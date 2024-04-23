OPPO K12搭载超抗摔金刚石架构，十面耐摔耐弯折

【天极网手机频道】4月23日，OPPO宣布即将发布的OPPO K12搭载「超抗摔金刚石架构」，通过六面四角全面防护，实现耐摔无死角，为整机提供十面耐摔的耐用体验。

超抗摔金刚石架构是 OPPO 自研设计，通过对手机更容易受到碰撞的四个角做特别抬高加固，实现手机“软着陆”。同时，针对手机的屏幕、背板、边框、主板及关键零部件都进行了加固设计，横竖里外都做到了全方位防护。除了耐摔，OPPO K12还通过了60kg极限弯折测试，不仅难以掰弯，而且即便被掰弯手机依然可用。OPPO K12凭借严苛的极限测试标准，打造出了旗舰品质，获得了权威机构的认可，荣获「瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证」。

为 5 亿大众用户打造一部好手机，一直是OPPO K系列的产品使命。除了耐用品质，OPPO K12还搭载长寿版100W超级闪充+5500mAh大容量电池的「黄金组合」，开启百瓦闪充和超长续航双普及，让更多用户同时享受快充和长续航的旗舰级体验。

4月24日，超长续航，十面耐摔的OPPO K12将重磅发布，目前京东、天猫、OPPO 商城等各大官方电商渠道已开启预约，抢购1元权益包还能享受购机额外多重好礼。更多OPPO K12新品信息，敬请关注4月24日14点30分OPPO K12新品发布会。