了以上亮点外，vivo S20系列还搭载了蓝晶×天玑9300+旗舰处理器、1.5K京东方Q10悦目护眼屏以及5.5G移动通信标准等先进技术，为用户带来了更加流畅、清晰和护眼的视觉体验。同时，基于vivo自研AI蓝心大模型的智能功能也得到了全面升级，使得手机更加懂用户所需，为用户提供了更加便捷、高效的智能服务。至于价格方面，vivo S20 Pro的售价为3399元起至3999元不等。消费者可以根据自己的需求和喜好选择合适的机型和配置。