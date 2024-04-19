4月份值得考虑的高品质中端手机推荐

【天极网手机频道】现在的手机市场是越来越卷了，2000 元档的手机无论是设计还是用料已经开始全面向旗舰看齐。不信你看OPPO在4月 12 日发布的 OPPO A3 Pro，这款手机无论是外观设计还是用料品质都看齐旗舰，在防水、抗摔性能上，甚至全面超越现在的旗舰手机。

OPPO A3 Pro 一共有三款配色，分别是天青、云锦粉、远山蓝。其设计灵感来自北宋画千里江山图。群峰秀气，江河汇聚而下;云卷浪舒;百川终归于海。给大家看一下云锦粉配色的真机质感。

云锦粉和远山蓝后盖采用的是素皮拼接设计，手感非常温和细腻。天青色则是采用玻璃后盖，这款玻璃后盖可不简单，用上了 OPPO首款研发的晶盾玻璃，主打的就是一个越级体验，比OPPO 自家高端旗舰后盖还要耐摔。正面采用了旗舰手机同款的康宁大猩猩玻璃 victus2，抗摔性能相比同档位手机提升 160%。

在防水性能方面，OPPO A3 Pro是首款支持IP69&IP68&IP66 三种防水规格的手机。手机这东西摔坏了换个屏或者修一修还能用，一进水基本上很难修，大概率是报废。OPPO 这次的三重防水，号称要让全天下没有短命的手机。IP69 是防热水，就是不小心掉进热水里，马上捞出来也不会有问题。IP68 是防浸水，放水里泡半个小时捞出来还能继续用，一点问题不带有的。IP66 是防喷水，拿着高压水枪喷水，也不会给 OPPO A3 Pro造成伤害。

不仅防水耐摔，OPPO A3 Pro还有第三大耐用技术――5000mah四年耐用大电池。 OPPO A3 Pro的电池采用 OPPO 自研仿生修复电解液技术，有效延长电池使用寿命。电池使用四年之后仍然有 80%以上的电池容量保持率，搭配 67W 闪充技术，让你从此不再有续航焦虑。

OPPO A3 Pro 目前已经在各平台开售，8GB RAM + 256GB 存储空间：1999 元; 4 月 25 日前购机免费赠送电池保(四年)、屏碎保(一年)、进水保(一年)。