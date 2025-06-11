华为发布HUAWEI Pura 80系列，让影像远超想象

【天极网手机频道】【中国，上海，2025年6月11日】6月11日，华为正式推出影像旗舰手机――HUAWEI Pura 80系列，凭借极致的影像技术和创新能力，再次引领移动影像未来。

HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura 80 Ultra带来全新的耀目风向标，以经典的太阳纹为灵感，呈现光芒绽放的太阳饰纹，时刻闪耀。HUAWEI Pura 80 Pro+背面采用优雅纯粹的釉色设计，如釉般的质感与流线曲面机身相结合，造型优雅，形色一体。HUAWEI Pura 80 Ultra在釉色之上增加了金属光泽，呈现鎏光金釉质感，XMAGE金标[1]、镜头金环缀饰其间，如晨曦破晓，熠熠生辉。

(HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+ CMF)

HUAWEI Pura 80 Pro+搭载1英寸高动态主摄，配合红枫原色摄像头的像素级色彩校准，明暗细节清晰，色彩还原精准。HUAWEI Pura 80 Ultra首发“聚光宝盒”1英寸超高动态主摄，通过三重实时融合技术，实现超高动态视频能力，高光细节尽显，暗部深邃清晰。

HUAWEI Pura 80 Ultra首创一镜双目超大底双长焦，超大底与双长焦出色结合，远近随心，清晰尽现。3.7x焦段拍人像，人景融合更自然，画面更具故事感;10x焦段拍特写，拉近远方景致与人物距离，带来极致的空间压缩感。

(追星神器，偶像近在眼前)

同时，华为影像XMAGE迎来全新升级，全新个性色卡带来胶片、电影、动漫三种预设风格，配合调色盘拍前拍后可自定义拍摄参数，轻松打造专属的色彩配方。AI辅助构图[2]能识别高频拍摄场景，智能推荐取景范围，自动切换焦段，化身口袋摄影师，帮助用户轻松拍摄，随手出片。超清全景模式[3]通过跨视野高清融合，将三张不同视野的图像拼接，视野广阔，画质清晰，轻松定格震撼大场面。

(长焦望远，远超所望)

全新小艺，随时随地陪你一起看世界[4]。在旅游出行、日常生活场景中，化身用户的专属穿搭造型师和随身导游，陪你探索生活新发现;更支持截屏、文档、浏览器等内容的全局连续性翻译[5]，助力用户打破语言障碍，解锁海外旅行。舞林萌主憨憨，随时响应用户点击、吹气等交互动作，和用户进行趣味互动，闲暇时刻戳一戳，让陪伴无处不在。

HUAWEI Pura 80系列也带来全面的安全守护。AI防窥保护[6]，在亮屏解锁状态下提示旁人注视风险，避免敏感信息泄露;与陌生人通话时，能进行通话防诈检测，虚假套路早提醒，帮助消费者鉴别欺诈、伪造内容;在微信、QQ、畅连视频通话时，通过端侧大模型辅助推理，实时提醒人脸伪造并提示风险。HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura 80 Ultra还能识别隐私场景，智能开启AI静谧通话，无论是在车内、还是身处电梯，都能有效防止通话漏音，私享安心。

HUAWEI Pura 80系列在大幅升级硬件能力的同时，定价与前代产品保持在同一水平。价格方面，HUAWEI Pura 80 Pro建议零售价6499元起，HUAWEI Pura 80 Pro+建议零售价7999元起，两款机型于2025年6月14日10:08正式开售;HUAWEI Pura 80 Ultra建议零售价9999元起，2025年6月26日10:08正式开售。

[1] 金标、金环指金色 XMAGE 标志和金色镜头环，非真金材质。

[2] 该功能仅HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura Ultra支持。

[3] 该功能仅HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura Ultra支持。

[4] 该功能使用时需保持联网状态，部分功能OTA升级支持，具体服务和界面以实际为准。

[5] 该功能需 HOTA 升级支持，使用时需保持联网状态。功能界面及效果以实际体验为准。支持 21 种语种互译：中文、英语、日语、韩语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、阿语、葡萄牙语、波兰语、泰语、越南语、荷兰语、捷克语、希腊语、印尼语、菲律宾语、土耳其语、马来语。

[6] 该功能需在设置中手动开启。