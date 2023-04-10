两千价位最具性价比产品 真我GT Neo5 SE颜值与实力并存

【天极网手机频道】近期的手机市场，新品不断涌现，各个价位段均有产品发布，为用户提供了更丰富的选择空间。继真我GT Neo5发布之后，realme又迎来了一款全新之作――真我GT Neo5 SE，其凭借着1TB大内存、骁龙7+移动平台、144Hz高刷电竞屏等特性，一举成为两千价位段最具性价比的产品。

众所周知，两千价位段的产品，各方面的表现趋向于均衡的体验，而随着各种产业技术的成熟，原本只在旗舰或次旗舰产品上搭载的技术，逐渐下放至更低价位的产品，让如今的很多中低端产品都能获得不错的综合体验。

首先，真我GT Neo5 SE主打稳帧性能与电竞显示。在基础配置上，真我GT Neo5 SE搭载年度越级旗舰芯第二代骁龙7+移动平台，提供最高16GB+1TB的满级内存组合，配合真我旋风内存引擎，组成“旗舰性能三神装”。在20分钟《王者荣耀》游戏对局(极高帧率+超高分辨率+高清画面)中表现不错，帧率基本能够稳定在120 FPS左右，性能强度可见一斑。

另一方面，真我GT Neo5 SE采用真我GT Neo5 同款的6.74英寸1.5K AMOLED柔性直屏，不仅支持原生10bit、93.69%高屏占比、2160Hz超高频PWM调光等优异特性，更具备144Hz电竞刷新率，屏幕观感相当出色，足以带来更加沉浸式的游戏体验。

其次，真我GT Neo5 SE配备了“5500mAh超大电池+100W光速秒充”行业首个百瓦超级续航组合，同时内置一块SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，并首发搭载AI智能节电引擎指令级提升能效。无论是充电速率，还是续航水平，均是行业领先级别，甚至比大部分旗舰手机还要出色，能够有效缓解用户的“电量焦虑症”。

最后，作为一款两千价位的产品，真我GT Neo5 SE同样具备超高的颜值。其提供了最终幻想、极影黑共两种潮流配色，机身通过纳米级光哑熔合工艺打磨出了闪光砂效果，光哑相映生辉，在光的照射下呈现出霓虹渐变的炫彩观感。与此同时，真我GT Neo5 SE通过54.2度的曲线，巧妙连接中框与背板，不仅塑造了更加轻薄的视觉效果，也优化了用户日常掌机的细腻手感，即使长时间握持游戏也不手滑。

此外，真我GT Neo5 SE搭载6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。在全能超清三摄的加持下，真我GT Neo5 SE能够覆盖用户日常拍摄的多个场景需求，拍摄出的画面清晰明亮，色彩生动自然。

而在用户最为关心的价格上，真我GT Neo5 SE自然也不令人失望。具体来看，真我GT Neo5 SE 8GB+256GB售价1999元，12GB+256GB售价2199元，12GB+512GB售价2299元，16GB+1TB售价2599元。

综合以上配置与价格来看，真我GT Neo5 SE可以说是兼具颜值与实力，堪称“两千价位段最具性价比的手机产品”。尤其是它提供了1TB的内存选择，在内存需求愈发增长的今天，两千左右的价位即可购买到如此大内存的产品，更加凸显这款产品的高性价比。目前，真我GT Neo5 SE已在全平台开售，感兴趣的朋友可以前往官网多了解一下。