升级AI终端后带来了哪些变化？魅族 21 PRO体验

【天极网手机频道】魅族半个月前表示将停止传统智能手机新项目，魅族 21 PRO 成为魅族在传统智能手机时代的收官之作。随着魅族 21 PRO亮相，All in AI从一句口号落地为行动。作为魅族最后一款传统智能手机产品，以及转向AI新生态的顶配旗舰，魅族 21 PRO既沿承魅族一贯的美学设计，同时又在 AI 功能方面进行了先锋探索。

拿到新机后，笔者最关心的自然是开放式AI终端究竟能带来哪些变化？魅族 21 PRO于近期开启Flyme 10.5内测招募，笔者在报名后升级了内测版本，将魅族 21 PRO升级为AI终端。更新日志显示，将新增Aicy灵动键、AI消除、AI辅助输入等功能。那么它的表现究竟如何？

Aicy灵动键，在顺手的地方触达AI

首先聊一聊Aicy灵动键，魅族 21 PRO将AI技术与Flyme用户喜欢的mBack设计进行结合，在导航方式里设置重按mBack，AI 灵动键就可以一键呼出 Aicy 助手。依托于AI大模型的加入，Aicy语音助手的体验与实用性更加灵活、灵动。

在使用过程中，Aicy 助手可以自主识别分析当前屏幕内容，提供包括全局翻译、图片保存、画屏截取、分享链接等等操作。AI对话时，笔者发现它也不再像以前那样呆呆地模板化回答问题，而是能根据笔者的提问，理解复杂的语境，提供靠谱且不呆板的回答。

比如“回南天”、“AI看法”、“亲戚叫法”等问题，魅族 21 PRO都能绕过套路，给出笔者想要的回答，并且在提问基础上，扩展一些可能它的理解。像“怎么向北方人描述回南天的痛苦”这类问题，Aicy不仅给出科学解释与感受回答，还提供了应对建议。

其他像专属英语口语老师小溪，响应很快而且发音标准，说话语速语调接近自然对话，有英语方面的需求都可以找它。像办公助手，办公一些文档需求都能找它轻松搞定，虽然生成的内容偏标准化、程式化，稍微改改拿来用是没问题的。

AI消除，一键圈选生成

其次是AI 图库的魔法消除，上手体验的感受是快，圈选之后秒生成智能填充，成品效果也比较不错。笔者尝试了消除月牙吊床、蛋糕中的蓝莓还有入镜的路人，都能够很好消除，填充的背景符合原图的色调与场景，不放大细看基本不会穿帮。

当然在AI消除的普遍问题上，比如延伸线对齐，横向与纵向物体交错逻辑，复杂背景生成等，笔者发现魅族 21 PRO的体验还有改进的空间，这几个方面比较难一次成功，需要多消除几次才能生成满意的结果。

考虑到目前是内测版本，而且作为魅族最后一款传统的智能手机――旧时代的残党、新时达的先锋，表现已符合预期，相信收集到内测反馈意见后，下一个版本的调优将带来更加出色的体验。

AI辅助输入功能，挺懂人情世故

除了Aicy灵动键和AI消除，魅族 21 PRO此次升级还提供AI辅助输入功能。日志显示它可以根据上下文理解生成相对应的文案，笔者实际体验，发现它的确能“望文生义”，响应生成的时间大约在3秒钟左右。

如果不喜欢生成的风格，还可以刷新换一组。另外在发布会当天的展台上，笔者当时还体验了不同语气风格的文案生成，比如回应老板的严谨风格，回复朋友的幽默风等等，是一个蛮懂人情世故的AI。

长文输出也同样支持，只需输入一句话，AI辅助输入即可生成完整的种草文案或旅行日记，像朋友圈回复或者写个小红薯之类的随写随发非常方便，不再需要去浏览器摘抄经典语录。当然，目前的长文输出偏口水话多一点，想要个性化输出，需要用户日常使用不断训练。

整体来看，魅族 21 PRO已经是能对你的需求进行拆分与响应的智能体，相比起笔者在魅族 21上工具化或助手化的体验，魅族 21 PRO的AI交互体验已经能在答疑解问、修图、输入等方面提供更高效的方式，并且已经学会了“思考”。

在魅族 21 PRO 发布当天，老魅友李楠还宣布它是魅族历史上第一款开放平台手机，它向所有大模型开放，将直接给开发者提供系统权限， API 文档允许开发者向用户请求数据，并且开放处理器的 AI 算力，从而打造出更全面的 AI 智能体验。相信随着更多的开发者与第三方加入，魅族后续的AI生态将会愈发丰富。

无界美学设计，没有一丝多余

聊完了AI内测体验，再来说说它的外观设计。本次魅族 21 PRO 提供了星夜黑、魅族白、冰川蓝和月桂绿这四种配色。天极网拿到的是其中的魅族白，外观无需多言，经典的无界美学极简设计，没有一丝多余。背板采用星垣工艺，在呈现出高级质感的同时，也不易沾染指纹，整体手感也如玉般细腻温润。

机身正脸魅族 21 PRO采用机圈“仅有”的纯白面板， 搭载了一块 6.79 英寸的 2K+ 超清分辨率的 BOE Q9+ 屏幕。该块屏幕拥有原生 10bit 色深、SRGB/DCI-P3 广色域和 HDR10+，并且支持 120Hz LTPO 刷新率，屏幕素质拉到了顶。在护眼方面，该机也拥有 SGS 低蓝光护眼认证和 2160Hz 的高频调光，可以降低长时间使用手机所带来的眼睛危害。

最新一代的mTouch Max广域超声波指纹的设计也比较有意思，支持一键无感录入，同时解锁面积大幅提升，解锁区域比魅族 21大出9倍，解锁速度、解锁面积、湿手解锁能力也均大幅优化。而且其创建指纹只需要1-2秒，也无需刻意对准指纹位置，录入与解锁体验均有实质性提升。

值得一提的是，魅族 21 PRO 的这块屏幕并没有采用 19.5:9、16:10 等较为常见的屏幕比例，而是采用了 21:9 的黄金比例。这样的屏幕比例老玩家都懂，王者吃鸡“物理”视野开挂，分分钟可以揪出草丛gank党。21:9 的屏幕比例也更加适合观影追剧，加上魅族 21 PRO本身是极窄边框，追剧刷视频有一种影院模式的沉浸感。

在采用 21:9 的黄金比例屏幕的基础上，魅族 21 PRO 还严格控制机身宽度。以 74mm 人体工学的最佳握持尺寸，并且机身前后都采用了 2.5D 的弧形玻璃进行收边，搭配细腻的磨砂中框，单手刷视频双手游戏均无压力。

除了窄机身外，魅族 21 PRO 也带来了更加人性化的 Flyme 单手大屏操作，比如快捷打开应用和全局下拉悬停等，让单手操作更加便捷。其他方面，Aicy 灵动环同样没有缺席，支持IP68 级别防尘防水，并采用整机抗跌落能力提升 200% 的魅族泰坦玻璃 2.0，让魅族 21 PRO 的品质与安全得到了保障。另外魅族官方还准备了PANDAER龙年灵龙 妙磁抗菌壳，相当的帅气。

旗舰影像性能加持，硬件全拉满

作为魅族最新的旗舰手机，魅族 21 PRO 在硬件性能上直接拉满，其采用了目前旗舰铁三角组合――第三代骁龙 8 芯片 + LPDDR5X + UFS4.0。这个组合的能力和实力大伙儿非常熟悉，笔者这里就简单跑分测试一下。另外，魅族 21 PRO 进一步优化了mEngine Ultra 加持的旗舰横向线性马达，配合独立驱动 IC，Ultra 的振感调校更为激进，配合 Flyme 的振感优化以及特调 500+ 系统的振动场景，使得该机在使用时振感反馈干脆利落，" 哒哒哒哒 " 的声音谁按谁知道。

影像层面，魅族 21 PRO 采用了由 5000 万像素 1/1.3 英寸超大底主摄镜头、1000 万像素 3 倍光学变焦的长焦镜头和 1300 万像素 122 ° 大视角的超广角镜头组成的三摄组合。其中主摄采用的 OV50H 的传感器，其拥有 f/1.9 光圈，等效 24mm 焦距以及 OIS+EIS 混合防抖模式。同时魅族的影像算法加持，使得成片的质感、细节以及色彩。

得益于 3 倍光学无损变焦，再加上 OIS+EIS 双防抖，可以在拍摄时更好地进行构图。从实拍样张可以看到，魅族 21 PRO整体的成像风格保持着魅族一贯的真实自然风，明暗细节富有层次，高光比环境展现出不错的宽容度，3倍光学无损变焦可以拉进拍摄者与被摄物体的距离，远近拍摄都。夜晚的高光压制表现不错，天空的噪点控制在纯净的范围，边缘细节的涂抹感也较弱。

性能影像上，魅族 21 PRO的旗舰实力毋庸置疑，只是相比起其他厂商来说，它的上市时间稍晚，以及All in AI之后，影像性能的注意力略微靠后了。在魅族 21 PRO的发布会上，硬件配置介绍被很快带过，焦点聚集在AI板块上，这种篇幅的改变，相信也将会是以后手机圈发布会的常态。

5050mAh电池+80W Super mCharge超充

充电续航方面，魅族 21 PRO内置一块等效5050mAh的大容量电池，支持最高80W Super mCharge有线超充，并支持50W的无线充电。对此，我们也对魅族 21 PRO的充电能力和续航能力做了测试。

//魅族 21 PRO续航实测 //

测试方法：魅族 21 PRO满电100%状态进行各项目测试;

测试项目：刷抖音、网易云音乐、刷微博、玩《王者荣耀》各1小时，待机8小时;

测试条件：连接wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，游戏《王者荣耀》设定高画质高帧率;

测试结果：魅族 21 PRO刷抖音从满电降至90%，消耗了10%的电量，网易云音乐消耗7%，刷微博消耗8%，玩《王者荣耀》消耗了19%左右的电量，待机8小时消耗约4%。总计消耗48%的电量，以此中度频率使用，一天一充问题不大。

实际充电测试，我们将魅族 21放电至关机进行80W Super mCharge 有线超充测试，充电5分钟即可充进23%左右的电量，10 分钟充进40%左右的电量，充电快满时速度放缓，完全充满花费时间为40分钟左右。

总结来说，魅族 21 PRO从交互体验出发去融入AI，减少用户操作，深化模糊语义理解，回归“AI让使用更简单、让体验更轻松”的本质。在智能手机的创新已经进入瓶颈期，用户换机周期持续加长的当下，魅族 21 PRO跳出传统智能手机的固有思维，用AI闯出了新思路。魅族 21 PRO的意义不仅是对传统手机与开放式 AI 终端进行切割，更是在行业犹疑不决时，释放明确的信号，强化行业信息。可以说，魅族 21 PRO是魅族手机发展史的一个里程碑，也预示着智能手机已经开启全新的AI篇章。如果你对 AI 时代的产品交互体验很有兴趣，那么不妨考虑一下这款AI终端魅族 21 PRO。