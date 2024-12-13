OPPO Find X8系列销量超百万：Find X8究竟有何魅力？

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列已经卖爆了，你知道吗？据华尔街见闻消息显示，OPPO Find X8系列在亚太、欧洲等地销售表现亮眼，屡创新纪录。自10月24日发布以来，OPPO Find X8系列在中国市场销量已经突破100万台，是Find系列史上同期销量最高的产品。OPPO Find X8身上究竟有什么魅力呢？有人说是这次的广告营销，但是没有足够产品力也很难在铺天盖地的营销中站稳脚跟，天极网为大家整理出OPPO Find X8关键优势和热销原因。

工艺的进步：超窄四边等宽屏幕

这次OPPO Find X8一大亮点，十分窄的四边等宽屏幕，OPPO做到了市面上绝无仅有的突破，做到了与iPhone 16 Pro齐肩的水准(左右边框1.44mm)，OPPO Find X8的边框为1.45mm，做到了齐肩iPhone 16的水准。

四边等宽带来视觉体验极佳，令人忍不住为之惊艳OPPO的工艺水准，再到细节，其屏幕的R角的过渡曲率柔和且自然协调，官方称之为“黄金R角”。无论是做工水准还是边框和相机模组凸起的控制，这一代OPPO Find X8机身厚度更薄，屏幕边框更窄，相机模组凸起小，与上一代相比都有很大进步，甚至与iPhone 16机型相对比也不遑多让。

这恰到好处的小屏幕和轻薄手感，令人着实爱不释手，天极网手上有一台星野黑配色，相较于纯黑，倒是没有黑的过于深邃，倒不如说是一种典雅的灰，配合十分有质感的类肤磨砂后盖，经久耐看且手感温润，忍不住便想盘上一盘。如果说国产手机要进军高端的手机市场，那务必是要在做工和质感上维持在世界一流的水准，让消费者上手就会忍不住感叹的好产品，这次OPPO Find X8无疑是成功的。

软实力的提升

ColorOS 15基于强大的天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI。与传通的AI软件不同，ColorOS 15的AI读屏功能是覆盖全局的AI，其功能覆盖在系统的方方面面，更具实用性，通过长按呼出“小布助手”，如同AI时时刻刻伴你左右，为你带来更便捷更智能化的体验。

在影像方面，OPPO为了鼓励用户大胆拍照创作，ColorOS 15还带来了令人惊喜的AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，“手残“不要紧，重要是有一颗敢于创作的心，敢于按下快门记录生活的意，ColorOS 15将利用AI拯救废片，并且这些AI创作修图与小布语音助手相结合，都可通过“一键问屏”功能，一言执行相对应的功能要求。

在办公方面，ColorOS 15系统“文档”APP融入AI能力，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，迅速定位重点，在办工过程中，利用AI文档助手中的“文档回答“，高效的反馈用户所提出的询问，OPPO在ColorOS 15中利用AI，从而改变用户的查看文档的方式。此外，包括AI纪要、AI润色、AI观点等功能都保留在ColorOS 15中。

包容的态度：率先打破苹果生态壁

在软件层面，OPPO推出打通苹果互联功能的软件“O+互联”，为安卓首家。在iOS端扫码安装此软件后，即可通过软件建立局域网，从而传输文件，天极网实测，通过“O+互联”的文件传速可高达70MB/S，平均传速在50-60MB/S。相较于一些第三方的互传软件，这次OPPO官方推出的“O+互联”极大的改善了OPPO用户和iPhone设备的交互体验，这样包容的态度，使得OPPO这样的品牌得以深入广大苹果用户的心。

总结

OPPO Find X8打造OPPO超轻薄直屏旗舰的重任，凭借其舒适的手感、新的胶片风格和ColorOS 15新的AI“一键问屏”功能，确实做出了自己的风格。此外，OPPO还做出了安卓首家打破与苹果生态壁的手机厂商，通过“O+互联”APP，即可将OPPO文件快速传送给iOS端设备，做好自己的同时与还欲“广交朋友”。以上，也许就是OPPO Find X8火爆热销功的原因之一。