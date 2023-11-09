OPPO A2评测：实打实的好品质，千元之内最划算的大内存手机

【天极网手机频道】随着消费关键的转变，如今的消费者秉承着“能省则省”的态度进行消费，尤其是智能手机换机周期拉长之后，消费者不仅仅对手机的耐用性提出了更高的要求，而且最好是以最划算的价格购买到大内存、大续航等优势的最新机型。作为OPPO A系列的最新产品，OPPO A2拥有流畅运行体验、大内存组合、大容量电池等优势，在智慧系统、产品品质方面也有突出表现，完全精准拿捏当代用户的用机需求，可以说是最划算的千元大内存手机。



OPPO A2冰晶紫

OPPO A2提供剔透的冰晶紫、素雅的清波翠以及深沉的静海黑三款配色，配合质感喷涂工艺，能给人带来观感和触感的双重惊喜。其中，冰晶紫就像露水滴落湖面结成冰晶映衬天际灿烂紫霞，清波翠就像盛夏时节湖面清波荡漾倒映水岸苍翠，带来的视觉观感各不相同。



OPPO A2冰晶紫



OPPO A2清波翠

另外，OPPO A2还采用了轻薄的机身设计和干净利落的直角边框，经典的后置双环设计，在具备更高辨识度的同时，还能带来更为舒适的持握手感。



OPPO A2冰晶紫



OPPO A2清波翠

OPPO A2配备6.72英寸的90Hz高刷高亮屏，显示出众的同时支持FHD+高分辨，日常使用很能给用户的体验加分。而且相比同价位机型，OPPO A2的屏幕还支持4096级调光，屏幕亮度舒服自然，保证长时间用眼健康，可以更好的呵护用户视力。



OPPO A2

设计、外观工艺向旗舰看齐，时尚轻薄机身更显高级质感且久看不腻，为这个档位的产品带来了一场视觉盛宴。

除了外在高颜值，OPPO A2也具备出色“内在”实力。OPPO A2搭载了基于7nm先进制程工艺打造的天玑6020移动平台，主频高达2.2GHz，安兔兔跑分成绩超43万分，足以应对各种主流的大型游戏。



OPPO A2安兔兔跑分

而且OPPO A2还有配有12GB+256GB和12GB+512GB版本大内存组合，基于运存拓展技术的加持可以实现至高12GB+12GB超大运存，并提升了手机后台的应用留存能力，基于ColorOS 13.1系统的应用预加载技术，实现应用秒开，并维持后台保活，即便运行多个日常应用和大型游戏也能保持流畅。尤其是超算平台，通过算力模型和并行计算，对硬件计算资源进行精准调度，从而实现高性能与低功耗的平衡，让手机使用起来更加流畅。

OPPO A2通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅无压力。这对于换机周期比较长的，又或是学生以及需要备用机的用户来说，OPPO A2无疑是最划算的选择。

提到持久耐用，必然少不了手机的续航表现。一款续航出色的机型不会因电量不足频繁打断用户的使用体验，为此，OPPO A2搭载了5000mAh四年耐用大电池，模拟当下年轻人使用的频率和场景，从实际测试来看OPPO A2能够保证一整天的充足电量体验，再配合夜间待机功耗优化算法和超级省电模式，无需担忧出现低电量的情况;再加上33W超级闪充满足用户快速充电的需求，10分钟即可充至21%的电量，73分钟即可完成充电，快速回血可解决用户短时充电的痛点。



OPPO A2充电实测(数据仅供参考)



OPPO A2续航实测(数据仅供参考)

除了四年耐用电池和四年流畅体验，OPPO A2还在产品品质上下功夫，比如升级超抗摔金刚四角，让手机四角、屏幕、镜头模组等部分的抗摔能力大幅增强，更有电池保护、电磁辐射、防火阻燃、温度保护、声压安全五大防护环节，过硬的品质让OPPO A2实现可靠耐用。



OPPO A2



OPPO A2

影像方面，OPPO A2后置搭载的5000W像素超清主摄可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实，建筑的边缘线条、光线撒下来的明暗过渡呈现都得到还原，总体还是属于同档位较出色的。

超高清的主摄能够帮助我们捕捉更多的细节，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩;夜景拍摄的图片画面清晰度仍有所保证，并且在算法的加持下能够很好地突出被摄主体，定格下纯净的夜色。如果你喜欢拍照，OPPO A2的影像能力在千元档位上可以为用户带来更出色的使用体验。



OPPO A2

系统上，OPPO A2搭载的ColorOS 13.1系统带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音功能可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;ColorOS 13.1还支持一键入会、通知轻提醒、智能记录、智能整理，简化开会步骤 ，实现高效便捷工作。

总结

虽然是一款千元机，但是拥有同档位没有的全方位升级体验，在设计、内存、续航等等方面都有着不错的表现，这也说明了千元机的标准一直在不断的提高。如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能手机的话，OPPO A2非常值得入手。