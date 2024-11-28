评测：印刻在心里的东方美学设计，vivo S20影像与性能并进的轻旗舰之作

【天极网手机频道】在如今智能手机市场百花齐放的时代里，大家会因为外观设计吸引眼球，或是因为性能强大而心动，又或是因为影像能力出色而决定购买。vivo S系列，作为蓝厂主打美学人像的轻旗舰，一直以来都以其独特的设计理念和卓越的人像摄影能力赢得了消费者的喜爱。而今天，vivo正式推出最新力作――vivo S20，它不仅在外观设计上再次突破，更在影像系统、性能表现以及充电续航等方面进行了全面升级。

・外观篇

设计是vivo与影像、系统、性能并重的长赛道，从莫奈漫彩、菱形美学到颜如玉、烟雨青，vivo对美学的专注与创新在S系列上得以具象化。这一次vivo S20依旧是带来了极具东方美学的凤羽金、玉露白和松烟墨配色，天极网手上拿的是更特别的松烟墨配色。

松烟墨配色呈现出来的并非是普通的黑色，而是带有深沉的灰色调，在不同的光线下有着不同的光泽感和层次感，显得非常高贵和典雅。镜头模组采用简约大方的嵌套环形，延续层次分明的云阶镜组，摄像头外环的边缘用低调奢华的细密菱格纹理点缀镶边，勾勒出精巧的镜头空间;竖排双摄的设计简约而不失大气，下方的柔光环不仅提升了自拍效果，还增加了手机的辨识度。

而3D玻璃后盖柔和过渡兼顾直边中框的顺滑，衔接与屏幕的平整显示，在保证性能的前提下做到了7.19mm、187g(凤羽金、松烟墨配色，玉露白配色更是轻至186g)的超轻薄设计，不仅兼顾优雅的外观同时也有舒适度的手感。

正面是一块6.67英寸屏幕边框极窄，屏占比极高，带来了沉浸式的视觉体验;旗舰级京东方Q10悦目护眼屏，与vivo多想创新护眼技术融合，通过了SGS低蓝光护眼认证;分辨率达到了1260x2800，460PPI，显示效果非常细腻，局部峰值亮度达到5000nit、10.7亿色显示、P3影院级广色域带来出色的色彩显示体验;同时，3840Hz超高频PWM调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。

・影像篇

作为vivo S系列的强项，这次vivo S20在人像赛道上再次取得新突破。前置摄像头升级为了5000万像素的防畸变柔光镜头，支持AF自动对焦，并配备了影棚级广角双柔光灯，F/2.0大光圈也为暗光自拍提供了强大的硬件支持，影棚级双柔光灯带来如同自然光的补光效果，让人像肤质更细腻，五官立体且整体更通透有光泽感。



防畸变柔光镜头



双柔光灯开启对比

在暗光环境下拍照有了双柔光灯的辅助，对于整个样张效果是有非常大的提升的，像是发丝、眼睛光亮、脸部亮度等细节上表现都非常出色，清晰度也提上来了，而且有了柔光灯，脸上不会再印有周边灯光的颜色，而是更通透的皮肤光泽，光影也更加正确，更明显的区别就是“眼睛里都有光了”。

vivo S20的后置采用了5000万像素的超防抖仿生主摄+800万像素的超广角镜头的双摄组合，主摄支持自研OIS超级防抖功能，能够在拍摄过程中有效减少抖动带来的模糊感。而超广角镜头则能够捕捉到更宽广的画面，适合拍摄风景或多人合影。

值得一提的是，vivo S20还配备了后置棚级柔光环，在开启柔光胶片风格后，后置柔光灯自动开启，至高100倍柔和程度，支持1800-5000K的智能色温调节，能够在暗光场景下拍摄人像时提供柔和的光线以及正确的补光，使得人像轮廓更加立体、自然，脸部明亮且细节纹理清晰，提升人像的质感和层次感。

从拍摄样张中可以看到，人像背景中的虚化强度远近有别，人物的五官也因与摄像头的距离不同产生有层次感的虚化过渡，恰到好处的美颜效果也让整个人脸看起来更有气质，轻微的虚化效果让人物主体更加突出，也大大提升了画面的氛围感，看起来非常自然。

分享美照必不可少的live动态照片也安排上了，可以直接在live动态照片中进行后期处理，处理完之后可以导出为视频或是动图，再也不需要第三方应用处理，方便更快捷。



vivo S20还新增“一拍得胶片相机”，一个专属胶片影调即拍即得的影像功能，4套胶片成像效果风格还原独特的复古照片质感，而且从按键到成像吐片过程的动效都是还原经典的即时成像相机，还支持一键打印，在相机界面根据底部指示图标上滑即可打开此功能。

除了人像之外，vivo S20在拍摄景物时的画面细节清晰锐利，色彩、亮度还原也非常接近人眼效果，并且还维持了一个高水平的画面纯净度，无论是处于高光部分的天空还是处于暗部的背光楼宇都能够保留丰富的细节，并没有因为逆光而一片死黑;暗光拍摄也保持了相当高的纯净度，画面没有丢失太多的细节，噪点控制处理非常到位，亮部与暗部的细节都处理得比较好。

・充电与续航篇

在充电续航方面，vivo S20在7.19mm的超轻薄机身里配置了一块6500mAh的蓝海大电池，搭配90W超快闪充即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。在实际的充电测试中，默认超快模式充电下vivo S20在54分钟内可完成充电，这样的充电速度在如今的手机市场中是非常出色的，用户可以利用碎片化时间回充电量，基于全新微电精灵2.0，手机电量即将耗尽时会自动进入微电精灵模式，用户在这个时候仍然可以进行接听电话、显示打车的车牌号、拨打紧急联系号码等功能，关键时刻依旧能联系上。



vivo S20充电实测(数据仅供参考)



电精灵模式

基于出色的功耗控制以及蓝海续航系统，vivo S20的续航水平也不错。模拟大家平时最常使用的在线视频、浏览网页、在线音乐、游戏、影像拍摄等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行以上场景各1小时以及待机8小时的续航测试。



vivo S20续航测试(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后vivo S20剩余电量为61%，续航能力无需担忧。搭配vivo的超级省电功能，vivo S20续航能力提升克服用户低电量焦虑症。

・总结篇

总的来说，vivo S20是一款集东方美学与人像摄影于一身的智能手机。在智能手机市场日益同质化的今天，vivo S20以其独特的东方美学设计和卓越的人像摄影能力脱颖而出，不仅在外观设计上独树一帜，将古老的凤图腾与现代科技完美融合，更在人像摄影领域达到了新的高度无论是自拍还是他拍，vivo S20都能轻松拍出让人“哇”声一片的样张，同时，它在性能和续航方面也表现出色，能够满足用户日常使用和娱乐的需求，是一款从里到外都符合用户需求的旗舰机型。