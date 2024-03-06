您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

升级AI终端后带来了哪些变化？魅族 21 PRO体验

2024-03-06 19:00:00 作者：墨将

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】魅族半个月前表示将停止传统智能手机新项目，魅族 21 PRO 成为魅族在传统智能手机时代的收官之作。随着魅族 21 PRO亮相，All in AI从一句口号落地为行动。作为魅族最后一款传统智能手机产品，以及转向AI新生态的顶配旗舰，魅族 21 PRO既沿承魅族一贯的美学设计，同时又在 AI 功能方面进行了先锋探索。

  拿到新机后，笔者最关心的自然是开放式AI终端究竟能带来哪些变化？魅族 21 PRO于近期开启Flyme 10.5内测招募，笔者在报名后升级了内测版本，将魅族 21 PRO升级为AI终端。更新日志显示，将新增Aicy灵动键、AI消除、AI辅助输入等功能。那么它的表现究竟如何？

  Aicy灵动键，在顺手的地方触达AI

  首先聊一聊Aicy灵动键，魅族 21 PRO将AI技术与Flyme用户喜欢的mBack设计进行结合，在导航方式里设置重按mBack，AI 灵动键就可以一键呼出 Aicy 助手。依托于AI大模型的加入，Aicy语音助手的体验与实用性更加灵活、灵动。

  在使用过程中，Aicy 助手可以自主识别分析当前屏幕内容，提供包括全局翻译、图片保存、画屏截取、分享链接等等操作。AI对话时，笔者发现它也不再像以前那样呆呆地模板化回答问题，而是能根据笔者的提问，理解复杂的语境，提供靠谱且不呆板的回答。

  比如“回南天”、“AI看法”、“亲戚叫法”等问题，魅族 21 PRO都能绕过套路，给出笔者想要的回答，并且在提问基础上，扩展一些可能它的理解。像“怎么向北方人描述回南天的痛苦”这类问题，Aicy不仅给出科学解释与感受回答，还提供了应对建议。

  其他像专属英语口语老师小溪，响应很快而且发音标准，说话语速语调接近自然对话，有英语方面的需求都可以找它。像办公助手，办公一些文档需求都能找它轻松搞定，虽然生成的内容偏标准化、程式化，稍微改改拿来用是没问题的。

  AI消除，一键圈选生成

  其次是AI 图库的魔法消除，上手体验的感受是快，圈选之后秒生成智能填充，成品效果也比较不错。笔者尝试了消除月牙吊床、蛋糕中的蓝莓还有入镜的路人，都能够很好消除，填充的背景符合原图的色调与场景，不放大细看基本不会穿帮。 

  当然在AI消除的普遍问题上，比如延伸线对齐，横向与纵向物体交错逻辑，复杂背景生成等，笔者发现魅族 21 PRO的体验还有改进的空间，这几个方面比较难一次成功，需要多消除几次才能生成满意的结果。

  考虑到目前是内测版本，而且作为魅族最后一款传统的智能手机――旧时代的残党、新时达的先锋，表现已符合预期，相信收集到内测反馈意见后，下一个版本的调优将带来更加出色的体验。

  AI辅助输入功能，挺懂人情世故

  除了Aicy灵动键和AI消除，魅族 21 PRO此次升级还提供AI辅助输入功能。日志显示它可以根据上下文理解生成相对应的文案，笔者实际体验，发现它的确能“望文生义”，响应生成的时间大约在3秒钟左右。

  如果不喜欢生成的风格，还可以刷新换一组。另外在发布会当天的展台上，笔者当时还体验了不同语气风格的文案生成，比如回应老板的严谨风格，回复朋友的幽默风等等，是一个蛮懂人情世故的AI。

  长文输出也同样支持，只需输入一句话，AI辅助输入即可生成完整的种草文案或旅行日记，像朋友圈回复或者写个小红薯之类的随写随发非常方便，不再需要去浏览器摘抄经典语录。当然，目前的长文输出偏口水话多一点，想要个性化输出，需要用户日常使用不断训练。

  整体来看，魅族 21 PRO已经是能对你的需求进行拆分与响应的智能体，相比起笔者在魅族 21上工具化或助手化的体验，魅族 21 PRO的AI交互体验已经能在答疑解问、修图、输入等方面提供更高效的方式，并且已经学会了“思考”。

  在魅族 21 PRO 发布当天，老魅友李楠还宣布它是魅族历史上第一款开放平台手机，它向所有大模型开放，将直接给开发者提供系统权限， API 文档允许开发者向用户请求数据，并且开放处理器的 AI 算力，从而打造出更全面的 AI 智能体验。相信随着更多的开发者与第三方加入，魅族后续的AI生态将会愈发丰富。

  无界美学设计，没有一丝多余

  聊完了AI内测体验，再来说说它的外观设计。本次魅族 21 PRO 提供了星夜黑、魅族白、冰川蓝和月桂绿这四种配色。天极网拿到的是其中的魅族白，外观无需多言，经典的无界美学极简设计，没有一丝多余。背板采用星垣工艺，在呈现出高级质感的同时，也不易沾染指纹，整体手感也如玉般细腻温润。

  机身正脸魅族 21 PRO采用机圈“仅有”的纯白面板， 搭载了一块 6.79 英寸的 2K+ 超清分辨率的 BOE Q9+ 屏幕。该块屏幕拥有原生 10bit 色深、SRGB/DCI-P3 广色域和 HDR10+，并且支持 120Hz LTPO 刷新率，屏幕素质拉到了顶。在护眼方面，该机也拥有 SGS 低蓝光护眼认证和 2160Hz 的高频调光，可以降低长时间使用手机所带来的眼睛危害。

  最新一代的mTouch Max广域超声波指纹的设计也比较有意思，支持一键无感录入，同时解锁面积大幅提升，解锁区域比魅族 21大出9倍，解锁速度、解锁面积、湿手解锁能力也均大幅优化。而且其创建指纹只需要1-2秒，也无需刻意对准指纹位置，录入与解锁体验均有实质性提升。

  值得一提的是，魅族 21 PRO 的这块屏幕并没有采用 19.5:9、16:10 等较为常见的屏幕比例，而是采用了 21:9 的黄金比例。这样的屏幕比例老玩家都懂，王者吃鸡“物理”视野开挂，分分钟可以揪出草丛gank党。21:9 的屏幕比例也更加适合观影追剧，加上魅族 21 PRO本身是极窄边框，追剧刷视频有一种影院模式的沉浸感。

  在采用 21:9 的黄金比例屏幕的基础上，魅族 21 PRO 还严格控制机身宽度。以 74mm 人体工学的最佳握持尺寸，并且机身前后都采用了 2.5D 的弧形玻璃进行收边，搭配细腻的磨砂中框，单手刷视频双手游戏均无压力。

  除了窄机身外，魅族 21 PRO 也带来了更加人性化的 Flyme 单手大屏操作，比如快捷打开应用和全局下拉悬停等，让单手操作更加便捷。其他方面，Aicy 灵动环同样没有缺席，支持IP68 级别防尘防水，并采用整机抗跌落能力提升 200% 的魅族泰坦玻璃 2.0，让魅族 21 PRO 的品质与安全得到了保障。另外魅族官方还准备了PANDAER龙年灵龙 妙磁抗菌壳，相当的帅气。

  旗舰影像性能加持，硬件全拉满

  作为魅族最新的旗舰手机，魅族 21 PRO 在硬件性能上直接拉满，其采用了目前旗舰铁三角组合――第三代骁龙 8 芯片 + LPDDR5X + UFS4.0。这个组合的能力和实力大伙儿非常熟悉，笔者这里就简单跑分测试一下。另外，魅族 21 PRO 进一步优化了mEngine Ultra 加持的旗舰横向线性马达，配合独立驱动 IC，Ultra 的振感调校更为激进，配合 Flyme 的振感优化以及特调 500+ 系统的振动场景，使得该机在使用时振感反馈干脆利落，" 哒哒哒哒 " 的声音谁按谁知道。

  影像层面，魅族 21 PRO 采用了由 5000 万像素 1/1.3 英寸超大底主摄镜头、1000 万像素 3 倍光学变焦的长焦镜头和 1300 万像素 122 ° 大视角的超广角镜头组成的三摄组合。其中主摄采用的 OV50H 的传感器，其拥有 f/1.9 光圈，等效 24mm 焦距以及 OIS+EIS 混合防抖模式。同时魅族的影像算法加持，使得成片的质感、细节以及色彩。

  得益于 3 倍光学无损变焦，再加上 OIS+EIS 双防抖，可以在拍摄时更好地进行构图。从实拍样张可以看到，魅族 21 PRO整体的成像风格保持着魅族一贯的真实自然风，明暗细节富有层次，高光比环境展现出不错的宽容度，3倍光学无损变焦可以拉进拍摄者与被摄物体的距离，远近拍摄都。夜晚的高光压制表现不错，天空的噪点控制在纯净的范围，边缘细节的涂抹感也较弱。

  性能影像上，魅族 21 PRO的旗舰实力毋庸置疑，只是相比起其他厂商来说，它的上市时间稍晚，以及All in AI之后，影像性能的注意力略微靠后了。在魅族 21 PRO的发布会上，硬件配置介绍被很快带过，焦点聚集在AI板块上，这种篇幅的改变，相信也将会是以后手机圈发布会的常态。

  5050mAh电池+80W Super mCharge超充

  充电续航方面，魅族 21 PRO内置一块等效5050mAh的大容量电池，支持最高80W Super mCharge有线超充，并支持50W的无线充电。对此，我们也对魅族 21 PRO的充电能力和续航能力做了测试。

  //魅族 21 PRO续航实测 //

    测试方法：魅族 21 PRO满电100%状态进行各项目测试;

    测试项目：刷抖音、网易云音乐、刷微博、玩《王者荣耀》各1小时，待机8小时;

    测试条件：连接wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，游戏《王者荣耀》设定高画质高帧率;

    测试结果：魅族 21 PRO刷抖音从满电降至90%，消耗了10%的电量，网易云音乐消耗7%，刷微博消耗8%，玩《王者荣耀》消耗了19%左右的电量，待机8小时消耗约4%。总计消耗48%的电量，以此中度频率使用，一天一充问题不大。

  实际充电测试，我们将魅族 21放电至关机进行80W Super mCharge 有线超充测试，充电5分钟即可充进23%左右的电量，10 分钟充进40%左右的电量，充电快满时速度放缓，完全充满花费时间为40分钟左右。

  总结来说，魅族 21 PRO从交互体验出发去融入AI，减少用户操作，深化模糊语义理解，回归“AI让使用更简单、让体验更轻松”的本质。在智能手机的创新已经进入瓶颈期，用户换机周期持续加长的当下，魅族 21 PRO跳出传统智能手机的固有思维，用AI闯出了新思路。魅族 21 PRO的意义不仅是对传统手机与开放式 AI 终端进行切割，更是在行业犹疑不决时，释放明确的信号，强化行业信息。可以说，魅族 21 PRO是魅族手机发展史的一个里程碑，也预示着智能手机已经开启全新的AI篇章。如果你对 AI 时代的产品交互体验很有兴趣，那么不妨考虑一下这款AI终端魅族 21 PRO。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

墨将

最新资讯

魅族 21 PRO体验：哪些变化？

热门视频

iOS17.4正式版推送更新

新品评测

魅族 21 PRO体验：哪些变化？
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录