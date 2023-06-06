OPPO Reno10系列灿烂金，来自芒种治愈系的颜色

【天极网手机频道】北方麦黄，江南梅熟。正值芒种时节，OPPO通过官微发布一支Reno 10 系列灿烂金短片，短片中的金色麦浪与Reno10 系列的灿烂金结合打造出属于治愈系的颜色。

OPPO Reno 10 系列推出全新的灿烂金配色，通过金缕流纱工艺，金色的光泽搭配细腻的纹理，优雅灿烂的光泽下隐藏着丝绸般的细腻触感，寓意着“生命灿烂如金”，重新赋予手机后盖以全新的视觉观感。

除此以外，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，下边框窄至2.12mm，自然衔接手机的屏幕与背板。OPPO Reno10 系列还推出全新的摄像头模组设计――视界之窗，外圆内方，呈现极简的几何风格，寓意着每一位 Reno 用户都可以捕捉大千世界的美好。

得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕，作为Reno十代里程碑之作，Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。其中OPPO Reno10 系列标准版和 Pro 版搭载了同一颗 2 倍超光影长焦摄像头;Reno10 Pro+ 则采用了大底潜望长焦摄像头，极大地拓展了用户的人像构图自由，同时还有 Find X6 系列同款的超光影图像引擎加持，让用户从 1x、3x 到 6x，从全景到特写，都可以使用 Reno10 系列拍出旗舰水平的质感人像。

OPPO Reno10系列的发布标志着Reno系列迎来了一个新的十代里程碑之作，每一代 Reno 新品，都代表着 OPPO 在色彩、材质、工艺领域的最新探索。凭借新颖的配色、高级的质感，OPPO Reno 系列曾屡次创造流行，成为手机行业的时尚风向标。这一次，OPPO Reno 10 系列也依旧以时尚优雅的色彩，诠释属于Reno的美学。