华为Pura 70系列“三角风向标”设计出圈，掀开手机设计新篇章！

【天极网手机频道】4月15日，华为官方宣布，华为P系列品牌升级为HUAWEI Pura，“以全新姿态，再出发”。4月18日，作为HUAWEI Pura的首款旗舰手机产品――华为Pura 70系列正式启动“先锋计划”，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro正式开售，线上、线下引发抢购热潮，短时间内迅速售罄。

长久以来，华为P系列美学旗舰的形象早已深入人心。从P10的金属钻雕工艺，P20系列的极光色，到P40 Pro+的四曲满溢屏和纳米微晶陶瓷后盖，再到P50的万象双环设计和P60的洛可可白……创新的脚步从未停止，如今P系列全面焕新，升级为HUAWEI Pura，以大胆想象，探索未见之美。

华为Pura 70系列不拘泥于以往对自然之美的感性认知，更追寻现代主义的理性秩序之美，以全新的三角形镜头模组打破“千机一面”的尴尬局面，辨识度直接拉满，不仅构建了全新的家族化设计语言，也再次成为手机美学设计的风向标。

三角外形“风向标”设计，引领美学新风向

华为每一代旗舰新品，在外观语言设计上总是能刷新大众对科技美学的认知，全新的华为Pura 70系列继续专注于对美学的诠释，提升屏幕的视觉美感和触控手感。采用微四曲设计，使得屏幕四角更加圆润，带来更加沉浸的显示效果，精致的四曲面与机身背面的曲面对称呼应，整体机身视觉上更显轻盈，握持手感也进一步提升。

ID设计上，华为Pura 70系列最亮眼的当属镜头模组的大胆设计，不再是千篇一律的「非方即圆」，而是使用了「三角形」作为镜头模组的设计风格，相比方圆设计和不规则曲线设计，三角形更具锐意先锋感和突破感，视觉冲击力更强。

为探索更美的机身设计，华为Pura 70 Pro+采用纳米织光工艺，灵感来自现代建筑间的光影流转。在机身背面玻璃蚀刻出一道道极具秩序感的纹理，搭配机身背面磨砂的高光效果，在视觉上与投射在机身内表面的光影线条形成交织，宛如都市乐章的奏响，呈现璀璨质感。

华为P系列在配色上向来惊艳，Pura 70 Pro+共带来弦乐白、光织银、魅影黑三种颜色。弦乐白呈现一种优雅与浪漫的格调，很适合都市白领;极具现代摩登感的光织银配色，可能是时尚达人们的出门必备时尚单品;自带深邃与神秘气质的魅影黑，与商务人士的强大气场相得益彰。

华为Pura 70 Ultra则带来了标志性的星芒纹设计。其采用的素皮材质兼具亲肤触感与高定质感，犹如将塞纳河畔夜晚星空和水中星河的画面定格，呈现星芒闪耀的瞬间。与此同时，首次采用了高定刺绣压纹工艺，纹路是通过一组宽度极细、排列致密的细线压花而成，彰显品质格调。

值得一提的是，华为Pura 70 Ultra在独创的三角形镜头处还搭配了XMAGE影像徽标，既像一颗璀璨星辰，又如高定时装标志性的专属配饰，赋予产品独特的优雅与品位。

色彩选择上，华为Pura 70 Ultra也在探索时尚与艺术的更多可能性。除了尽显尊贵与典雅的陶瓷白和陶瓷黑，还有彰显优雅与浪漫的香颂绿、深邃而富有层次的摩卡棕、代表着纯粹和希望的星芒白以及代表着深邃与未知的星芒黑，这些时尚且具有生命力的配色，每一种都恰到好处。

华为Pura 70系列，续写P系列辉煌新篇章

华为Pura 70系列不仅在外观设计再次打破智能手机的颜值天花板，在影像能力、通信、智慧体验等方面也取得了显著突破。

从移动影像兴起伊始，华为P系列就专注于对移动影像光学系统的思考和设计。华为Pura 70系列搭载新一代超聚光影像系统，结合业界首创的XD Motion运动引擎，可实现高速风驰闪拍，轻松捕捉疾速瞬间。还有独创的超聚光伸缩摄像头，搭载业界首创旋动伸缩镜头结构，在极小的镜头空间中带来超大进光量，带来革命性的巅峰影像体验。

去年8月，华为Mate60系列首发的卫星通话功能吸引了无数人的注意，此次登场的华为Pura 70系列不仅支持卫星通话，还首发卫星传图功能，更支持卫星消息自由编辑，生成轨迹地图等，大大提升卫星通信的自由度、实用性和可玩性。Pura 70 Pro+和Pura 70 Ultra采用行业领先的超可靠玄武架构，耐磨损的玄武钢化昆仑玻璃使其更加耐刮、抗摔。得益于灵犀通信技术的加持，华为Pura 70系列随时随地都能拥有流畅的通信体验。还有与之同步升级的HarmonyOS 4.2，接入盘古大模型，全系支持AI隔空操控、智感支付、AI云增强等智慧应用，可谓将前沿黑科技与个性表达相结合，花样百出，创意十足!

写在最后

自2012年问世以来，华为P系列已经有12年的历史，在这12年里，华为P系列在手机行业中取得了许多辉煌成就，尤其是在移动影像和美学设计领域，一次又一次创造了行业新高度。这一次，P系列迎来全面焕新，升级为HUAWEI Pura，不仅承接了华为P系列影像与美学的强大产品基因，更凝聚了无穷的想象力与创造力，将巅峰影像、美学设计与独创风格完美融合。

华为Pura 70系列的发布，是对华为P系列12年传承的致敬，是对未来手机科技发展趋势的引领，更代表着华为在产品定位和策略上的全新出发，以颠覆者与突破者的姿态，掀起智能手机市场的新一轮热潮!