【天极网手机频道】7月28日，荣耀影像技术发布会在浙江横店国际马戏城举办。会上，荣耀展示与全球电影工业标杆阿莱(ARRI)深度联合研发成果，发布影像演进底层规律“光智进化律”，在移动终端搭建专业电影级影像技术体系，助推移动影像行业迈入电影工业化创作新阶段。依托阿莱沉淀百年的院线色彩科学，荣耀“芯端云”全域影像引擎，于Robot Phone全面落地，打造全球首款拥有好莱坞电影工业创作能力的移动终端。本次发布会现场，阿莱首席科学家Harald 、奥斯卡金像奖最佳摄影得主克劳迪奥・米兰达、中国著名电影摄影指导王博学、荣耀首席影像工程师罗巍、荣耀影像认知专家赵福臣等到场并分享发言。

秉承“敢想敢不同”，技术与审美共振引领移动影像未来趋势

发布会现场，基于“敢想敢不同”品牌主张，罗巍分享了荣耀对于移动影像的理解与思考。他表示，“移动影像长期陷入像素、传感器等硬件参数内卷。但在全民视频创作浪潮下，用户真正需要的是能够承载完整创作意图，产出电影质感作品的影像工具，实现赋予每个人自由记录与表达的能力和权力。这正是荣耀AiMAGE影像的初心。”

以“光立其本，智成其高”的影像底层逻辑，荣耀构建了一套完整的“芯端云”全域影像引擎。芯侧搭载自研原生AISP，全栈重构影像处理管线;端侧搭载自研行业最小钛合金三轴云台，配合全套专业光学与实时算法矩阵，实现软硬深度协同;云侧围绕“深耕云端画质、升级影像Agent生态”等方面，依托RAW域画质增强与影像Agent创作助手，打破端侧算力桎梏，覆盖拍摄、优化、创意生成全流程。阿莱则带来沉淀百年的色彩科学，LogC3编码、多套官方的影像风格预设及AWG3广色域，让移动终端首次使用好莱坞大片通用的专业电影制作工作流。值得期待的是，荣耀与阿莱的强强联合，不止于Robot Phone，会上官宣在今年即将上市的荣耀Magic9，还会有更多的技术合作落地。

共创专业电影影像体系，Robot Phone 获全球影视创作者权威认可

罗巍还宣布荣耀与阿莱共建联合影像技术实验室，未来将以传感器底层光学与动态范围突破、全链路电影工业级工作流打通、AI时代的影像真实感与审美标准作为研究课题，把好莱坞电影工业创作能力从底层注入移动影像。基于双方的合作，阿莱Harald Brendel也在现场表示，荣耀与阿莱的合作不是一次简单的品牌联名，而是把专业电影工业的色彩标准，首次完整落地到消费级手机上。展望未来期待与荣耀深化合作，在人工智能时代保持影像真实度与高级美学标准。

荣耀还特别邀请克劳迪奥・米兰达用荣耀Robot Phone复刻电影名场面，并亲临大会现场，称荣耀Robot Phone搭载的LogC3、ARRI Looks等专业功能，沿用成熟影视创作标准，可精准塑造画面色彩与镜头情绪。同时，其小巧机身、稳定系统与运动能力，能够捕捉那些传统设备难以实现的独特角度和瞬间，拓展视觉叙事的可能性。

此外，大会现场发布电影指导王博学使用荣耀Robot Phone，在狭小空间一镜到底拍摄电影级短片《返航日》。结合真实片场创作经验，王博学从专业创作视角，高度认可Robot Phone电影级画质、焦点准确性、镜头稳定性及产品带来的拍摄空间的自由度，称技术的本质是在为创作者“减负”，为创意“赋能”。

发布会上，“荣耀手机影像计划”这一全球影像赛事正式官宣其评审阵容，首次融合电影工业、影视创作和专业摄影的多维专家阵容。

本次荣耀影像技术发布会的举办，标志移动影像正式脱离基础日常记录工具定位，迈入好莱坞电影工业标准的全新发展周期。未来，荣耀持续深化与阿莱的合作，稳步推动更多院线级专业影视技术落地消费终端。