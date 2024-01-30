AI时代三星手机还能站稳安卓机皇的位置吗？三星Galaxy S24 Ultra体验分享

【天极网手机频道】如果用一个卖点来总结前两年的旗舰手机市场，那影像系统的进步与角逐是每一家厂商发力的重点。当来到2024年，伴随着芯片的迭代和科技进步，AI相关的服务与应用开始爆炸式发展，一个新的时代即将来临。通过搭载端侧AI大幅提升手机的使用体验，已经成为各家新一代旗舰机着重发力的部分。而行业老大哥三星选择推出Galaxy S24系列应战，笔者已经体验了Galaxy S24 Ultra一段时间，接下来就和大家聊聊这台手机在AI时代来临之际，还够不够格站稳安卓机皇的位置。

外在-历久弥新

初上手三星Galaxy S24 Ultra的感觉是手感更方正，更平直了。S24 Ultra的屏幕完全取消了曲面部分，正面的盖板玻璃只有在与边框拼接的部分有略微的弧度。因此这块6.8英寸的屏幕在显示时不会因为曲面有任何画面损失，对于贴膜用户来说也更加友好。手机正面的“下巴”进一步缩窄，抵消了取消曲面后视觉上带来的屏占比降低，S24 Ultra正面亮屏之后的震撼程度在安卓阵营仍然找不出第二台可以匹敌。

三星Galaxy S24 Ultra的边框从上一代的铝合金升级到钛合金，并且边缘变得更加平直。直板屏幕配上更为方正的机身，自然就意味着手感的牺牲，好在这一代的重量没有进一步增加，厚度也得到了控制，对于笔者来说单手握持还是可以勉强掌控的。但我个人还是更建议大家双手使用，因为S24 Ultra的这个直角过渡真不是闹着玩的。

表面上看，除了整机进一步“化曲为直”以外，三星Galaxy S24 Ultra的外在变化并不大，但好的设计就该是历久弥新，家族式外观可以增强产品的辨识度。三星在不破坏原本经典设计的同时还更换了更好的长焦镜头，并且在机身强度和使用体验上也带来了大幅升级。

三星S24 Ultra机身强度的提升不止来自钛合金边框，三星还独家首发采用了康宁Gorilla Armor强化玻璃，抗刮擦能力较上一代提升了4倍。通过全新的钛合金边框、Gorilla Armor强化玻璃、直板屏幕、IP68防尘防水的组合，三星集齐了手机抗摔性和耐用性的四个重要“BUFF”，相信S24 Ultra会成为有史以来质量最好的Galaxy手机。

而且三星还在正面屏幕上为我们留了一个大大的惊喜，Galaxy S24 Ultra的屏幕拥有特殊涂层，可以大幅降低反光情况的出现。无论是在光源密集的办公室，还是户外阳光之下，S24 Ultra屏幕上炫光出现的频率都有所降低。

内在-保持优势

内外合一，在维持手机外在形态的条件下，在手机内部疯狂堆料，是三星作为一个手机品牌同时也是全球最大半导体供应商的优势。Galaxy S24 Ultra将优势进一步保持，在维持机身三围不变的情况下，升级了处理器，散热，摄像头这三大部分。S24 Ultra采用了与高通定制的骁龙8 Gen3 for Galaxy移动处理平台，CPU的性能超大核运行频率有所提升，在GeekBench6的测试中，骁龙8 Gen3 for Galaxy较普通版的提升幅度超过了5%。

更强的性能也反映到实际的日常使用中，Galaxy S24 Ultra的应用启动速度能达到安卓阵营的第一梯度，运行大型游戏《原神》战斗加跑图20分钟的平均帧率也能来到58帧以上。

并且S24 Ultra的VC均热板较上一代扩大了1.9倍，测试结束之后，机身的温度维持在42度，可谓是性能提升的同时温度还降低了，S24 Ultra的性能释放和散热措施相比于上一代都做的更为到位。

在屏幕方面，三星Galaxy S24 Ultra采用了第二代Dynamic AMOLED，最主要的升级就是全屏激发亮度可以来到2600尼特，相比于国产屏幕主流的1200尼特，三星的护城河可谓是牢不可破。目前国内屏幕厂商也把发力的重点从单纯显示效果的比拼转移到了护眼方面，三星这一次也将S24 Ultra屏幕的调光频率进行了提升，但显然没有追随国内厂商的打算。是追求极致的显示效果，还是追求更加护眼的调光方式，三星与国内品牌给出了两份不同的答卷，如果是你会如何选择呢？

影像方面，三星Galaxy S24 Ultra的主要改变是超长焦摄像头从原本的小底1200W像素10倍变焦镜头换成了现在的大底高5000W像素5倍变焦镜头。笔者个人是很赞同这次改动的，原本的10倍变焦镜头像是个偏科生，虽然在特定场景下的效果不错，但是受限于过长的焦段，我们在日常使用中的构图会比较局促，大大降低了超长焦镜头在普通用户手里的使用频率。

而5倍变焦镜头则很好的弥补了原本3倍镜头与10倍镜头之间的空缺，让3倍变焦以上的接力变得更加顺滑，实用性大幅增加。而且5000W像素带来的裁切效果也能在一定程度上缓解变焦时候的画质损失，更大的光圈和传感器让S24 Ultra长焦端的夜间拍照表现获得了前所未有的提升。通过这次升级，三星Galaxy S24 Ultra的焦段覆盖更变得更加全面，实用性也得到进一步优化。

S24 Ultra的两颗长焦镜头可以排除环境的杂乱，带来精致的特写效果

S24 Ultra的相机拥有优秀的防畸变效果

S24 Ultra的相机具有极高的画面解析力

即使是面对逆向灯光，S24 Ultra也能还原被摄物体的面部色彩

面对复杂光线时，S24 Ultra可以做到惊人的高光控制和出色的画面纯净度

在此基础上，这一代的录像能力也进一步提升，Galaxy S24 Ultra的四颗摄像头支持在录制4K 60fps视频的情况下自由切换，三星是安卓阵营少有的对录像功能比较用心的厂商。

而且得益于算法和平台的升级，S24 Ultra无论在视频还是拍照中，HDR算法都要更加激进一些，不仅让画面整体的宽容度大幅增加了，而且在相册里回看这些HDR素材时颇有一种三星在秀肌肉的感觉，三星在显示和影像部分的优势依旧明显。

在太阳直射的逆光场景下，S24 Ultra夸张的HDR算法可以在阳光直射下保留阴影细节

Galaxy AI-顺势而为

软件方面的改变是这次三星升级的重点，Galaxy S24 Ultra出厂搭载One UI 6.1系统，内置了Galaxy AI，让手机的创造力和智能程度得到了很大进步。在任意界面按住主页键即可开启“即圈即搜”，选择画面中的任何元素，系统会自动查询相关信息，无论是查百科还是查商品都很直观，让我这个“网络老年人”在刷小红书的时候能很方便的知道网友们分享的内容或者推荐的好物。

转录助手和翻译助手大幅提升了我的工作效率。前者可以讲一段话转录成文字并提炼主旨，支持一键添加到笔记中。怕领导安排的任务太多记不清？开启转录助手，Galaxy S24 Ultra就能快速总结出我们需要的工作安排。

后者在翻译功能的基础上更进一步，可以做到双向翻译，并且能够在通话中直接调用。在开启后，系统会自动将我们说的话一句一句的翻译成选择的语言，然后用电子音传达给对方，对于经常出国的用户来十分实用。

相册中新增的AI功能是最惊艳我的部分，三星充分发挥了生成式AI在内容创作方面的作用，比较实用的功能包括生成并扩大图片、支持消除图片中的元素后补全空缺的内容、还支持消除反光或者阴影。

实际的效果虽然在放大后仔细观看难免会有穿帮的情况，但因为是基于生成式AI，所以每次生成的结果都是不同的，在合理的使用下会有意想不到的效果。相信随着后续系统的更新，Galaxy AI还会为我们展现更多新的可能。

写在最后

尽管刚刚经历了各大国产旗舰手机的轮番轰炸，但在这段时间的使用中，三星Galaxy S24 Ultra还是给我们带来了不少的惊喜，很多人觉得外观变化太小，但好的设计就该是历久弥新，而且三星将手机的防护能力提升到了前所未有的高度。内部性能和屏幕方面的升级，充分发挥了三星作为全球最大半导体供应商的把控能力。

影像方面三星通过全新的传感器增加了进光量和像素数量，让S24 Ultra相机的实用程度更进一步。Galaxy AI的加入，带来了许多与众不同的使用体验，提升了手机的使用效率。但在续航、快充上，三星依旧保守。好在瑕不掩瑜，这一次三星Galaxy S24 Ultra依然能站稳安卓机皇的位置。