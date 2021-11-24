618的换机选哪款？首推ROG游戏手机7，4299元起还享12期免息

【天极网手机频道】要想体验到极致的游戏快感，还得看专业的游戏手机，而要说目前游戏手机市场中最炙手可热的机型，那一定是ROG游戏手机7。该款手机通拥有骁龙 8 Gen2 5G 移动平台、LPDDR5X内存、UFS 4.0闪存、165Hz电竞屏、矩阵式液冷散热架构7.0等多重硬件及设计加持，可以带来独树一帜的游戏体验。如果你想在今年618期间入手一台专业的游戏主力机，ROG游戏手机7便是非常不错的选择，而且目前8+256版本到手4399元，12+256版本到手仅需4899元!

众所周知，游戏手机的核心硬件向来都是顶级的，ROG游戏手机7自然也是如此。ROG 7搭载满血调度的骁龙8Gen 2+LPDDR5X+UFS4.0最强三件套，骁龙8Gen 2采用台积电4nm工艺制程打造，1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%，可以轻松应付高压任务，时刻保持整机流畅运行。

为带来更佳的游戏体验，还内置了“X模式”，实现对性能和具体硬件进行设置和调控，最大限度激发出硬件配置的潜能，玩游戏时开启该模式，体验真的很强。

同时，散热系统也升级到了矩阵式液冷散热架构7.0，在延续了中置CPU架构设计的基础上，还采用了重定型石墨烯与重构真空均热温板，进一步增大散热材料覆盖面积，整体的散热效果相当给力!

除了性能，游戏手机对于手机屏幕的素质要求往往也会更高。ROG游戏手机7直接搭载了一块165Hz超高刷电竞屏，也算是天花板级别了。不仅如此，触控采样率达到了720Hz，实现了23ms的全链路触控响应时间，无论是玩游戏，还是日常观影或浏览资讯均能带来流畅顺滑的画面显示。而且，这块6.78英寸的AMOLED对称式直屏，没有任何打孔，不会给游戏视野带来任何遮挡，呈现更具沉浸感的视觉效果。

作为一款专业游戏旗舰，系统层面的优化也显得至关重要。ROG游戏手机7内置腾讯SolarCore加速引擎，针对重点游戏场景有着深度细致的优化;同时，内置游戏精灵，可对振动映射、免打扰、游戏弹幕、来电屏蔽等功能进行设置，令玩家在游戏过程中更自在。

在游戏本身的出色操控上，ROG游戏手机7还搭载了AirTrigger 7操控系统，加上酷冷风扇7机械按键，让游戏操控更多样，操控感也更强。值得一提的是，酷冷风扇7还提供了磁超线性低音扬声器，内置专用的单声道放大器，与 Dirac Virtuo联合调校的空间音频功能，游戏时更有临境感，日常追剧、听歌也有不错的音效表现。

续航对手机的重要性不言而喻，对游戏手机来说更是如此。ROG游戏手机7配备6000mAh超大电池，重度游戏也不用担心续航顶不足，充电口的位置也很合理，支持65W快充，边充边玩几局王者就能充满，正常用一天完全没有问题!

其他方面，ROG 7系列延续了个性化的外观设计路线，并且加入了“斜切风格”和“双色设计”，极具未来科幻感，有暗影黑和幻影白两种配色可选。另还有两个Type-C接口，5000万像素大底主摄等丰富配置。

总体来说，作为一台专业的游戏手机，ROG游戏手机7在各方面的表现无疑是行业目前天花板的存在，对于狂热的游戏党来说，ROG游戏手机7一定是当下的不二之选。

最后再告诉大家一个好消息，618大促ROG游戏手机7全系大促优惠，8+258规格只需4399元就能到手，12+256规格到手4899元，16+512规格则为5699元，并且全系支持12期分期免息，全系+9.9元还可享受1年无限次碎屏保，学生党在优惠的价格基础上再优惠50元，已经心动的小伙伴赶紧行动起来吧!