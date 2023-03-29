ROG游戏手机7详细配置曝光，三款机型均采用骁龙8 Gen 2！

【天极网手机频道】此前，华硕ROG官宣ROG游戏手机7发新品发布会定档4月13日晚上，主打“超越酷冷战神，再进化”，并再次与腾讯游戏联手。在那之前，有关ROG游戏手机7的详细参数也已经出现在网络上。

据悉，此次华硕ROG游戏手机7系列将拥有三款机型，分别是ROG游戏手机7、ROG游戏手机7D和ROG游戏手机7 Ultimate，这三款机型均搭载骁龙8 Gen 2芯片。作为高通在去年发布的旗舰芯片，这次骁龙8 Gen 2在性能方面的提升非常大，十分契合华硕ROG游戏手机7的电竞定位。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。骁龙8 Gen 2硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

此外，华硕ROG游戏手机7系列还将采用6.78英寸165Hz的OLED电竞屏，同时配备LPDDR5X满血16GB内存和UFS4.0的存储，前置采用一颗3200万像素镜头，后置是一颗5000万像素镜头+13000万像素镜头+500万像素镜头的三摄组合，内置6000mAh电池，支持65W快充和IP54级防尘防水，整机重量为240g左右。

在如今这个手机市场越来越卷的时代，游戏手机愈发不吃香，尤其是黑鲨游戏手机甚至传出破产的消息。对于普通用户而言，游戏场景固然重要，但并非日常生活中的主要场景，游戏手机通常会为了性能牺牲诸如影像、机身厚度、重量等等方面。目前各大旗舰手机无论是质感还是性能方面都无可挑剔，逐渐蚕食游戏手机的市场，因此不少游戏手机已经淡出用户的视野。

而ROG游戏手机7背靠华硕和腾讯，即使受众再少，仍有部分用户以及庞大的资本投入，因此能够继续推出新机型。这次ROG游戏手机7想必会在游戏性能方面有着巨大提升，只要在售价方面有足够诚意，应该还是可以吸引不少游戏玩家。