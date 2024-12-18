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首发耐用科技3.0，OPPO A5 Pro官宣定档12月24日

2024-12-18 11:05:14 作者：墨将

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  【天极网手机频道】12月18日，@OPPO官方微博正式对外宣布，将于12月24日发布其新一代力作――OPPO A5 Pro，这款被誉为“耐用战神”的新品，将首次搭载OPPO最新研发的“耐用科技3.0”，在防水、抗摔及耐严苛环境等方面实现全面升级，致力于满足广大用户在不同时段和场景下的手机耐用需求，真正践行“为更多人，做更耐用”的品牌理念。

首发耐用科技3.0，OPPO A5 Pro官宣定档12月24日

  一直以来，耐用都是OPPO A系列的显著基因，每一代产品都在防水防尘、耐用性等方面经历了严苛的性能考验。即将发布的OPPO A5 Pro，更是将这一传统发扬光大，首发的“耐用科技3.0”引领耐用技术的新高度。在继承A3 Pro满级防水能力的基础上，A5 Pro的防水性能进一步拓展，能够抵御更多样、更严苛的水环境挑战，真正做到了“十八种水都能防”。

  除了卓越的防水性能，OPPO A5 Pro还显著提升了防冻、耐摔以及信号接收能力，确保手机在各种极端环境下依然能够稳定工作，为用户带来始终如一的优质体验。 

首发耐用科技3.0，OPPO A5 Pro官宣定档12月24日

  在外观设计上，OPPO A5 Pro同样令人眼前一亮。它采用了超轻薄四曲柔边直屏设计，并推出了“砂岩紫”、“石英白”和“磐石黑”三款全新配色。这些配色不仅各具特色，“砂岩紫”独特浪漫、“石英白”清冷高雅、“磐石黑”稳重内敛，而且都完美融合了自然之美与精湛工艺，展现了OPPO A5 Pro出众的设计美学。

  想要了解更多关于“耐用战神”OPPO A5 Pro的详细信息吗？敬请期待12月24日14:30的新品发布会吧!届时，您可以通过OPPO官网等直播平台全程观看这场盛会，一同见证这款新品的璀璨登场。

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